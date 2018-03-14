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Pebble izleri taşıyan Fitbit Versa duyuruldu

Fitbit’in piyasada daha kalıcı olacağı tahmin edilen Versa adındaki akıllı saati tanıtıldı. Fitbit Versa suya dayanıklı gövde ve dokunmatik ekran ile geliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Pebble girişimini satın aldıktan sonra beğenilen tasarım çizgilerini benimsemesi beklenen Fitbit nihayet taleplere cevap verdi. Fitbit Versa adındaki akıllı saat Pebble Time dönemini akıllara getiriyor.

Fitbit Versa özellikleri ve fiyatı

Yuvarlatılmış köşelere sahip dörtgen bir tasarımda gelen Fitbit Versa, firmanın yeni yazılım ekosistemine dahil olacak.  Ayrıca Ionic modeliyle gelen eleştirileri de bir nevi gidermeye çalışıyor.

Saatin alüminyum kasası 50 metreye kadar su geçirmez özellik sunuyor. Daha ince ve kompakt bir tasarımda olan saat 4 güne kadar kullanım ömrüne imza atıyor. Nabız ölçer özelliğe sahip olan cihaz dahili hafızası sayesinde müziklerinizi de depolayabiliyor.

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Fitbit işletim sistemini hızlandıran firma bu sayede çok eleştirilen dokunmatik ekranı daha akıcı hale getirmeyi başarmış. Fitbit OS 2.0 arayüzü fitness bilgilerini toplayarak sürükleme yoluyla kullanıcıya sunuyor ve çeşitli uygulamaları çalıştırıyor. Ayrıca bayanlara yönelik özel takip uygulamaları da geliştirilmiş.

En beğenilen Fitbit saati olmayı hedefleyen Versa 200$ fiyat etiketine sahip olacak. Saat üzerinde firmanın ödeme çözümü Fitbit Pay de sunuluyor. Fitbit Versa önceki Blaze modelinin yerini alacak.

Diğer taraftan firma Fitbit Ace adında çocuklara yönelik bir fitness takip cihazı geliştirdi. Fitbit Alta’nın elden geçirilmiş versiyonu olan Fitbit Ace, çocuklar için farklı aktivite önerileri ve hedefleri sunuyor. Ayrıca uyku takibi de yapıyor. Saatin fiyatı 100$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde 1100TL seviyesinden satılması beklenen saat gelecek ay piyasaya çıkacak.

 

https://www.cnet.com/news/fitbit-versa-200-dollar-smartwatch-fitbit-ace-kids-fitness-tracker/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yedaself 1 yıl
Bayanlara yönelik özel takip uygulamaları ne demek? Regl takvimi falan yazsanıza, ayıp mı regl olmak? Çeviri haber yapıyorsunuz bari bunlara da dikkat edin. Ayrıca $100’lık Fitbit Ace mi ülkemizde 1100 TL olacak nasıl düzenlediniz haberi böyle?
Gerçi site ilan verip evde oturup çeviri haber yapacak editör arıyoruz derse buldukları böyle olur...
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.PanxeR. 1 yıl
Tasarım olarak huawei watch 1 ve samsung gear s3 en iyisi piyasada fakat iş gerçekten uygulama ve işletim sistemine gelince seri3 de bile aynı tasarımı sürdüren apple dan iyisi yok.
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esmerbuyucu 1 yıl
Fiyat konusunda agresif olamazsa AW karşısında içbir şansı yok.
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