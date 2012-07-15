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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patent davasında jüri kararı: RIM, 147,2 milyon dolar ödemeli

6 yıl
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9
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasındaki bir patent davası daha karara bağlanıyor. Kanadalı akıllı telefon üreticisi Research In Motion’a karşı 2008 yılında Mformation firmasının açtığı patent ihlal davasında jüri, RIM’in kendi kurumsal ağ yazılımına bağlı her cihaz için 8 dolarlık ödeme yapması gerektiğine karar verdi.
Jürinin verdiği bu karar, mahkemenin son kararı değil elbette. Ancak eğer hakim de jürinin kararını onaylarsa RIM, ABD içerisinde kurumsal ağ yazılımına bağlı 18,4 milyon Blackberry için Mformation’a toplam 147,2 milyon doları lisans ücreti ödemek zorunda kalacak.
RIM, Kuzey Califronia jürisinin vermiş olduğu bu karardan memnun olmadıklarını ve tüm yasal haklarını kullanacaklarını dile getirirken; Mformation ise jürinin vermiş olduğu kararın sadece geçmiş ve son kullanıcı tarafından kullanılan cihazları kapsadığını; sonraki satışların ve hükümet görevlerinin kullandığı cihazların da göz önüne alınması halinde toplam tutarın 2-3 katına çıkabileceğini belirtti.


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Mr.Legend 6 yıl
RIM kullanıcılarına geçmiş olsun. Firma bakacak gibi duruyor ama batmaz umarım
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heathrow(+) 6 yıl
blackberry BB10 işletim sistemini 2015'e ertelemiş
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createemir 6 yıl
What the helll!!
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A_R_D_A 6 yıl
Tam da blackberry almayi düşünüyordum almasam mi acaba? :(
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IceRulez 6 yıl
:(
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KURSAD. 6 yıl
Oha
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cagataykoroglu 6 yıl
ve rim batar :)
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General. 6 yıl
Düşenin dostu olmaz
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