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Pebble akıllı saatler artık resmi olarak Android Wear uygulamalarını desteklior

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Pebble akıllı saatler artık resmi olarak Android Wear uygulamalarını desteklior
Kickstarter'da proje olarak başlayan ancak başarılı satış rakamlarına ulaşan Pebble Android Wear uygulamalarına destek vermeye başladığını açıkladı. Yaklaşık iki hafta önce "Pebble akıllı saatleri 1 milyon satış barajını aştı" haberini sizlerle paylaşmıştık. 

Kendi platformunu kullanan Pebble için şimdiye kadar 6 binden fazla uygulama geliştirilmiş durumda. Geçtiğimiz Aralık ayında akıllı saate Android bildirimlerini akıllı saatten okumaya olanak sunan interaktif bildirim özelliği beta olarak eklenmişti. Akıllı saate gelen yeni güncelleme ile bu özellik artık beta olmaktan çıkıyor, bunun yanında Android Wear işletim sistemine geliştirilen uygulamalar da artık destekleniyor.
Bu özelliği kullanabilmek için kullanıcılar Google Play'de yer alan Pebble uygulamasının son sürümünü kullanmaları ve akıllı saatlerini de son sürüme güncellemeleri gerekiyor. Yeni güncelleme ile birlikte destek verilen cihazlar sınıfı Android 4.0 ve üzeri olarak belirlenirken saatin arayüzünde ve boşta çalışma durumu ile ilgili geliştirmeler de barındırıyor. Whatsapp bildirimlerinde yaşanna problem de aşılırken sık kullanılan SMS programları ile gelen mesajlara cevap verme özelliği de eklenenler arasında.

Diğer akıllı saatlere kıyasla daha ucuz bir çözüm olan Pebble'in satışlarda ve güncelleme konusunda başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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Gece772 4 yıl
Çöp
1 Yanıt Yanıtla
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doctor_bey 4 yıl Gece772
Gece772
Çöp

Ayıp ediyorsun ama .s
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