Patlamayan lithium batarya geliştirildi

Teknoloji artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle mobil teknolojiler son dönemlerin en büyük oyuncusu haline gelirken bununla birlikte bataryalar da hayatımıza daha çok dahil olmaya başladı. Akıllı telefonlardan diz üstü bilgisayarlara, hoverboar'lardan drone'lara kadar bir çok teknolojiyi batarya ömrü el verdiği sürece kullanabiliyoruz.

Üreticiler de kullanıcıları baskısıyla batarya kapasitelerini arttırmaya çalışırken bu durum güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. Özellikle son dönemlerde yüksek batarya kapasitesine sahip hoverboard'ların bir çok yangına ve patlamaya sebep olduğunu biliyoruz. Havayolu şirketleri de bu sebeple hoverboard taşınmasını yasaklamış durumda. Son dönemlerde gündeme gelmese de daha önce benzer bir şekilde akıllı telefonların veya şarjdaki başka aletlerin patlaması da zaman zaman yaşanabiliyordu.

Stanford araştırma grubu ise yeni geliştirdikleri teknolojiyle artık ısıya bağlı patlamaların önüne geçebiliyor. Bataryanın aşırı ısınması durumunda patlama ihtimalini göz önüne alan bu teknoloji bataryadan güç alış verişini sonlandırıyor ve soğuması için beklemeye başlıyor. Sıcaklık güvenli bir seviyeye düştüğünde ise güç alış verişi otomatik olarak tekrar başlıyor ve cihaz şarj olmaya (Ya da kullanılmaya) devam ediyor.

Bataryaların şarj edildiklerinde yüksek ısı seviyelerine ulaştığını biliyoruz. Bu durum bazı anlarda olumsuzluklar yaratabilecek olsa da güvenliğin ilk öncelik olması doğal bir seçim. Yeni teknolojinin uygulanması sayesinde özellikle Hoverboard'lardaki şarj işlemi sırasında yaşanan patlamalar en az düzeye indirilebilir. Diğer bir yandan güvenliğin artması üreticilerin daha yüksek kapasiteli piller tercih etmesini de sağlayabilir.

http://www.engadget.com/2016/01/11/lithium-battery-research/