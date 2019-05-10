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Mi Fit uygulaması yenilendi

Xiaomi ve Amazfit akıllı saat/bilekliklerin kullandığı Mi Fit aktivite takip uygulaması yeniden tasarlanan arayüzle birlikte güncellendi. Güncelleme an itibariyle Google Play ve App Store'da.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
5,8b
1
10
Cep Telefonu Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sol eski, sağ yeni 
Xiaomi'nin başta akıllı bileklik ve saatleri olmak üzere tüm sağlık odaklı ürünlerinin bağlanabildiğini uygulama olan Mi Fit 4.0 sürümüne güncellendi. Güncellemedeki en büyük değişim tamamıyla yenilenen arayüz. Firma ile özdeşleşen turuncu rengi barındıran tasarım kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Google Play ve App Store'da

Yeni güncelleme Google Play ve App Store'daki yerini almış durumda. Siz de uygulamayı en son sürüme güncelleyerek yeni arayüzü deneyimleyebilirsiniz. Eski arayüze göre fark edilen en büyük değişim yürüme, koşma ve bisiklet sürme gibi aktiviteleri başlattığınız sekmelerin ana sayfaya yerleştirilmesi oldu. Ayrıca arkadaşlarınızın aktivitelerini görebileceğiniz sekme de alt barda yerini almış.
Ayrıca Bkz. "Google Play Store'da nakit ödeme uygulaması başlıyor"
Satın aldığınız akıllı baskül, akıllı spor ayakkabı ve Amazfit ürünlerini de aynı şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. Bunun haricinde akıllı saatler ve bileklikler için daha fazla egzersiz çeşidi eklendiği belirtiliyor. Son olarak uygulamanın en önemli kısmı olan verilerinizi gördüğünüz özet alanları da güncellenmiş.
Mi Fit uygulaması, Xiaomi ve Huami ortaklığında geliştirilen kullanışlı bir uygulama. Ülkemizde de sayıları 250 binin üzerinde olan Mi Band kullanıcıları, güncelleme ile uygulamayı daha efektif kullanabilecek. İlk olarak Çarşamba günü yayınlanan yeni sürümün şu anda tüm kullanıcılara dağıtılmış olduğu düşünülüyor.

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Theologist 3 hf.
Bildirim alamamaya başladım, uygulama bildirimleri artık Miband 3 e gelmiyor, Mesajlar dahil.
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El_domingo 3 hf.
miband 3 te devamlı kalp atışlarını takip edebilse keşke şimdilik sadece belli aralılıklar olcum yapıyor..
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DH Misafiri 3 hf.
O kadar geri bildirim yaptık,yaptıklarına bak komple arayüz değiştirmişler sanki 3 tuş ekleyip müzik kontrolü yaptırmak daha zor!
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Fenomenon 3 hf.
Eski uygulamada tüm zamanlarda yapmış olduğumuz mesafe ve ortalama adım sayısını gösteriyordu. Şimdi göstermiyor.
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yorumculuklar 4 hf.
Ana ekranda ve profil kısımlarında rötuşlar gördüm, beğendiğim kısmı ismi yeni etkinliklerin gelmiş olması falan güzel fakat çok da bir şey yok, eski arayüzün ana ekran tasarımı daha görseldi diye düşünüyorum; alışırız buna da.
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astegon 4 hf. Theologist
Altitude değeri 3rd party uygulamalarda bile sacmalayabiliyor
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Theologist 4 hf.
Sesli asistan hala Türkçe değil,
arayüz sadeleştirilmiş,
yükseklik bilgisi de veriyor artık.
Onun dışında bişey farketmedim.
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astegon 4 hf. Theologist
E ne güzel işte mis gibi.
Mi Fit kullananlar için güzel bir güncelleme. Altitude güzel işte.
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Theologist 4 hf.
Güncelleme ile miband 3 e de güncelleme geldi, yükleniyor bakalım performansa...
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xiaomi, uygulama ve
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