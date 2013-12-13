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Pegatron'un iPhone 5C üretim tesisindeki ölüm olayları soruşturuluyor

5 yıl
667
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33
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Pegatron'un iPhone 5C üretim tesisindeki ölüm olayları soruşturuluyor

Apple'ın cihazlarının üretimi için ağırlık Çin'de olmak üzere bazı Asyalı üreticilerden tedarik zinciri oluşturduğu biliniyor. Ancak özellikle Çin'deki sağlıksız çalışma şartları nedeniyle firmanın başı zaman zaman derde giriyor.

Geçtiğimiz iPhone 5C modelinin üretimini yapan Pegatron tesisinde 5 işçinin açıklanamayan şekilde rahatsızlandığı ve öldüğü açıklanmıştı. Bu olayın soruşturmasında daha acı bir ayrıntıya ulaşıldı.

Bilgilere göre Pegatron, 15 yaşındaki bir erkeği kağıt üzerinde 20 yaşında göstererek çalıştırmaya başladı. Yaklaşık 1 ay sonra da çocuk bir hastanede zatürreeden dolayı hayatını kaybetti. Ailesine göderilen çizelgelerde çocuğun 77 saat haftalık çalıştığı da ortaya çıktı.

Yasalara göre Çin'de çalışan işçilerin en az 16 yaşında olması gerekiyor. Ayrıca bir haftalık toplam çalışma süresi de 60 saati geçemiyor. Pegatron bu iki kuralı böylece ihlal etmiş oldu. 

İşçi şartları izleme komisyonu ölümlerin kötü çalışma şartlarına bağlı olarak ortaya çıktığını iddia ediyor. Pegatron ise suçlamaları reddederken, konuyu araştırdıklarını beilrtmekle yetiniyor.

Tedarik zinciri firmalardaki çalışma şartlarını standartlara uygun hale getirmek için çabaladığını sık sık dile getiren Apple ise konuyu derinlemesine araştırdıklarını ve fazla çalışma tespit edilirse Pegatron'dan gerekli tazminatı ödemesini isteyeceklerini duyurdu. 

http://appleinsider.com/articles/13/12/11/apple-supplier-pegatron-under-fire-after-several-more-employee-deaths-including-alleged-child-worker Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Kapitalizmin acımasız yüzü.
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artenis 5 yıl
Apple söylenecek laf yok denmiş, çinlilerin devletine yazıklar olsun denmiş ...
-Türkiyedeki Çocuk İşçi sayılarından,
-Sigortasız çalışan sayısından ( bir zamanlar 2bin tl maaş alırken sigortam asgari ücret üstünde yatırılmakta idi... )
-Birşeye sebep olan başka bir şeyde bunu öğrendiği anda harekete geçmiyorsa onunda suçlu olduğundan (apple 5 yıl onceden bunu bilebilir, yani 5 milyon telefon üretim siparişi verirsem bazı işçiler ağır şartlardan öleceğini öngörebilir)
-Çin büyürken halkını istismar ediyor denmiş, evet, bunu en iyi biz biliriz Türkler olarak ne acıdır ki.
2. dünya savaşı sonrası sistem budur. Umarız 3. dünya savaşına gerek kalmadan değişir...
Apple söylenecek laf yok denmiş, çinlilerin devletine yazıklar olsun denmiş ...-Türkiyedeki Çocuk İşçi sayılarından,-Sigortasız çalışan sayısından ( bi...
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teknoCat 5 yıl
apple hayranları yine kafayı yemiş.
Apple salak mı? Adamlar üretim şartlarını belirtirken çocuk işçi(-18) çalıştırılamaz ibaresini koyabilirler. Ancak bunu koyarlarsa maaliyet artacak... Hadi apple'ın google'ın bi tarafını yalamaya devam...
apple hayranları yine kafayı yemiş.Apple salak mı? Adamlar üretim şartlarını belirtirken çocuk işçi(-18) çalıştırılamaz ibaresini koyabilirler. Ancak bunu k...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
ulen şu haberde bile hala apple laf söyletmeyenler var yuh be
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lDirtyHandsl 5 yıl
Bütün firmalar aynı bok
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Jül Sezar 5 yıl
Haberi ekrem yapmis troller nerdesiniz
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Bradley Cooper 5 yıl
modern kölelik
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eozenir 5 yıl
eeee iphone için ölüyodunuz. vebali alanların üzerine
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Batuist 5 yıl
çalışma saatleri bakımından Türkiyede dünyada ilk sıralardadır. benzeri durumdan muzdarip olan tek yer çin değildir maalesef.. forum üyelerinin çoğunluğu okul çağındaki gençler olduğundan iş dünyasını pek iyi bilmiyorlar sanırım. o zaman geldiğinde kaç saat çalıştığınızı gördüğünüzde çinlilere mi yoksa bize mi acırsınız bilmiyorum...
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JoeyBane 5 yıl
Yazık.. Çok yazık.
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biuu 5 yıl
Önce, satmayınca 5c üretimi durdu diye haberler çıktı.

İşler kesat olunca "Neden satmıyor bu 5c" diye kahrından ölmüştür onlar.


Çalışma şartlarınız çok güzel ya. Ücretinizde dolgun.

Asgari ücretle sabah 7 Aksam 10 çalışıyorsun. Elinde de asgari ücret x 2 = TL'lik telefon.

Kınıyoruz. Apple kötü, apple kaka.
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webdh 5 yıl
iphone 6 çıksın koşa koşa alırsınız ama o iphone lar çinli kardeşlerimizin kanıyla üretiliyor.
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Master_Evil 5 yıl
yazık günah ölen çocuğa
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teknoCat 5 yıl
apple hayranları yine kafayı yemiş.
Apple salak mı? Adamlar üretim şartlarını belirtirken çocuk işçi(-18) çalıştırılamaz ibaresini koyabilirler. Ancak bunu koyarlarsa maaliyet artacak... Hadi apple'ın google'ın bi tarafını yalamaya devam...
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iTerre 5 yıl
Bir apple hayranı olarak apple'ı kınıyorum.Gerçekten çok berbat bir şekilde gavurluk olmuş bu.









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The Bavarian 5 yıl
Bunda apple in suçu ne? Adamlar basıyor parayı cihaz yaptırıyor.
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Kaplan261 5 yıl
Kapitalizm
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Thomassee 5 yıl
GDP büyüsün diye mecbur yapıyorlar böyle şeyler.

Çin'de bu gidişle işçi açığı olucak.
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