Pentax, Q ve K-5II/K-5IIs fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı

Piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine yazılımsal olarak destek vermeye devam eden Pentax, ufak boyutlu kompakt fotoğraf makinesi Q ve beğenilen DSLR fotoğraf makineleri K-5II ve üzerinde AA filtresi yer almayan K-5IIs modelleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı.

Pentax tarafından duyurulan güncellemeler Pentax Q fotoğraf makinesini v1.12, Pentax K-5II ve K-5IIs fotoğraf makinelerini ise v1.04 sürümüne yükseltiyor. Pentax K-5II ve K-5IIs fotoğraf makineleri için yapılan yeni güncelleme ile, v1.03 sürümüne sahip modellerde durum ekranında operasyon geçişi sırasında meydana gelen bir sorun düzeltilmiş ve genel olarak stabilite ve performans yenilikleri yapılmış durumda.





Pentax Q fotoğraf makinesi için yapılan yeni güncelleme ise, v1.11 sürümünde doğru etki göstermeyen “Tone Expansion” akıllı filtresi düzeltilmiş ve genel olarak stabilite ve performans yenilikleri yapılmış durumda.





Pentax tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine, Pentax Q modeli için buradan , Pentax K-5II ve K-5IIs modelleri için ise buradan ulaşabilirsiniz.