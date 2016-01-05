Parrot, sabit kanatlı drone modeli Disco'yu tanıttı

Daha çok eğlenceli amaçlı drone modelleriyle tanınan Parrot, CES 2016 fuarı kapsamında sabit kanat yapısıyla farkılaşan yeni drone modeli Disco'yu görücüye çıkarttı.

Günümüzde görmeye alıştığımız drone modellerinden farklı olarak bünyesinde sadece bir adet pervaneli motor yer alan ve sabit kanat tercihiyle uçak formunda hazırlanan yeni Parrot Disco, bu sayede firma tarafından belirtildiği kadarıya 80 km gibi inanılmaz yüksek bir hıza çıkabiliyor. Burnu ucuna konumlandırılan kamera birimiyle Full HD vieo çekimi gerçekleştirebilen ürün, dijital görüntü sabitleme teknolojisi ile olabildiğince pürüzsüz bir görüntü ortaya koyabiliyor.

Parrot'un diğer drone modelleri için geliştirdiği mobil uygulamaları ile kontrol edilebilen Disco, 2 km maksimum menzil içerisinde hareket ediyor ve dahili bataryalarıyla 45 dakika gibi oldukça uzun bir süre boyunca havada kalabiliyor. Kantları çıkartılabilir şekilde tasarlandığı için rahatlıka taşınabilen drone, "jiroskop, altimetre, magnetometre" gibi gerekli sensörleri de bünyesinde barındırıyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan Parrot Disco'nun bu nedenle resmi satış fiyatı ve tarihi bilinmiyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/04/parrots-disco-drone-takes-to-the-air-as-a-fixed-wing-ultralight/