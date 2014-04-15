Pebble ile artık Pandora internet radyosunu kontrol edebilirsiniz

Haber Editörü
Bugünde itibaren Pebble sahibi Pandora kullanıcıları, Pebble’ın iOS uygulaması üzerinden yapacakları küçük bir ekleme işleminden sonra Pebble akıllı saatlerinden iPhone’larındaki Pandora internet radyosunda; istasyonlar arasında gezinebilecek, şarkıları beğenebilecek, oynatma listesi içinde dolaşabilecekler.
Pebble, bu son yenilikle birlikte Pandora’nın uyumlu çalıştığı ilk akıllı saat olmuş oldu.
Pebble’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
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