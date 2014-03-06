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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal'ın iOS uygulaması güncellendi

5 yıl
1,9b
1
5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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PayPal'ın iOS uygulaması güncellendi
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İnternet dünyasının en çok kullanılan ödeme sistemi PayPal’ın, aynı isimli iOS uygulaması güncellendi.

Yeni güncellemenin PayPal uygulamasına kazandırdıkları şöyle:

  • Telefon numarasını uygulama ile eşleyerek güvenlik seviyesi yükseltildi
  • PayPal Extras MasterCard, eBay MasterCard, ve PayPal Smart Connect kullanıcılarının, Cüzdan içerisinde kullanılabilir kredi kartlarını görüntüleyebilme
  • Mağaza içi satın alımlarda kritik erişilebilirlik iyileştirmeleri

PayPal’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

PayPal - PayPal, an eBay Company
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
F@T@H 5 yıl
Bu paypala kart tanıtmak sıkıntı yaratır mı? Yaptığımız alışverişler tanıttığımız karttan çekilecek anladığımda komisyon var moı işin içinde nilen aydınlatırsa sevinirim paypal bazen gerekebiliyor
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Efsane Cuma 5 yıl
Bu uygulamayı hiç denememiştim deneyelim bakalım
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