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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pebble ile artık Pandora internet radyosunu kontrol edebilirsiniz

5 yıl
7,2b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Pebble ile artık Pandora internet radyosunu kontrol edebilirsiniz
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İnternet dünyasının popüler çevrimiçi müzik dinleme servislerinin başında gelen Pandora, sonunda Pebble desteğine kavuştu.

Bugünde itibaren Pebble sahibi Pandora kullanıcıları, Pebble’ın iOS uygulaması üzerinden yapacakları küçük bir ekleme işleminden sonra Pebble akıllı saatlerinden iPhone’larındaki Pandora internet radyosunda; istasyonlar arasında gezinebilecek, şarkıları beğenebilecek, oynatma listesi içinde dolaşabilecekler.

Pebble, bu son yenilikle birlikte Pandora’nın uyumlu çalıştığı ilk akıllı saat olmuş oldu.

Pebble’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:


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