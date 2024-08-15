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    Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif su sızıntısı tespit edildi

    Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Electric Power Company'nin (TEPCO) aktardığına göre santralin ikinci reaktör binasında radyoaktif su sızıntısı tespit edildi.
    Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın enkaz halindeki Fukushima Daiichi Nükleer Santralindeki gelişmeler endişe veriyor. Santralin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) tarafından bildirilenlere göre tesiste yeni bir sızıntı tespit edildi. Yapılan incelemelere göre yaklaşık 25 ton radyoaktif suyun sızdığı bildirildi.

    Fukuşima'da bir sızıntı daha

    Belirtilenlere göre santralin Ünite 2 reaktör binasına bağlı bir tanktan sızan kirlenmiş su, reaktör binasının birinci bodrum katında birikti. Bölgede zaten mevcut olan kirli su seviyesinin yükselmesine yol açan yeni sızıntının bina dışına çıkmadığının ve dolayısıyla çevreye zarar verilmediğinin altı çiziliyor.

    TEPCO'ya göre sızıntı ilk olarak geçtiğimiz Cuma günü, dalgalanma tankının su seviyesinde bir düşüş tespit edildiğinde belirlendi ve daha sonra yapılan incelemede suyun reaktör binasının üçüncü katındaki bir odada bulunan bir gidere aktığı tespit edildi. Firma, odadaki radyasyon seviyelerini ölçmek için uzaktan kumandalı bir robot kullanıyor ve sızıntının tam yerini ve nedenini belirlemeye çalışıyor. Soruşturmanın bir parçası olarak havuzun soğutma pompası da geçici olarak kapatıldı.

    Yaşanılan olayın yakıtın 65 santigrat derece eşiğinin ötesinde ısınmasına neden olmayacağı belirtiliyor. Robot temelli detaylı incelemeler ise sürüyor. Öte yandan bu yılın başlarında da 5,5 tonluk radyoaktif su sızıntısı tespit edilmişti. Bilindiği üzere TEPCO, geçtiğimiz Ağustos 2023 itibariyle santralden okyanusa su boşaltmaya başlamıştı. Bu işlemin çevreye bir zarar vermeyeceği hem Japonya hem de uluslararası nükleer düzenleyiciler tarafından teyit edilmişti.

    Kirli sudan kurtulmak 30 yıl sürecek

    Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edildi Tam Boyutta Gör
    11 Mart 2011'de 9.0 büyüklüğünde bir deprem ve ardından gelen tsunaminin vurduğu Fukuşima nükleer santralinde çekirdek erimeleri meydana gelmiş ve radyasyon açığa çıkarak Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeğinde en yüksek seviye olan 7. seviye nükleer kazaya yol açmıştı. Bu süreçte yüksek miktarda kirli su açığa çıkmıştı.

    TEPCO, geçtiğimiz yıldan bu yana bu atık suyu seyrelterek okyanusa salıyor. Şimdiye kadar 7 kez okyanusa kirli su boşaltıldı. Her bir boşaltımda 7.800 ton su salınıyor. Toplamda 54.600 ton kirli su boşaltılmış durumda. Ancak tesiste güncel verilere göre 1.3 milyon ton kirli su bulunuyor. Bu suyun tamamının boşaltılması yaklaşık 30 yıl sürecek. Fukuşima nükleer santralinin tam sökümü ise 40 yıl kadar zaman alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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