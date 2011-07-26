Patriot'dan USB 3.0 destekli SuperSonic Xpress serisi USB bellekler

Anakartlarda 5 Gbps'a kadar veri aktarımına imkan tanıyan USB 3.0 teknolojisinin yaygınlaşmasıyla beraber USB bellek üreticilerinin de atağa geçtiklerini görmekteyiz. Patriot firması, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip SuperSonic Xpress serisi USB belleklerini duyurdu.

İki kanallı bellek kontrolcüleri sayesinde 8 GB ve 16 GB'lık USB bellekler 50 MB/sn okuma, 20 MB/sn yazma; 32 GB'lık USB bellek ise 60 MB/sn okuma, 25 MB/sn yazma hızı iddiası taşıyor.



SuperSonic Xpress serisinin bu aydan itibaren boy göstermesi beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.

