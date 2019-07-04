PayCore şirketi MPTS Turkey’i satın aldı

18 yıldır dijital ödeme sistemleri konusunda ülkemizin dünyaya açılan penceresi olan PayCore bölgede lider olabilmek adına önemli bir satın alma hamlesi yaptı. Firma MPTS Turkey’i satın aldı.

PayCore nedir?

2001 yılında faaliyetlerine SmartSoft olarak başlayan PayCore sonrasında CardTek ismini almıştı. 35 farklı ülkeye yenilikçi dijital ödeme teknolojileri ihraç eden firma bir süre önce de PayCore isim değişikliğini yaptı.

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MPTS Turkey ise Provus markası altında 12 ülkede dijital ödeme altyapısı hizmetleri sunmaktaydı. Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası onaylarının tamamlanmasıyla 18 Haziran itibarı ile resmen PayCore bünyesine geçti. Bundan sonra PayCore adıyla faaliyetlerine devam edecek.

PayCore ise yeni satın alım ile birlikte dijital ödeme altyapıları alanında bölgenin en büyük gücü olmayı hedefliyor. Devir ile birlikte PayCore mevcutta sahip olduğu Dış Hizmet Sağlayıcı Lisanslarına ek olarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistem İşleticisi faaliyet iznini kapsayan Merkez Bankası Takas ve Mutabakat Lisansına da sahip oldu.