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Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normale dönüyor

2011 yılında meydana gelen Fukuşima nükleer kazası sonrası radyoaktif maddelerin karıştığı Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normala dönmeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çernobil felaketinden sonra, bugüne kadar yaşanan en büyük ikinci nükleer kaza olan Fukuşima felaketinin üzerinden 5 yıldan fazla geçti. Japonya'nın Tohoku bölgesini vuran deprem ve tsunami sonrası Fukişima Nükleer Santrali'ndeki 3 reaktörün erimesi ile sonuçlanan kazanın doğa üzerindeki etkileri hala tüm ciddiyeti ile hissediliyor, ancak aradan geçen 5 yılın ardından nihayet bazı şeyler normale dönmeye başladı.
Yaşanan felaket sonrası bölgeyi yakından takip eden bilim insanlarına göre, Fukuşima kazası sonrası radyoaktif maddelerin salındığı Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normale dönüyor. Kazanın yaşanmasının hemen ardından yapılan ölçümlerde Pasifik Okyanusu'ndaki radyasyon seviyesi olması gerekenin on milyonlarca kat üzerinde çıkmıştı. Günümüzde ise okyanustaki radyason seviyesi hızla normal seviyelere yaklaşıyor.
2011 yılında bölgeden alınan balık örneklerinin neredeyse yarısında yüksek radyoaktif madde izine rastlanırken, 2015 itibari ile bu oran yüzde 1'in altına düşmüş durumda. Konuyu yakından takip eden Edith Cowan Üniversitesi profesörü Pere Masqué'ye göre radyason seviyesinin tam olarak normale dönmesi için dört beş yıl daha geçmesi gerekecek.
Öte yandan Pasifik Okyanusu'ndaki radyasyon seviyesi normale dönmeye başlamış olsa da, Fukuşima felaketi sonrası oluşan radyoaktif madde sızıntısı hala tam olarak durdurulabilmiş değil. Bu sızıntıyı sonlandırmak için yürütülen tüm çalışmalara rağmen nükleer tesisteki radyoaktif maddeler okyanusa karışmaya devam ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, reaktörlere girip radyoaktif madde ile karışan yer altı sularının her gün okyanusa karışmaya devam ediyor olması.

http://www.gizmag.com/pacific-ocean-radiation-levels-fukushima/44172/ Yorum Yaz
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Sirkadyen 3 yıl en beğenilen yoksulseytan22
yoksulseytan22

Ulan o kadar deprem gören ada memleketisiniz. Tarihinizde savaştan çok deprem ve tusunamiye maruz kalmışsınız. Şu amq santralini depreme dayanıklı yapıyorsunuz da niye tusunami riskine karşı büyük önlem almıyorsunuz. Beş yılda kim bilir ne kadar çok deniz canlısı etkilenmiştir şimdi.



Hayır radyasyon sadece maruz kalana etki etmiyor. Yeni doğacak nesillerede genetik olarak zarar veriyor. Zarar nesiller boyu sürüyor. En kötüsü de bu zaten.

40.5 metrelik dalga yükselip geliyor sana doğru nasıl önleyeceksin böyle devasa bir tsunamiyi sorabilir miyim ?
yoksulseytan22Ulan o kadar deprem gören ada memleketisiniz. Tarihinizde savaştan çok deprem ve tusunamiye maruz kalmışsınız. Şu amq sant...
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V4LKyR 3 yıl
Sirkadyen
yoksulseytan22 Ulan o kadar deprem gören ada memleketisiniz. Tarihinizde savaştan çok deprem ve tusunamiye maruz kalmışsınız. Şu amq santralini depreme dayanıklı yapıyorsunuz da niye tusunami riskine karşı büyük önlem almıyorsunuz. Beş yılda kim bilir ne kadar çok deniz canlısı etkilenmiştir şimdi. Hayır radyasyon sadece maruz kalana etki etmiyor. Yeni doğacak nesillerede genetik olarak zarar veriyor. Zarar nesiller boyu sürüyor. En kötüsü de bu zaten.
40.5 metrelik dalga yükselip geliyor sana doğru nasıl önleyeceksin böyle devasa bir tsunamiyi sorabilir miyim ?

40.5 metre dalga mı? Yok yanlışınız var 300 metre o. Eyfel kulesi kadar.
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mcrew 3 yıl
Dunyanin dortte birini ikti atti tebrikler capanis
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1WAUXHALL 3 yıl
Sirkadyen
yoksulseytan22 Ulan o kadar deprem gören ada memleketisiniz. Tarihinizde savaştan çok deprem ve tusunamiye maruz kalmışsınız. Şu amq santralini depreme dayanıklı yapıyorsunuz da niye tusunami riskine karşı büyük önlem almıyorsunuz. Beş yılda kim bilir ne kadar çok deniz canlısı etkilenmiştir şimdi. Hayır radyasyon sadece maruz kalana etki etmiyor. Yeni doğacak nesillerede genetik olarak zarar veriyor. Zarar nesiller boyu sürüyor. En kötüsü de bu zaten.
40.5 metrelik dalga yükselip geliyor sana doğru nasıl önleyeceksin böyle devasa bir tsunamiyi sorabilir miyim ?

nükleer santral inşaa etmeyerek olabilir mi? doğal, temiz enerjiler varken sırf verimi yüksek diye ilkel ve bir o kadar da tehlikeli nükleer santral insanlığın sonunu getirebilecek kadar tehlikelidir. RIP Albert Einstein
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Prequel 3 yıl
selcuksert38
çernobil faciası nın etkisinin bile tamamen ortadan kalkması için 300 yıl gerekiyorken ondan kat kat etkili olduğu söylenen fukuşima nın etkisinin 5-10 yılda geçeceğini düşünmek saflık olur.

Etkisi geçecek denmemiş zaten. Okyanusta radyasyon seviyesi normale dönüyor denmiş sadece.
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0MG90 3 yıl
Japonlar her şeye önlem almıştı bi tsunamiyi düşünmemişti zaten bunu yazdınız iyi oldu. Gidin de bi belgeselini izleyin bari.
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MadSlinger 3 yıl
İnsanlarımız yine engin bilgileriyle donatmış yorum kısmını. Keşke haberleri de tam okusalar. İlk olarak; "Çernobil'den sonra en büyük ikinci" diyor. İkinci olarak; bu olayın neden yaşandığıyla zaten haberler vardı sitede. Klavye başından "önlem almamış salak japonlar" yazmak ayrı bir mantık.
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Atılgan oo 3 yıl
aga bu nedir.
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Yengec1907 3 yıl
Insanlar guzelim dunyayi bu sekilde yok ediyor iste
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selcuksert38 3 yıl
çernobil faciası nın etkisinin bile tamamen ortadan kalkması için 300 yıl gerekiyorken ondan kat kat etkili olduğu söylenen fukuşima nın etkisinin 5-10 yılda geçeceğini düşünmek saflık olur.
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FreeRun 3 yıl
bütün dünyaya yayıldı dönse ne olacak
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