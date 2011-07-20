Patriot, Pyro serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Pyro serisi SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan sürücüler, SATA-III arabirimine de destek sunuyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı TRIM destekli sürücüler modeline göre 60GB ile 240GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunuyorlar.





Patriot'un yeni SSD sürücülerinden 120GB ve 240GB kapasiteli modeler 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma hızı sunarken, 60GB'lık modelin okuma ve yazma hızları ise sırasıyla 515MB/saniye ve 490MB/saniye. Yeni sürücüler 4K rastgele yazma IOPS değerleri ise 60GB'lık model için 80.000 IOPS, 120GB ve 240GB'lık modeller içinse 85.000 IOPS olarak açıklandı.





Patriot tarafından 3 yıllık garanti ile sunulacak olan Pyro serisi SSD depolama sürücülerinin yakında pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.