    Bir yıldır bulunamayan cesedi yapay zeka iki günde buldu

    İtalyan Alpleri'nde kaybolan dağcının cansız bedeni, bir yıl süren aramalara rağmen bulunamamıştı. Arama kurtarma ekiplerinin bulamadığı cesedi yapay zeka sadece iki günde buldu.

    Bir yıldır bulunamayan cesedi yapay zeka iki günde buldu
    İtalya'nın Monte Viso Dağı'nda yaklaşık bir yıldır kayıp olan bir dağcının cesedi, yapay zekanın olağanüstü başarısıyla sadece iki gün içinde bulundu. Le Figaro'nun servis ettiği haber, geleneksel yöntemlerin sonuç veremediği arama-kurtarma vakalarında, yapay zekanın kritik rol oynayabileceğini gösteriyor.

    Aktarılan bilgilere göre, kaybolan dağcının telefonundan alınan sinyallerin işaret ettiği bölge, 29 Temmuz'da itfaiye helikopteri ve birkaç drone tarafından detaylı bir şekilde fotoğraflandı. Toplamda 183 hektarlık alan kayda alındı ve 2.600 fotoğraf çekildi. Böylelikle büyük bir veri kümesi oluşturuldu.

    Bu devasa fotoğraf arşivi, her pikseli ayrı ayrı inceleyebilen özel bir yapay zeka yazılımına yüklendi. Yazılımın görevi bu görüntülerdeki "anormallikleri" tespit etmekti. Yani, doğal dağ manzarasına ait olmayan nesneleri bulmak. Sinir ağı bu fotoğrafları iki yarım iş günü boyunca analiz etti.

    Bir yıldır bulunamayan cesedi yapay zeka iki günde buldu

    Görüntülerde fark edilen olağan dışı ayrıntı

    Analiz sonucunda nihayet kontrol edilmesi gereken üç hedef belirlendi. Bu hedefler arasında en dikkat çekeni, dağdaki doğal kayalık ve bitki örtüsünden tamamen farklı duran kırmızı bir kask oldu. 31 Temmuz'da drone pilotları, belirlenen noktaları yeniden taradı ve kayıp dağcının cesedi, Monte Viso'nun kuzey yamacında, yaklaşık 3.150 metre rakımda bulundu.

    Geleneksel yöntemlerle bir yıldır bulunamayan cesedin, teknolojinin yardımıyla yalnızca iki gün içinde tespit edilmesi, yapay zekanın gelecekteki arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir rol üstlenebileceğini gösteriyor. Özellikle insan gücü ve zamanın sınırlı olduğu durumlarda, bu tür teknolojiler başarı şansını önemli ölçüde artırabilir.

