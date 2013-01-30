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Pentax, iki yeni konsept tasarımını tanıttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CP+ 2013 fuarı öncesi Pentax tarafından iki yeni resmi basın bildirisi yapıldı. Yapılan bildiriler sonucu firma tarafından iki yeni referans konsept tasarım tanıtıldı.
Pentax tarafından tanıtılan referans ürünler AF360FGZ II isimli flaş ve bir lens kapağı. AF360FGZ II flaş 36 kılavuz numarasına sahip ve Pentax'ın P-TTL teknolojisi destekliyor. Bu şekilde ortamdaki ışığa göre flaş gücünü ayarlayabiliyor. Dikey ve yatay olarak dönebilir yapıdaki flaş, önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulacak.
Pentax tarafından tanıtımı yapılan diğer bir ürün ise oldukça ilginç bir lens kapağı. Pentax'ın "Q-Mount" değiştirilebilir lensi gövdeleri için geliştirilen kapak, üzerindeki ufak bir optik sayesinde "Oyuncak Kamera" denen efektlerde fotoğraf çekilmesine olanak sağlıyor. Ürün önümüzdeki yaz aylarında marketlerdeki yerini alacak.
 
Pentax, iki yeni konsept tasarımını tanıttı
Pentax tarafından tanıtılan ürünler halen üzerinde çalışılan tasarımlar. Yaz aylarına kadar farklı teknik ve tasarımsal değişiklikler geçirebilirler. 

http://www.dpreview.com/news/2013/01/29/Pentax-announces-flash-and-body-cap-lens-reference-designs-at-CP-Plus Yorum Yaz
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