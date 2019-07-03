Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı

Zaman zaman teknoloji devlerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gelecek ürünlerle ilgili ipuçları öğrenmemizi sağlıyor. Bununla birlikte Microsoft’un son paylaşımına pek anlam verilemedi.

Anlam verilemedi

Firmanın Twitter hesabından yapılan bir paylaşım Windows 1.0 işletim sistemine atıfta bulunuyor. Windows 10 logosundan başlayan video 35 yıl geriye giderek Windows 1.0 ağırlıklı bir animasyonla kapanıyor.

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Microsoft ayıca açıklama kısmında MS-DOS istemcisine ve Saat uygulamasına da atıfta bulunmuş. Elbette bunlar Windows 1.0 işletim sistemi ile birlikte gelen yeniliklerdi.

Microsoft’un neden 1980 yılının ortalarında piyasaya sürülen Windows 1.0 ile ilgili bir paylaşım yaptığı bilinmiyor. Önümüzdeki dönemde bir işletim sistemi lansmanı veya büyük güncelleme mevcut değil. Ayrıca Windows 1.0 lansman tarihi 20 Kasım 1985 şeklindeydi.

Akla ilk gelen Microsoft’un yarın itibariyle üçüncü sezonu yayınlanacak olan Stranger Things dizisine atıfta bulunuyor olması. Zira dizi de Windows 1.0 ile aynı dönemlerde geçiyor. Muhtemelen bölümler içerisinde Windows işletim sistemlerine göndermeler olacak gibi.