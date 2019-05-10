Mi Fit uygulaması yenilendi

Sol eski, sağ yeni

Xiaomi'nin başta akıllı bileklik ve saatleri olmak üzere tüm sağlık odaklı ürünlerinin bağlanabildiğini uygulama olan Mi Fit 4.0 sürümüne güncellendi. Güncellemedeki en büyük değişim tamamıyla yenilenen arayüz. Firma ile özdeşleşen turuncu rengi barındıran tasarım kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Google Play ve App Store'da

Yeni güncelleme Google Play ve App Store'daki yerini almış durumda. Siz de uygulamayı en son sürüme güncelleyerek yeni arayüzü deneyimleyebilirsiniz. Eski arayüze göre fark edilen en büyük değişim yürüme, koşma ve bisiklet sürme gibi aktiviteleri başlattığınız sekmelerin ana sayfaya yerleştirilmesi oldu. Ayrıca arkadaşlarınızın aktivitelerini görebileceğiniz sekme de alt barda yerini almış.

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Satın aldığınız akıllı baskül, akıllı spor ayakkabı ve Amazfit ürünlerini de aynı şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. Bunun haricinde akıllı saatler ve bileklikler için daha fazla egzersiz çeşidi eklendiği belirtiliyor. Son olarak uygulamanın en önemli kısmı olan verilerinizi gördüğünüz özet alanları da güncellenmiş.

Mi Fit uygulaması, Xiaomi ve Huami ortaklığında geliştirilen kullanışlı bir uygulama. Ülkemizde de sayıları 250 binin üzerinde olan Mi Band kullanıcıları, güncelleme ile uygulamayı daha efektif kullanabilecek. İlk olarak Çarşamba günü yayınlanan yeni sürümün şu anda tüm kullanıcılara dağıtılmış olduğu düşünülüyor.