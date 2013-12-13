Pegatron'un iPhone 5C üretim tesisindeki ölüm olayları soruşturuluyor





Apple'ın cihazlarının üretimi için ağırlık Çin'de olmak üzere bazı Asyalı üreticilerden tedarik zinciri oluşturduğu biliniyor. Ancak özellikle Çin'deki sağlıksız çalışma şartları nedeniyle firmanın başı zaman zaman derde giriyor.





Geçtiğimiz iPhone 5C modelinin üretimini yapan Pegatron tesisinde 5 işçinin açıklanamayan şekilde rahatsızlandığı ve öldüğü açıklanmıştı. Bu olayın soruşturmasında daha acı bir ayrıntıya ulaşıldı.





Bilgilere göre Pegatron, 15 yaşındaki bir erkeği kağıt üzerinde 20 yaşında göstererek çalıştırmaya başladı. Yaklaşık 1 ay sonra da çocuk bir hastanede zatürreeden dolayı hayatını kaybetti. Ailesine göderilen çizelgelerde çocuğun 77 saat haftalık çalıştığı da ortaya çıktı.





Yasalara göre Çin'de çalışan işçilerin en az 16 yaşında olması gerekiyor. Ayrıca bir haftalık toplam çalışma süresi de 60 saati geçemiyor. Pegatron bu iki kuralı böylece ihlal etmiş oldu.





İşçi şartları izleme komisyonu ölümlerin kötü çalışma şartlarına bağlı olarak ortaya çıktığını iddia ediyor. Pegatron ise suçlamaları reddederken, konuyu araştırdıklarını beilrtmekle yetiniyor.





Tedarik zinciri firmalardaki çalışma şartlarını standartlara uygun hale getirmek için çabaladığını sık sık dile getiren Apple ise konuyu derinlemesine araştırdıklarını ve fazla çalışma tespit edilirse Pegatron'dan gerekli tazminatı ödemesini isteyeceklerini duyurdu.

http://appleinsider.com/articles/13/12/11/apple-supplier-pegatron-under-fire-after-several-more-employee-deaths-including-alleged-child-worker