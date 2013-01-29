Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax, Anime severlere özel limitli sayıdaki Q10 fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
932
1
16
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pentax, Anime severlere özel limitli sayıdaki Q10 fotoğraf makinesini duyurdu
Japon fotoğraf ve optik firmalarından olan Pentax, 2012 yılı içinde duyurduğu Q10 isimli aynasız fotoğraf makinesinin peşini bırakmıyor. CES 2013 fuarı kapsamında Q10 modeli için birçok farklı renk seçeneğini de kullanıcılar karşısına sunan firma, şimdi de sınırlı sayıda Q10 modelini Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.
Pentax tarafından sınırlı sayıda hazırlanan modeller, Evagelion Anime dizisindeki ana karakterlere özgü renkler ile hazırlanmış. Üç farklı renk kombinasyonunda gelen makineler, teknik olarak standart Q10 modelleriyle aynı özelliklere sahipler ve üzerlerinde Anime dizisinde kullanıla semboller yer alıyor. Pentax Q10'nun teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse, cihaz 12.4MP 1/2.3" CMOS sensöre, değiştirilebilir lensli aynasız bir yapıya ve Full HD video çekebilme kapasitesine sahip. 3" LCD ekrana sahip olan Q10, ISO 100-6400 arasını aktif olarak kullanabiliyor.
Pentax Q10'nun Evangelion modeli sadece 1,500 ünite hazırlanacak ve Nisan ayında $660 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

http://www.engadget.com/2013/01/28/pentax-shows-nerv-flashes-japan-only-evangelion-flavored-q10s/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 6 yıl
Sınırlı sayıda üretiyor çünkü mercimek kadar sensör olan makineyi sırf lensi değişiyor diye alacak safların dünyada sınırlı sayıda olduğunu biliyor.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLoWeR 6 yıl
Şu mor olanını hanım gördü kafayı yedi... İlle istiyorum bunu diye... SIrf renginden ha, yoksa marka filan bilmez o... Dedim al sana video'da boyutunu gör de öyle konuş....

O ne be öyle dedi... Burda adam akıllı duruyor ama kendisi oyuncak gibi.. Yok kalsın dedi :)

Bu ne abi cidden... Ha baska rengi bu ama yani...Nedir bu...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coxackie 6 yıl
Eskiden severdim Pentaxı, hatta iki adet dslr'sini aldım, kullandım, memnun kalmadım. Şu modeli de gayet anlamsız buluyorum. Dediğiniz gibi, küçücük sensörlü makinanın her tarafı değişse ne olur? Pentax bu şekilde puan kaybediyor, alıp kullananlara saygım var yanlış anlaşılma olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Kırmızı turuncu olanı Naruto zannettim dattebayo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 6 yıl
Neon Genesis Evangelion'daki Eva-0 Eva-1 ve Eva-2, gayet güzel renklendirilmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Satamadiklari aletleri boyayip satmayi deniyorlar galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankara06ankara 6 yıl
Pentax herşeyi iyi hoş yapıyor ama artık 1 tanecik FF makine yapmadı gitti. Benim gibi yılların Pentaxcısını kaybetti

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
932 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, pentax
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Windows Phone 8S by HTC video inceleme 6 yıl Röportaj: NComputing terminalleri şirketlere neler kazandırıyor? 6 yıl Nokia Lumia 620 "Snapdragon S4 işlemcili fiyat/performans telefonu" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim