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    Çernobil çevresinde "süper solucanlar" keşfedildi

    Dünyanın en ünlü nükleer felaket bölgesi olan Ukrayna, Çernobil yakınlarında yaşayan basit solucanların, radyasyona karşı bağışıklık geliştirdiği keşfedildiği açıklandı.

    Çernobil çevresinde 'süper solucanlar' keşfedildi Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en ünlü nükleer felaket bölgesi yakınlarında yaşayan solucanlar yeni güçler geliştirmiş gibi görünüyor: Radyasyona karşı bağışıklık.

    Yeni bir çalışmada bilim insanları, basit genetik yapıya sahip ve hızla üreyen küçük solucanlar olan nematodları incelemek üzere Çernobil'i ziyaret etti.

    Araştırmacılar solucanları toprak örneklerinden, çürüyen meyvelerden ve diğer materyallerden toplayıp yerel radyasyon seviyelerini test etti.

    Radyasyon seviyeleri, büyük şehirlerde kaydedilebilecek düşük seviyelerden uzayda bulunan yüksek seviyelere kadar değişiklik gösterdi.

    Bilim insanları daha sonra solucanları dondurmak ve incelemek üzere New York Üniversitesi'ne götürdü.

    Araştırmanın baş yazarı Dr. Sophia Tintor, şunları söyledi: "Çernobil akıl almaz büyüklükte bir trajediydi fakat felaketin yerel popülasyonlar üzerindeki etkilerini hâlâ tam olarak kavrayabilmiş değiliz. Ani çevresel değişim, iyonlaştırıcı radyasyona karşı doğal olarak daha yüksek direnç gösteren türleri, hatta bir tür içindeki bireyleri seçti mi?"

    1986'daki felaketten beri, yaklaşık 40 yıldır süregelen radyasyona rağmen hayvanlar Ukrayna'nın bu bölgesinde yaşamaya devam ediyor.

    Daha önce araştırmacılar, Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde yaşayan hayvanların başka yerlerde bulunan aynı türlerden genetik bakımdan farklı olduğunu tespit etmişti.

    New York Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Matthew Rockman şunları ekledi: "Bu solucanlar her yerde yaşıyor ve hızlı ürüyor, bu yüzden tipik bir omurgalı hâlâ ilk adımlarını atarken onlarca nesil evrim geçiriyorlar."

    Araştırmacılar, yüksek radyasyona rağmen solucanların genomlarının zarar görmediğini tespit etti.

    Dr. Tintori, bu heyecan verici keşfin Çernobil'in güvenli olduğu anlamına gelmediğini ancak solucanların aşırı koşullara dayanabilen dirençli hayvanlar olduğunu gösterdiğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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