Pebble satışları 300,000'e dayandı

Kickstarter projesi olarak yola çıkan ve şu anda Best Buy'ında aralarında bulunduğu kanallar üzerinden teknoloji severlerle buluşan Pebble'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Pebble cephesinden paylaşılan verilere göre akıllı saatin kullanıcı sayısı 275,000'i aşmış durumda. Bu sayının 190,000 adeti firmanın kendi sitesi üzerinden Pebble'ı alan kullanıcılar oluştururken; geri kalan 85,000'i ise Kickstarter destekçileri oluşturuyor.

Öte yandan Pebble yetkililerinden iOS kullanıcılarına bir de müjdeli haber var. Bilindiği üzere Pebble, Bluetooth profili üzerinden Android ya da iOS'li akıllı telefonlarla iletişim kuran, elektronik kitap okuyucularda karşılaştığımız e-ink ekrana sahip olan bir akıllı saat olup, temelde akıllı telefonlara gelen bildirimleri Bluetooth profilinin elverdiği ölçüde çekerek ekranında görüntülenmesini sağlıyor. Ancak bugüne kadar Pebble, iOS tarafında sadece iMessage ve SMS bildirimlerine destek vermekteydi. Bu da özellikle yoğun mail trafiğindeki kullanıcıların Pebble üzerinden mail bildirimlerimlerine ulaşamama anlamına geliyordu.

Fakat Pebble yetkilileri, yaklaşık 2-3 hafta içerisinde iOS uygulamasında yapacakları güncelleme ile bu sorunu gidereceklerini duyurdu. Yetkililer iOS 6'da mail bildirimlerini yeterince güvenilir şekilde Pebble'a aktaramadıkları için iOS tarafında mail desteği veremediklerini; ancak uzun uğraşlar neticesinde sorunu giderdiklerini ve yayınlayacakları güncelleme ile Pebble iOS uygulamasının IMAP ve Gmail bildirimleriyle tam uyumlu hale geleceğini söyledi. Diğer taraftan yetkililer, iOS 7 ile geliştiriclerin kullanımına sunulan bildirim merkezindeki tüm bildirimlere ulaşmayı sağlayan API ile çalışmalara başladıklarını da dile getirdi.