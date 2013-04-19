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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax, Q ve K-5II/K-5IIs fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı

6 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine yazılımsal olarak destek vermeye devam eden Pentax, ufak boyutlu kompakt fotoğraf makinesi Q ve beğenilen DSLR fotoğraf makineleri K-5II ve üzerinde AA filtresi yer almayan K-5IIs modelleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı.
Pentax tarafından duyurulan güncellemeler Pentax Q fotoğraf makinesini v1.12, Pentax K-5II ve K-5IIs fotoğraf makinelerini ise v1.04 sürümüne yükseltiyor. Pentax K-5II ve K-5IIs fotoğraf makineleri için yapılan yeni güncelleme ile, v1.03 sürümüne sahip modellerde durum ekranında operasyon geçişi sırasında meydana gelen bir sorun düzeltilmiş ve genel olarak stabilite ve performans yenilikleri yapılmış durumda.

Pentax Q fotoğraf makinesi için yapılan yeni güncelleme ise, v1.11 sürümünde doğru etki göstermeyen “Tone Expansion” akıllı filtresi düzeltilmiş ve genel olarak stabilite ve performans yenilikleri yapılmış durumda.

Pentax tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine, Pentax Q modeli için buradan, Pentax K-5II ve K-5IIs modelleri için ise buradan ulaşabilirsiniz.

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ankara06ankara 6 yıl
Şu Pentax q da o kadar tatlı makine ki, bazen boşver koca koca DSLR leri al bunu kullan diyorum kendime.
Pentax q ile ilgili türkçe kaynak pek bulamadım, bu pentax q özetle nasıl bir makinedir sence hocam?
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