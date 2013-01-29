Pentax, Anime severlere özel limitli sayıdaki Q10 fotoğraf makinesini duyurdu

Japon fotoğraf ve optik firmalarından olan Pentax, 2012 yılı içinde duyurduğu Q10 isimli aynasız fotoğraf makinesinin peşini bırakmıyor. CES 2013 fuarı kapsamında Q10 modeli için birçok farklı renk seçeneğini de kullanıcılar karşısına sunan firma, şimdi de sınırlı sayıda Q10 modelini Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Pentax tarafından sınırlı sayıda hazırlanan modeller, Evagelion Anime dizisindeki ana karakterlere özgü renkler ile hazırlanmış. Üç farklı renk kombinasyonunda gelen makineler, teknik olarak standart Q10 modelleriyle aynı özelliklere sahipler ve üzerlerinde Anime dizisinde kullanıla semboller yer alıyor. Pentax Q10'nun teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse, cihaz 12.4MP 1/2.3" CMOS sensöre, değiştirilebilir lensli aynasız bir yapıya ve Full HD video çekebilme kapasitesine sahip. 3" LCD ekrana sahip olan Q10, ISO 100-6400 arasını aktif olarak kullanabiliyor.

Pentax Q10'nun Evangelion modeli sadece 1,500 ünite hazırlanacak ve Nisan ayında $660 fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

http://www.engadget.com/2013/01/28/pentax-shows-nerv-flashes-japan-only-evangelion-flavored-q10s/