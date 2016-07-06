Çernobil felaketinden sonra, bugüne kadar yaşanan en büyük ikinci nükleer kaza olan Fukuşima felaketinin üzerinden 5 yıldan fazla geçti. Japonya'nın Tohoku bölgesini vuran deprem ve tsunami sonrası Fukişima Nükleer Santrali'ndeki 3 reaktörün erimesi ile sonuçlanan kazanın doğa üzerindeki etkileri hala tüm ciddiyeti ile hissediliyor, ancak aradan geçen 5 yılın ardından nihayet bazı şeyler normale dönmeye başladı.

Yaşanan felaket sonrası bölgeyi yakından takip eden bilim insanlarına göre, Fukuşima kazası sonrası radyoaktif maddelerin salındığı Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normale dönüyor. Kazanın yaşanmasının hemen ardından yapılan ölçümlerde Pasifik Okyanusu'ndaki radyasyon seviyesi olması gerekenin on milyonlarca kat üzerinde çıkmıştı. Günümüzde ise okyanustaki radyason seviyesi hızla normal seviyelere yaklaşıyor.

2011 yılında bölgeden alınan balık örneklerinin neredeyse yarısında yüksek radyoaktif madde izine rastlanırken, 2015 itibari ile bu oran yüzde 1'in altına düşmüş durumda. Konuyu yakından takip eden Edith Cowan Üniversitesi profesörü Pere Masqué'ye göre radyason seviyesinin tam olarak normale dönmesi için dört beş yıl daha geçmesi gerekecek.

Öte yandan Pasifik Okyanusu'ndaki radyasyon seviyesi normale dönmeye başlamış olsa da, Fukuşima felaketi sonrası oluşan radyoaktif madde sızıntısı hala tam olarak durdurulabilmiş değil. Bu sızıntıyı sonlandırmak için yürütülen tüm çalışmalara rağmen nükleer tesisteki radyoaktif maddeler okyanusa karışmaya devam ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, reaktörlere girip radyoaktif madde ile karışan yer altı sularının her gün okyanusa karışmaya devam ediyor olması.

http://www.gizmag.com/pacific-ocean-radiation-levels-fukushima/44172/