Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, Düsseldorf fabrikasında robot köpek ve droneları devreye aldı

    Mercedes-Benz, Düsseldorf tesisinde enerji kaybını azaltmak ve verimliliği artırmak için robot köpek Aris ve otonom drone kullanmaya başladı. Sistemler, bakım ve denetim süreçlerini dijitalleştiriyor.

    Mercedes, Düsseldorf fabrikasında robot ve droneları devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz'in hafif ticari araç birimi, üretim süreçlerini dijitalleştirme yolunda önemli bir adım atarak Düsseldorf fabrikasında otonom robot ve drone teknolojilerini devreye aldı. 325 bin metrekarelik tesiste Sprinter ve eSprinter’ın panel van versiyonları üretiliyor.

    Aris” adı verilen robot köpek, üretim hattındaki basınçlı hava kaçaklarını ve anormal sesleri tespit ederek arızaları önlemeye ve enerji kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. Şirketin açıklamasına göre Aris, analog göstergelerin rutin kontrollerini de otomatik şekilde gerçekleştirebiliyor. Toplanan veriler kolayca analiz edilerek yılda altı haneli rakamlara ulaşan maliyet tasarrufu sağlanabiliyor.

    Merdiven çıkabilme özelliği sayesinde tesiste tamamen otonom hareket edebilen Aris’in ilerleyen dönemde acil çıkış yollarını kontrol etme ve dijital ikiz modellerine katkı sağlama gibi görevler üstlenmesi planlanıyor.

    Tesis içinde görev yapan otonom drone ise konteyner sayımlarını otomatikleştiriyor. Yapay zekâ yazılımı sayesinde yük taşıyıcılarını boyut ve şekillerine göre tanıyıp sayabilen sistem, rutin işleri devralarak çalışanların daha katma değerli görevlere odaklanmasını sağlıyor.

    Her iki sistem de bulut tabanlı uygulamalara entegre edilmiş durumda. Bu sayede hem birbirleriyle iletişim kurabiliyor hem de gelecekte farklı tesislerle bağlantılı çalışabilecek altyapıya sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sert kabuklu uçan böcekler sokak kedisi tırmaladı ne yapmalıyım olgun milf btk son ay cayma bedeli eski uydu alıcısı türksat 4a ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR A18
    MSI NB VECTOR A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum