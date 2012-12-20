Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot'tan minik boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek: Autobahn

6 yıl
753
1
9
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Patriot'tan minik boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek: Autobahn
Tam Boyutta Gör
Önemli dosyalarımızı yanımızda kolayca taşımamıza olanak sağlayan USB bellekler, fiziksel açıdan küçülmeyi sürdürüyor. SSD, flash bellek kartı ve USB bellek gibi çeşitli veri depolama çözümleri hazırlayan Patriot, minik boyutlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan USB belleği Autobahn'ın sevkiyatına başladı.
USB 2.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 1.1 arabirimine destek veren Autobahn, 1.87 cm uzunluğunda, 1.6 cm genişliğinde ve yalnızca 1.5 gram ağırlığında tasarıma sahip. Bir bozuk paradan dahi daha minik olan Autobahn'ı, cebinizde unutmanız işten bile değil. USB belleği kaybetmemek için ekstra çaba sarfedeceğimiz kesin.
8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçeneklerine sahip olan USB belleğin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla 11.99$, 16.99$ ve 24.99$.
Patriot'tan minik boyutlarıyla dikkat çeken USB bellek: Autobahn
Tam Boyutta Gör

http://www.patriotmemory.com/product/indexp.jsp?source=0&prodgroupid=250&prodline=7&group=Axle&catid=91&src=4,7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Adamlar aşmış resmen. Ben bunu fark etmeyip oraya mause takmaya çalışırım:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl
Ben bunu kaybederim aga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 6 yıl
küçük usb bellek ne işe mi yarar? arabada müzik çalmak için küçük bir usb bellek arıyorum. çünkü büyük usb bellekler ortada hiç hoş durmuyor gerçekten de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
gerçekten çok şık olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hani Nerde O Mübarek ? 6 yıl
TeufeL-07
Anlamadım ne yararı varki bukadar küçük olmasının ? İnsan kaybeder bunu . Sokması çıkartması zor. Hangi usb portuna bağladığını unutup tekrar arama ihtimali var.

kocaman usb belleklerden daha iyi en azından bunda kolumuzu çarpıp hem belleği hemde usb girişini halletmiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl
Buna benzer vardı bende anahtarlığımda gezdiriyordum baya faydalı oluyor anahtarlığınıza takarsanız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 6 yıl
Anlamadım ne yararı varki bukadar küçük olmasının ? İnsan kaybeder bunu . Sokması çıkartması zor. Hangi usb portuna bağladığını unutup tekrar arama ihtimali var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 6 yıl
cok güzel ya bukadar küçültmeleri bravo valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 6 yıl
yoruma bak habere bak.İlk okul düzeyi espri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG L9 Video İnceleme: L serisinin en yeni ve dikkat çekici üyesi test masamızda 6 yıl Mobilite: Nvidia Tegra 4, Galaxy Note III, 5-inç telefonlar, en farklı iPhone ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim