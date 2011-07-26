Patriot'dan USB 3.0 destekli SuperSonic Xpress serisi USB bellekler

Haber Editörü
Anakartlarda 5 Gbps'a kadar veri aktarımına imkan tanıyan USB 3.0 teknolojisinin yaygınlaşmasıyla beraber USB bellek üreticilerinin de atağa geçtiklerini görmekteyiz. Patriot firması, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip SuperSonic Xpress serisi USB belleklerini duyurdu.
İki kanallı bellek kontrolcüleri sayesinde 8 GB ve 16 GB'lık USB bellekler 50 MB/sn okuma, 20 MB/sn yazma; 32 GB'lık USB bellek ise 60 MB/sn okuma, 25 MB/sn yazma hızı iddiası taşıyor.
SuperSonic Xpress serisinin bu aydan itibaren boy göstermesi beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.
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Gören de bişey var zannedecek.
Bundan 6 ay önce aldığım ADATA USB3.0 16Gb Bellek bu güne kadar okumada 70Mb ın altını görmedi. Yazmada ise 18 in altına inmedi.
Bunlar da 8 ve 16Gb da 50Mb okuma,20Mb yazmaya ve 32Gb da 60Mb okuma, 25 Mb yazmaya SuperSonic diyorlar.
Supersonic nedir bilmiyorlarsa açsınlar sözlüğe falan baksınlar.
Allah Allah yaaa...