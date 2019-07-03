Kim Nerede? 19 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 18 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı

Bundan yaklaşık 35 yıl önce piyasaya çıkan Windows 1.0 işletim sistemi Microsoft’un yeni paylaşımına konu oldu ancak neden bu sürüme atıfta bulunulduğu anlaşılamadı.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
17,6b
1
18
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zaman zaman teknoloji devlerinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gelecek ürünlerle ilgili ipuçları öğrenmemizi sağlıyor. Bununla birlikte Microsoft’un son paylaşımına pek anlam verilemedi.

Anlam verilemedi

Firmanın Twitter hesabından yapılan bir paylaşım Windows 1.0 işletim sistemine atıfta bulunuyor. Windows 10 logosundan başlayan video 35 yıl geriye giderek Windows 1.0 ağırlıklı bir animasyonla kapanıyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu"

Microsoft ayıca açıklama kısmında MS-DOS istemcisine ve Saat uygulamasına da atıfta bulunmuş. Elbette bunlar Windows 1.0 işletim sistemi ile birlikte gelen yeniliklerdi.

Microsoft’un neden 1980 yılının ortalarında piyasaya sürülen Windows 1.0 ile ilgili bir paylaşım yaptığı bilinmiyor. Önümüzdeki dönemde bir işletim sistemi lansmanı veya büyük güncelleme mevcut değil. Ayrıca Windows 1.0 lansman tarihi 20 Kasım 1985 şeklindeydi.

Akla ilk gelen Microsoft’un yarın itibariyle üçüncü sezonu yayınlanacak olan Stranger Things dizisine atıfta bulunuyor olması. Zira dizi de Windows 1.0 ile aynı dönemlerde geçiyor. Muhtemelen bölümler içerisinde Windows işletim sistemlerine göndermeler olacak gibi.

 

https://twitter.com/Windows/status/1145731141695168512 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 4 gün en beğenilen
Resmen gizli Stranger Things reklamı yapılsın diye haberin içine karıştırmışlar bildiğin throwback reklamı işte :/
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 4 gün
Nostalji yapmış işte, anlamıcak birşey yok.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pUnduli 1 gün
Yalnız Windows 1.0 logosu hepsinden güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 2 gün yeni yorumcu
Netflix ile ortak bir proje ortaya çıktı. 8 Temmuz'da yayınlanacak. İnteraktif Stranger Things bölümü olabilir. Merak bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender 2 gün
Bu yıl cıkartılacagı soylenen Windows Light OS hakkında gelişme var mı ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 3 gün
la adamlar en güncel logodan en eski logoya kadar tüm logoları geçmiş, haberde sadece windows 1a atıfta bulundu diyor :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakdc 3 gün
Kusura bakmayinda adamlar sirasi ile windows logolarini arka arkaya koymuslar ben niye anlayamadiginizi anlamadim adamlar arkadasinda dedigi gibi sadece nostalji yapmislar sonucta google fotograflar bile gecen sene bugun bunlari cekmistiniz diye fotograflarinizi geri paylasiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
titkiller 3 gün
TBT yapmış adam ne Stranger Things'i.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 4 gün
Nostalji yapmış işte, anlamıcak birşey yok.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 4 gün en beğenilen
Resmen gizli Stranger Things reklamı yapılsın diye haberin içine karıştırmışlar bildiğin throwback reklamı işte :/
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu
Tamam da Windows 1.0 tam bir fiyaskoydu. Öyle bir başarısızlığı neden öne çıkarmak istesinler ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu Kerim5100
Tamam da Windows 1.0 tam bir fiyaskoydu. Öyle bir başarısızlığı neden öne çıkarmak istesinler ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu
Instagram'daki tüm içeriklerini sildiler. Windows 10 için minor update gelecek diyorlar. Bu büyük proje olabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 4 gün
Haberi yapılan şeye bak. içinde haber yok... En iyisi webtecknoyu açmak baydı dh
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17605 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 1.0 ve
5 etiket daha İşletim Sistemleri Yazılım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Yapay zekayı kandırmak v2 | Amazon Go'yu zorladık 4 gün iOS 13, FaceTime’da konuşurken gözlerinizi kameraya odaklatacak 4 gün Honor 9X hareketli kamerası ortaya çıktı 4 gün Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Gelmiş geçmiş en verimli Astra 4 gün Yakını görme bozukluğu yaşayanlar için otomatik odaklanabilen gözlük geliştirdi 4 gün AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı 4 gün MIT’nin yürüyebilen minik motoru geleceğin robotlarına yardımcı olacak 4 gün 2019 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 gün MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi 4 gün Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı 4 gün Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor 4 gün Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek 4 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu) 4 gün Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı 4 gün Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi 4 gün 2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak 4 gün Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı Sonraki Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor 5 gün LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi 5 gün Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi 5 gün Google robots.txt protokolünü standart haline getirmek istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Gears 5 Çok Oyunculu Beta Testi 19 - 21 ve 26 - 29 Temmuz Tari...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Hadi nerede Ryzen 3000'ler?
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare'de Nişan Alırken Şarjör Değiştiri...
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim