Pegatron, CDMA destekli iPhone'un üretimine başlıyor mu ?

Dört gün sonra iPhone 4 ile Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'da kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Apple, iPhone'un hedef kitlesine GSM'den sonra yıl sonuna doğru CDMA kullanıcılarını da ekleyebilir.

iPhone 4'ün belleğine kadar birçok özelliğini Mayıs ayında yayınlayan Digitimes'da yer alan habere göre Macbook ve iPad üretimini yapan Tayvanlı üretici Pegatron, Şangay-Çin'deki fabrikasında 4.çeyrekte satışa sunulmak üzere CDMA ağında çalışan 4.Nesil iPhone'un üretimine başladı. Bu iddianın bir türeviyse geçtiğimiz ay Wall Street Journal tarafından dile getirilmiş ve Foxconn'un GSM destekli iPhone 4 üretimi yapacağını, Pegatron'un da CDMA destekli model için isminin geçtiği iddia edilmişti. Pegatron, Apple'ın

CDMA ağında çalışabilen iPhone ile ilgili dedikodular uzun süredir dillendiriliyor, ancak iddialar bir türlü gerçekleşmiyor. Apple'ın CDMA destekli iPhone'da Amerika'nın en büyük operatörü olan Verizon ile birlikte çalışacağı ve bu sayede Amerika'daki müşteri sayısını çok daha arttıracağı konuşuluyor. Birçok analist Verizon-Apple ortaklığının en erken kasım ayında hayata geçeceğini düşünürken, bazı analistler ise bunun ancak 2011 yılında gerçekleşeceğini düşünüyor..