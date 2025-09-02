Mercedes, Düsseldorf fabrikasında robot köpek ve droneları devreye aldı

“Aris” adı verilen robot köpek, üretim hattındaki basınçlı hava kaçaklarını ve anormal sesleri tespit ederek arızaları önlemeye ve enerji kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. Şirketin açıklamasına göre Aris, analog göstergelerin rutin kontrollerini de otomatik şekilde gerçekleştirebiliyor. Toplanan veriler kolayca analiz edilerek yılda altı haneli rakamlara ulaşan maliyet tasarrufu sağlanabiliyor.
Merdiven çıkabilme özelliği sayesinde tesiste tamamen otonom hareket edebilen Aris’in ilerleyen dönemde acil çıkış yollarını kontrol etme ve dijital ikiz modellerine katkı sağlama gibi görevler üstlenmesi planlanıyor.
Tesis içinde görev yapan otonom drone ise konteyner sayımlarını otomatikleştiriyor. Yapay zekâ yazılımı sayesinde yük taşıyıcılarını boyut ve şekillerine göre tanıyıp sayabilen sistem, rutin işleri devralarak çalışanların daha katma değerli görevlere odaklanmasını sağlıyor.
Her iki sistem de bulut tabanlı uygulamalara entegre edilmiş durumda. Bu sayede hem birbirleriyle iletişim kurabiliyor hem de gelecekte farklı tesislerle bağlantılı çalışabilecek altyapıya sahip.
