PayPal'ın iOS uygulaması güncellendi

Haber Editörü
İnternet dünyasının en çok kullanılan ödeme sistemi PayPal’ın, aynı isimli iOS uygulaması güncellendi.
Yeni güncellemenin PayPal uygulamasına kazandırdıkları şöyle:
- Telefon numarasını uygulama ile eşleyerek güvenlik seviyesi yükseltildi
- PayPal Extras MasterCard, eBay MasterCard, ve PayPal Smart Connect kullanıcılarının, Cüzdan içerisinde kullanılabilir kredi kartlarını görüntüleyebilme
- Mağaza içi satın alımlarda kritik erişilebilirlik iyileştirmeleri
PayPal’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:PayPal - PayPal, an eBay Company
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