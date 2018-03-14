Pebble izleri taşıyan Fitbit Versa duyuruldu

Pebble girişimini satın aldıktan sonra beğenilen tasarım çizgilerini benimsemesi beklenen Fitbit nihayet taleplere cevap verdi. Fitbit Versa adındaki akıllı saat Pebble Time dönemini akıllara getiriyor.

Fitbit Versa özellikleri ve fiyatı

Yuvarlatılmış köşelere sahip dörtgen bir tasarımda gelen Fitbit Versa, firmanın yeni yazılım ekosistemine dahil olacak. Ayrıca Ionic modeliyle gelen eleştirileri de bir nevi gidermeye çalışıyor.

Saatin alüminyum kasası 50 metreye kadar su geçirmez özellik sunuyor. Daha ince ve kompakt bir tasarımda olan saat 4 güne kadar kullanım ömrüne imza atıyor. Nabız ölçer özelliğe sahip olan cihaz dahili hafızası sayesinde müziklerinizi de depolayabiliyor.

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Fitbit işletim sistemini hızlandıran firma bu sayede çok eleştirilen dokunmatik ekranı daha akıcı hale getirmeyi başarmış. Fitbit OS 2.0 arayüzü fitness bilgilerini toplayarak sürükleme yoluyla kullanıcıya sunuyor ve çeşitli uygulamaları çalıştırıyor. Ayrıca bayanlara yönelik özel takip uygulamaları da geliştirilmiş.

En beğenilen Fitbit saati olmayı hedefleyen Versa 200$ fiyat etiketine sahip olacak. Saat üzerinde firmanın ödeme çözümü Fitbit Pay de sunuluyor. Fitbit Versa önceki Blaze modelinin yerini alacak.

Diğer taraftan firma Fitbit Ace adında çocuklara yönelik bir fitness takip cihazı geliştirdi. Fitbit Alta’nın elden geçirilmiş versiyonu olan Fitbit Ace, çocuklar için farklı aktivite önerileri ve hedefleri sunuyor. Ayrıca uyku takibi de yapıyor. Saatin fiyatı 100$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde 1100TL seviyesinden satılması beklenen saat gelecek ay piyasaya çıkacak.