Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif su sızıntısı tespit edildi

Fukuşima'da bir sızıntı daha
Belirtilenlere göre santralin Ünite 2 reaktör binasına bağlı bir tanktan sızan kirlenmiş su, reaktör binasının birinci bodrum katında birikti. Bölgede zaten mevcut olan kirli su seviyesinin yükselmesine yol açan yeni sızıntının bina dışına çıkmadığının ve dolayısıyla çevreye zarar verilmediğinin altı çiziliyor.
TEPCO'ya göre sızıntı ilk olarak geçtiğimiz Cuma günü, dalgalanma tankının su seviyesinde bir düşüş tespit edildiğinde belirlendi ve daha sonra yapılan incelemede suyun reaktör binasının üçüncü katındaki bir odada bulunan bir gidere aktığı tespit edildi. Firma, odadaki radyasyon seviyelerini ölçmek için uzaktan kumandalı bir robot kullanıyor ve sızıntının tam yerini ve nedenini belirlemeye çalışıyor. Soruşturmanın bir parçası olarak havuzun soğutma pompası da geçici olarak kapatıldı.
Yaşanılan olayın yakıtın 65 santigrat derece eşiğinin ötesinde ısınmasına neden olmayacağı belirtiliyor. Robot temelli detaylı incelemeler ise sürüyor. Öte yandan bu yılın başlarında da 5,5 tonluk radyoaktif su sızıntısı tespit edilmişti. Bilindiği üzere TEPCO, geçtiğimiz Ağustos 2023 itibariyle santralden okyanusa su boşaltmaya başlamıştı. Bu işlemin çevreye bir zarar vermeyeceği hem Japonya hem de uluslararası nükleer düzenleyiciler tarafından teyit edilmişti.
Kirli sudan kurtulmak 30 yıl sürecek
TEPCO, geçtiğimiz yıldan bu yana bu atık suyu seyrelterek okyanusa salıyor. Şimdiye kadar 7 kez okyanusa kirli su boşaltıldı. Her bir boşaltımda 7.800 ton su salınıyor. Toplamda 54.600 ton kirli su boşaltılmış durumda. Ancak tesiste güncel verilere göre 1.3 milyon ton kirli su bulunuyor. Bu suyun tamamının boşaltılması yaklaşık 30 yıl sürecek. Fukuşima nükleer santralinin tam sökümü ise 40 yıl kadar zaman alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.