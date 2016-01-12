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Patlamayan lithium batarya geliştirildi

Batarya teknolojisinin önündeki en büyük engellerden birisi güvenliğinin zor sağlanıyor olması. Yeni bir araştırma ise lithium bataryaların ısınmaya bağlı patlamasının önüne geçebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Patlamayan lithium batarya geliştirildi
 
Teknoloji artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle mobil teknolojiler son dönemlerin en büyük oyuncusu haline gelirken bununla birlikte bataryalar da hayatımıza daha çok dahil olmaya başladı. Akıllı telefonlardan diz üstü bilgisayarlara, hoverboar'lardan drone'lara kadar bir çok teknolojiyi batarya ömrü el verdiği sürece kullanabiliyoruz.

Üreticiler de kullanıcıları baskısıyla batarya kapasitelerini arttırmaya çalışırken bu durum güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. Özellikle son dönemlerde yüksek batarya kapasitesine sahip hoverboard'ların bir çok yangına ve patlamaya sebep olduğunu biliyoruz. Havayolu şirketleri de bu sebeple hoverboard taşınmasını yasaklamış durumda. Son dönemlerde gündeme gelmese de daha önce benzer bir şekilde akıllı telefonların veya şarjdaki başka aletlerin patlaması da zaman zaman yaşanabiliyordu.
Stanford araştırma grubu ise yeni geliştirdikleri teknolojiyle artık ısıya bağlı patlamaların önüne geçebiliyor. Bataryanın aşırı ısınması durumunda patlama ihtimalini göz önüne alan bu teknoloji bataryadan güç alış verişini sonlandırıyor ve soğuması için beklemeye başlıyor. Sıcaklık güvenli bir seviyeye düştüğünde ise güç alış verişi otomatik olarak tekrar başlıyor ve cihaz şarj olmaya (Ya da kullanılmaya) devam ediyor.
Bataryaların şarj edildiklerinde yüksek ısı seviyelerine ulaştığını biliyoruz. Bu durum bazı anlarda olumsuzluklar yaratabilecek olsa da güvenliğin ilk öncelik olması doğal bir seçim. Yeni teknolojinin uygulanması sayesinde özellikle Hoverboard'lardaki şarj işlemi sırasında yaşanan patlamalar en az düzeye indirilebilir. Diğer bir yandan güvenliğin artması üreticilerin daha yüksek kapasiteli piller tercih etmesini de sağlayabilir. 

http://www.engadget.com/2016/01/11/lithium-battery-research/ Yorum Yaz
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yonex78 3 yıl en beğenilen
bundan uzun yıllar önce aldıgım galaxy tab 1010 da batarya ısındıgında şarjı kesiyordu.
benzer devreler cep telefonlarından akülü vidalamaların şarj cihazlarına kadar hemen hemen tüm cihazlarda halihazırda kullanılıyor
bu yeni olan teknolojinin farkı nedir??
bundan uzun yıllar önce aldıgım galaxy tab 1010 da batarya ısındıgında şarjı kesiyordu.benzer devreler cep telefonlarından akülü vidalamaların şarj cihazlar...
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benrak87 3 yıl
patlama nadir olsa da ciddi yaralanmalara sebep oluyor.özellikle i phone gibi bataryasi çıkmayan telefonlardan acayip tirsiyorum.iyi olmuş aynı gelismeleri bataryalarin süresi ağırlığı için de bekleriz
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senseman62 3 yıl
Şu batarya işini halletsinler artik ya
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Master_Evil 3 yıl
kapasiteyi arttırsınlar artık daha önemli
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bircancan 3 yıl
ericson cihazım vardı üzerinde yumurta kaynatılırdı.biraz dolmaya başlayınca çaktırmadan ordan uzaklaşırdım, hey gidi dunya.
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kadirirdem 3 yıl
patlama olmasında ayrıca batarya kapasiteleride gelişsin...
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clopin 3 yıl kadirirdem
çalışmaları hemen başlatıyoruz merak buyurmayınIz
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Pi 3 yıl
Kapasiteyle ilgili gelisme var mi?
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yonex78 3 yıl en beğenilen
bundan uzun yıllar önce aldıgım galaxy tab 1010 da batarya ısındıgında şarjı kesiyordu.
benzer devreler cep telefonlarından akülü vidalamaların şarj cihazlarına kadar hemen hemen tüm cihazlarda halihazırda kullanılıyor
bu yeni olan teknolojinin farkı nedir??
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arel.gr 3 yıl
iyiki forumda tavsiye ve yonlendirmede bulunuyorlar.
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St Batuhan 3 yıl
umut_baris
Bence aşırı düşük akımla şarj edilse daha iyi olur gibi? Aşırı düşük akımla da ısınan bataryalar var gerçi. Isınmayan bir alternatif için birinin kolları sıvaması gerek.

Söylediğin durum da yavaş şarja sebep olup yine kullanıcı tarafından olumsuz değerlendirilecek bir konu yaratıyor sonuçta. Bence enerji üretimi açısından bir kapı da açmak lazım. Pil teknolojisi gelişiyor ama artık cihazlar yani özellikle büyük çaplı cihazlar enerji de üretebilecek özel bir yönteme geçse de batarya ihtiyacını azaltsak daha iyi. Keşke Iron Man usulü bir enerji üretimini drone, hoverboard ve tabii arabalara entegre edebilsek de sınırsız bir güç kaynağıyla daha fazlasını elde edebilsek. Tamam, hayal kuruyorum :) Yine de bu haberi açtığımda ilk aklıma gelen pil gereksinimini azaltmak :)
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Rocky Balboa® 3 yıl
Cpu argesine, lcd'ye vs o kadar yatırım yapacaklarına birazını batarya üzerine yapsaydılar keşke bu zamana kadar
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umut_baris 3 yıl
Bence aşırı düşük akımla şarj edilse daha iyi olur gibi? Aşırı düşük akımla da ısınan bataryalar var gerçi.

Isınmayan bir alternatif için birinin kolları sıvaması gerek.
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batarya patlaması, pil patlaması ve
5 etiket daha patlamayan pil güvenli pil Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
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