Parrot, sabit kanatlı drone modeli Disco'yu tanıttı

Haber Editörü
Daha çok eğlenceli amaçlı drone modelleriyle tanınan Parrot, CES 2016 fuarı kapsamında sabit kanat yapısıyla farkılaşan yeni drone modeli Disco'yu görücüye çıkarttı.
Günümüzde görmeye alıştığımız drone modellerinden farklı olarak bünyesinde sadece bir adet pervaneli motor yer alan ve sabit kanat tercihiyle uçak formunda hazırlanan yeni Parrot Disco, bu sayede firma tarafından belirtildiği kadarıya 80 km gibi inanılmaz yüksek bir hıza çıkabiliyor. Burnu ucuna konumlandırılan kamera birimiyle Full HD vieo çekimi gerçekleştirebilen ürün, dijital görüntü sabitleme teknolojisi ile olabildiğince pürüzsüz bir görüntü ortaya koyabiliyor.
Parrot'un diğer drone modelleri için geliştirdiği mobil uygulamaları ile kontrol edilebilen Disco, 2 km maksimum menzil içerisinde hareket ediyor ve dahili bataryalarıyla 45 dakika gibi oldukça uzun bir süre boyunca havada kalabiliyor. Kantları çıkartılabilir şekilde tasarlandığı için rahatlıka taşınabilen drone, "jiroskop, altimetre, magnetometre" gibi gerekli sensörleri de bünyesinde barındırıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan Parrot Disco'nun bu nedenle resmi satış fiyatı ve tarihi bilinmiyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2016/01/04/parrots-disco-drone-takes-to-the-air-as-a-fixed-wing-ultralight/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Detaylı inceleme videosu da çektim.Aşağıdan ulaşabilirsiniz.Türkiye'de ne yazık ki , çok fazla kullanıcının sahip olduğu bir ürün değil.
Kullanımlarına kesinlikle kısıtlama getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu işin sonu terörist faaliyetlerde kullanıldığında gelecek fakat iş işten geçmiş olacak.
Çekememezlik ?
Sıkıntı nedir anlatayım.
Ben 2005'de başladım bu hobiye türkkuşundan balsa plakalar alıp kendimiz yapardık uçağı bir modelin bitmesi 1 ay değil 2-3 ayı bulabilirdi. .
Hazır alsan bile oto pilot-dengeleyici sistemler olmadığı için öğrenmen gerekirdi. Otururduk saatlerce araştırma yapardık. Uçurmayı öğrenmek uzun zaman alırdı. Bu dediğim gerçek modellerde hala böyle.
Yani kimse atıyorum bir Trex 450 topladığında buna kamera takayım kız yurdunu dikizleyim yada parkta uçurayım gibi cin olmadan adam çarpmaya çalışmazdı. Uçurmayı öğrenmesi bile epey zaman alıp araştırma gerektirdiği için insanlar doğabilecek tehlikelerin farkında olurdu.
İşin özeti şudur. Djı gibi firmalar quadcopter gibi zaten kolay uçan modelleri gyrolar ile donatıp modelleri herkesin uçurabileceği hale getirdi. Kimisi parkta uçurup birilerini doğradı. Kimisi birileri dikizledi manyağın biri de hava yoluna girdi.
Daha yazacak çok şey var ancak piyasadaki ladybird, wltoys vb. gibi oyuncakları uçurup model uçurduğunu ve modelciliğe başladığını sananlar var. O yüzden çoğunluğu okumadan araştırma yapmadan bu yazdığımı bile eleştirecekler.
milletin djı ını niye çekemiyon la :D isteyen satın alsın isteyen bizim gibi toplasın sıkıntı ne ki ?
Herkesin eline düsmemesi gerek. Eskiden modelcilik hobisini yaymaya calisirdik meger kötü bir fikirmis. Simdi dji gibi oyuncaklar yüzünden hobinin adı kötüye cikacak
SAYGILARLA