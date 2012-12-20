Patriot'tan minik boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek: Autobahn

Önemli dosyalarımızı yanımızda kolayca taşımamıza olanak sağlayan USB bellekler, fiziksel açıdan küçülmeyi sürdürüyor. SSD, flash bellek kartı ve USB bellek gibi çeşitli veri depolama çözümleri hazırlayan Patriot, minik boyutlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan USB belleği Autobahn'ın sevkiyatına başladı.

USB 2.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 1.1 arabirimine destek veren Autobahn, 1.87 cm uzunluğunda, 1.6 cm genişliğinde ve yalnızca 1.5 gram ağırlığında tasarıma sahip. Bir bozuk paradan dahi daha minik olan Autobahn'ı, cebinizde unutmanız işten bile değil. USB belleği kaybetmemek için ekstra çaba sarfedeceğimiz kesin.



8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçeneklerine sahip olan USB belleğin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla 11.99$, 16.99$ ve 24.99$.

http://www.patriotmemory.com/product/indexp.jsp?source=0&prodgroupid=250&prodline=7&group=Axle&catid=91&src=4,7