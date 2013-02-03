Pentax'ın tam kare fotoğraf makinesi dedikoduları yeniden başladı

Haber Editörü
Fotoğraf dünyasında çok uzun bir süredir beklenen tam kare (FF) Pentax fotoğraf makinesi hakkında yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Her zaman dedikodular üzerinde kalan makine hakkında ortaya çıkan bilgi ise diğerlerine göre daha farklı görünüyor.
CP+ 2013 fuarı kapsamında, Pentax Forums yetkileri ile görüşen bir Tokina çalışanı, Pentax'tın tam kare (FF) bir fotoğraf makinesi üzerinnde çalıştığını söyledi ve çalışan makinenin prototip versiyonun da hazır olduğunu belirtti.
Uzun zamandır özellikle sadık Pentax kullanıcıları tarafından merakla beklenen makine, sayısız dedikodu ve bilgi ile gündeme gelmeye devam ediyor.
http://www.pentaxforums.com/news/tokina-confirms-pentax-full-frame-under-development.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat sunuda unutmamak gerek pentaxi Ricoh aldiktan sonra akilli isler yapmaya basladi reklam isini iyi yapiyorlar yeni lensler cikaracaklar fakat lenslerin pahali olmasi ayri bir konu nikonda 35,50,85 1,8 serisi lenslerinin fiatlarini ve performanslarini biliyoruzki cok iyiler peki pentaxin bu lensleri cikarmasi gerekiyor 35 2.4 ve 50 1.8 lensleri var fakat nikonla karsilastirdigimizda nikonun bariz üstünlügünü görüyoruz
Bende nikon d600 var harika bir body af cok süper birde k30 ve k5 var ben dogada cekimi pentax tercih ediyorum nikonu ise kapali alanlarda ve potre cekimlerinde kullaniyorum
Yanliz insan kullanmadan bodyler hakkinda yorum yapmamali sadece iyi body yapmaklada bitmiyor bununla iyi lens ve insanlarin markaya güvenirliginide saglamalisiniz
Asil konumza gelince neden insanlar pentaxi birakinca pentaxa karsi olumsuz düsüncelere variyorlar ben nikonu birakiyorum fakat nikon cok kötüdür demiyorum sadece renkleri hosuma gitmiyor aslinda bu pentax kullanicilarindan da kaynaklaniyor hep fanatikce olaylara yaklasilirsa diger insanlarinda cevabi bu yönden oluyor
Digeür nedende türkiyedeki forumlarin hepsini demiyecegim ögretici olmaktan ziyade muhabbet forumlarina dönüsmesinden kaynaklaniyor
Pentax k3 almayi düsünüyorum yaninda 16-45 18-135 35 mm ve 40 limitetim var ayrica tamronun 28-75 ve 70-200 var birde sigma 70 makro lenslerim var bu bana hoby icin yeterli geliyor gelmesse marka degisikligine giderdim pentax benim isteklerimi karsilamassa ve bana cok pahali gelirse diger markalara gecerim
Pentax konusuna bakin hic bir zaman yere goge sigdiramama egilimim olmamistir.
2. Bir husus neden pentax 20-40i bekliyorsunuz???? Sigma zaten yillar evvel 15-30 ve 20-40 F2.8 FF uyumlu lensler uretmisti 20-40 en sonra sahibindende 700 tlye geziyordu. Emin olun ebat disinda pentax 20-40 bu lense cok buyuk ustunluk saglamayacaktir. Yine de pentax uretmeyince :) onun da kiymeti yok.. demek istedigim seyler bu ve bunun gibi seyler. Su an nikon d700 ve 80-200 ile toplamda 3800 liraya oyle bir keyif yasiyorum ki, pentaxta param olsa da yasayamam cunku emsali olabilecek bir ikili yok. Keza 35mm'i butun 31ltd severlere oneririm;) bir cok lensin f4 te yakaladigini bu lens 1.4'te sagliyor. Dedim ya marka umurumda degil, bana ne sundugu onemli. Misal neden canon degil de nikon. Menusu ve arayuzu bana gore resmen kullanilmasin diye yapilmis.
Baska bir soru, bunu cok merak ediyorum ve lutfen varsa cevaplayabilecek birisi cevaplasin; pentax k5, K5 II ve k5IIs bir birinden ne kadar farkli govdeler, RAW olarak verdikleri imajlar ne kadar bir birinden farkli ve AF stabiliteleri ne kadar farkli. Az cok herkes arastirmis bakmistir. Af'de donanimsal anlamda pek fark yok ama yazilimsal anlamda degisiklikler yapilmis. Simdi soruyorum nicin 2 yeni govde yerine k5'e daha stabil bir AF yazilimi yapilmadi? Abi pentax yapmaz, adamlarin umurunda degil cunku. Dijitalde, zamanina gore ve k5 disinda ben ise yarar bir seylerini gormedim. Ne bir adam akilli sorunsuz kaliteli yeni bir objektif ne de innovatif bir govde. Ancak yeni yeni k3 ile AF alaninda ve filtreler(ozellikle bu cok radikal) konusunda kendini ortaya koydu. Ama k5II ve S tuketiciye kazikti yani baska bir sey degil. Iki guzel * lens cikartti Pentax 50-135 ve 16-50 *, nerede ise tamaminda Sdm hatasi var, ulkemizde aldin bu lensi bozuldu ne olacak?? Bahsettigim hep boyle seyler, daha cok yazilir ama insanlarda algi farkli yere gidiyor.
Nikon'da da eksikler var, d700de lastikleri kendini atiyor kozmetik sorun var:), nikon'da SR (vr) govdede degil. WB de afedersin ama bildigin BOK:) pentaxin renkleri can ama hepsi bu.
Apsc'ler kendi sinifinda FF'ler kendi sinifinda degerlendirilmeli.
Bence artik kimse Pentax soyle iyi nikon boyle iyi, pentax soyle kotu, nikonun susu berabet dememeli. Hepimiz fotografa gonul vermis insanlariz bazilarimiz dha basarili bazilarimiz daha az ama hepimizin keyfi ayni. Bir gun de ortak bulusma olsun, bir gun ortak topic olsun sadece fotograflar konussun, teknikler paylasilsin..ekipmanlar karsilastirilsin tabi ki buna da cok ihtiyac var bu da bir hobi ama bunu tarafsiz ve marka savasina donusturmeden yapalim.
Dunyada akademiklesmemis fotograf branslari var sokak fotografciligi gibi, biz hala FF apsc kavgasi yapiyoruz.. Neden bizim jenerasyondan da Ara Guler gibi insanlar cikmasin?
Ben artik bu konulara girip yazmiycam cunku hepimizi fotograftan uzaklasip ekipmani sadece bir hava atma aracina donusturuyor..
Ama deneyimlerimi soran olursa her zaman acik, net ve tarafsiz bir sekilde tecrubelerimi paylasirim..
Saygilar
Bulmak sıkıntı tabii
pentax ın tam karesinin aynasız ve yeni bir bayonetle çıkacağı kesinlik kazanmış mı acaba? Bu konuda hararetli tartışmalar vardı. Son durum nedir pentax cephesinde?
veya siz ne dersiniz farklı bir bayonet olması konusunda?
Bakın hele konumuz meğerse neymiş.
Dun Nikon d3x buldum 2000 Avro'ya. Sadece 35.000 çekimde. 7D gene iyi dayandı o kadar sene. Bu gövdeler pahalı olduğu için giriş seviyeleri kadar kolay satılmaz. Şimdiye kadar 450D, 550D, 400D ve hatta 50D gövdeleri en fazla 1 haftada sattım. D700'u satmak 4 haftayı geçti.
sorun demeyelim de, nasıl alıcısı çoksa satıcısı da çok demek istedim, yani sizin ürününüzün daha önce satılması için ya fiyatın çok rekabetçi olması lazım ya da yanındaki ekstraların karşı tarafa avantaj sağlaması lazım, örnek olarak arkadaşım bankacı, çok temiz d90 yaklaşık 2-3 aydır 1000 tl ye ilan koydu bekliyor, daha hala satılmadı, oysa ben bu arada üç tane k10d, bir tane k5 bir tane k7 bir tane de k20d sattım
Yazmiyim etmiyim dedim dayanamadim, arkadas 50-135, 16-50 star sdm fiyaskolari, pentaxin yapmaya calisip da yaptiramadigi bir seri. Cam olarak eyvallah lafimiz yok, ama su sdm yok mu su sdm. Af yaramiza tuz bastti resmen.
Fiyati sudur budur bile demiyorum. 1200lerden satilan bir lens sonraki sene 1850lere dayandi. Bu ne abi altinin onsu bu kadar deger kazanmadi bir senede!!!
Tokina 50 135 var beyler!! Sorunsuz ve cook daha ucuz ama pentaxa yok! 50 135 pentax cok iyi ise fiyatini hak ediyor ise nicin kimse tokina 50 135i konusmuyor? Neredeyse yari fiyatina...
50 135in Muadili 70 200 serilerinden hic birisi olamaz. Bambaska seyler ikisi, tokina ile mukyese edin pentaxin fiyat konusundaki tutarsizligi ortaya cikar.
70 200 konusuna gelelim. Fa*80 200 fiyati 2000 3000 usd arasi. Performans ? Su elimdeki garibim 700 usdlik sigmadan bir artisi yok.. eksisi var diycaaam, ikisini de kullanan insanlarin yorumlarina gore o da mevcut ama objektif olmayacak, demiyorum...
Ben acik konusim, hic bir pentax govdesini muadili bir govdeye degismem, ama her pentax lensini de; aaaa vay bu superdir diye bas taci etmem.
Govde tercihim pentax, objektif tercihim zaten az cok belli imzadan.
Donanimda standardim, genis acida ,50 mm de af cok beni ilgilendirmez, imaj kalitesine bakarim. Af dersen k5 ve sigma hsm ii ile iq da af tadindan yenmiyor.
Ozetle sidik yaristirmaya gerek yok, her donanimda uygun ve yakin tercihler var. Fotograf cekmek ve guzel ekipmani dusuk maaliyete tamamlamak her markada mumkun.
Benim kisisel olarak elestirim pentax'a; kardesim pazarda yok gibisin, pazar liderligi canon ile nikon arasinda gidip geliyor, ihtisas alani olan fotografcilik dallarinda cok bir populariten yok, kisacasi cep telefonunda motorola neyse su an o'sun. Yine de fiyatlarin tavan!! Rekabet gucunu arttirmak icin bir seylerden odun vermek gerek.
Bu forumda benim yasim kadar fotografa ve ekipmana emek veren insanlar var. Benim bu sozlerim nacizane, bildigimden ziyada yasayip gorduklerimden cikarttigim sonuclara dayaniyor. Bir yanlis, yalan beyanatimiz varsa uyarsinlar. Yalniz pentax kullanan biri olarak, cok aramasam da(belki olmadigini kabullendigimdendir;)) artik; su AF beni yine uzecek mi;) demek istemiyorum. Govde saglam olsum guclu olsun ok de;) ben makineyi duvara tasa vurmayacagim, fotograf cekmeye calisacagim..
doğru söze ne denir,
sözümüz çıkmamış makinaya laf atanlara
-
Bunları ispatlayabilen var mı? Nikon N, Sony G, Zeiss T* ya da Canon'un kaplamalarının daha kötü ya da 10 sene geride olduğunu iddia ediyorsan sebebini de söyleyeceksin. Bir de, bu "10 sene" nereden çıktı yahu . NEden 5 sene değil örneğin?
- Bu konuda Pentax'ın aslında bazı fotoğrafçılar tarafından kullanıldığı anlatılmaya çalışılıyor, ve çalışmaları övülüyor: pentaxturk.com/...
Siz herhangi bir diğer markanın forumunda "bakın bizim markayı kimler kimler kullanıyor, nasıl da güzel çekiyor haylazlar" diye bir başlık gördünüz mü? Bir markaya has web sitesinde böyle şeyler olması normal (örneğin www.turknikon.com) da o markayı kullanan insanların toplandığı bir forumda hala o markayı "satmaya" çalışmak ve kendi aranda tartışmak komik değil mi? Sadece bir objektif seçersin, dersin ki "bakın bu objektif süper, işte örnekleri". Amaç Pentax sevgisini aşılamaksa bu yöntem yanlış. (Bu arada örnek verilen site çok kötü, ben olsam o amcayı örnek göstermezdim. Bakın bu sitede daha güzelleri var: pentaxphotogallery.com/...
-
1- Pentax'ın kaliteli objektifleri diğer markaların kaliteli tam kare IS/VR'lı objektifleri kadar pahalı. Fiyat avantajı olan objektif sayısı abartıldığı kadar değil. Ayrıca objektifte IS/VR olmamasına rağmen birçok Pentax objektif IS/VRlılardan daha pahalı ya da aynı fiyattan satılıyor (18-55mm, 55-200mm, 55-300mm, 100mm makro, 16-50mm, 55mm vs..). Aynı parayı vereceksem avantaj nerede kaldı? Ama her objektifte SR'ın kullanılması tabii ki avantaj (örneğin manuel objektiflerde).
2- "Diğer markalar" kategorisine Olympus ve Sony girmiyor galiba, onlarda da gövdede titreşim azaltma var.
-
Nikon da, Sony de aynı şekilde eskilerle uyumlu. Ayrıca Canon'a dönüştürücü ile her türlü manuel objektif takılabiliyor (ben 550D'de 50mm f1.7 kullandım mesela, hala duruyor). Bu konuda hiçbir markanın avantajı yok, hatta en avantajlısı Canon çünkü piyasada Canon EOS'a takılamayan objektif oranı %1 civarıdır. M42, Pentax ve Nikonlar'ın %90'ı optiksiz adaptör ile kullanılabiliyor örneğin. Burada Pentax'ın avantajı (Sony ve Olympus ile beraber) SR'yi kullanabilmesi.
-
Bu kişiden kişiye değişir. Bence K10D ve K20D'nin gövdeleri çok daha iyi çünkü ele çok iyi oturuyorlar. K7 ve K5 bana fazla ufak geliyor. Bunu Pentax'ın genel bir "avantaj"ı gibi yazmak çok komik ve zorlama. İlla ufak birşey istiyorsan OM-D ya da GH-3'e bak.
-
1- Bazı lafları bilerek konuşmak lazım. "3 boyutlu renk geçişi" dediğin şeyin ne olduğunu bana gösterebilecek misin? Sana pratikte faydası ne olur örneğin? Laf çok afilli ama içi boş.
2- Evet, 31mm f1.8, 77mm f1.8 ve 85mm f1.4 cidden çok iyi objektifler (belki 43mm f1.9'u da ekleyebiliriz). Özellikle 31mm f1.8'i ben çok beğeniyorum. Ama herkesle iddiasına girerim ki Minolta (Sony), Canon, Nikon ve Olympus'ta da efsane nitelikte en az 3 objektif çıkar. Hatta bana sorarsanız Olympus zoom objektiflerde bir numara (14-35mm f2.0, 35-100 f2.0 ve 150mm f2.0), Canon 85mm f1.2L II Zeiss 85mm f1.4'ten bile daha iyi, Nikon 200mm f2.0 VR ve 14-24mm f2.8 inanılmaz, Sigma 35mm f1.4 şimdiden efsane, Sony 135mm t4.5 STF belki de bokehi en iyi objektif. 77mm f1.8 çok iyi olsa da Nikon 85mm f1.8G'ye göre boyut avantajı hariç başka avantajını göremiyorum. Nikkor'un beceremediği o "3 boyutlu renk geçişi" denen şey neymiş merak ettim şimdi.
3 tane LTD objektifi örnek verip "gördünüz mü en iyisi Pentax" demek nasıl birşeydir? Gene çok iyi bir markayı fazla şişirerek rezil ediyoruz.
- Pentax objektiflerin çok kullanıldığını anlatmaya çalışan bir başlık: pentaxturk.com/...
Gene aynı sorun. Bir Canon ya da Nikon forumunda böyle bir konu açarsanız (ki çok nadir de olsa görüyorum) birileri gelir kahkahayla gülerler size. 1) Sana ne? 2) O fotoğrafta kullanıcı sayıları 15-20 görünüyor, bu mu istatistik? 3) Bugün baktığımda 2. sırada Tokina 300mm f2.8, 4. sırada Tamron 300mm f2.8 var. O liste sitede en çok kullanılanları göstermiyor, dünya çapında istatistik yapacaksan zaten hikaye.
SONUÇ
"En iyi renkler ve lensler Pentax'ta! ... Ha bu arada, diğer markaları kullanmadım" diyen, fotoğrafa Pentax ile başlamış ve diğer markaları sadece fanatik Pentaxçılardan duymuş olanları es geçtim.
Pentax harika makineler ve objektifler üreten ama piyasa stratejisi felaket kötü bir firma. Reklam az demiyorum, ürün stratejisi tam oturmamış hala. Objektif çeşitliliği fena değil, sayıca az ama ortalama kalite iyi. Buna rağmen bir adım geri çekilip baktığımda 2013 yılında Pentax'ın herhangi bir avantajını göremiyorum. Yüksek ISO başarımı ya da dinamik aralık gibi şeyler her makinede 3 aşağı 5 yukarı aynı. DxOMark'teki 3-5 puanlık farklar hiçbirşey ifade etmiyor. Canikon ve Sony'nin sürüyle iyi gövdesi piyasada ve objektif çeşitliliği zaten avantaj. Yavaş yavaş ufak objektifler de duyuruluyor. Aynasızlar zaten DSLRları bile tehdit ediyor, ufacık objektifler ve yeni 16MP'lik algılayıcılarla beraber m4/3 sistemin yeterli imaj kalitesi çok cezbedici. NEX'in de ayrı avantajları var. Ve aynasızlar üzerinde benim bildiğim kadarıyla tüm manuel objektifler kullanılabiliyor.
Durum böyle olunca LTD objektifler, eskiyle uyumluluk ya da gövdede SR artık büyük avantaj değil. İnşallah haberleri yayılan tam kare Pentax gövdesi K-01 gibi ucubik birşey çıkmaz.
Pentax fanatikleri biraz iktidar partisinin stratejisini izliyor: Diğerini kötüleyerek puan toplama, olay orada kopuyor zaten. "diğerleri reklam sayesinde satıyor, Pentax alanlar bilinçli" deyip diğerlerini salak yerine koyarsan tepki alman normal. 3-5 yıl önce meşhur K10D tartışmaları sırasında ben abime k100d Super aldırmistim çünkü onun ihtiyacına ve kesesine en uygun alet oydu. Sonradan 50-200mm ve Tamron 90mm makro da hediye ettim, o zamandan beri yenisine ihtiyacı olmadı. Canavar gibi alet (tüm diğer giriş seviyesi DSLRlar gibi).
Hep söylüyorum. Pentax iki şeyden kaybediyor: Kötü pazar stratejisi (az reklam değil) ve diğer markaları alanlara hakaret edecek kadar aşırı fanatikleri.
Hastasıyım o aletin ama 2x bana gelmiyor. Hele ki 35mm'nin tadını aldıktan sonra :)
Bir de çok pahalı namıssız :( 1,5x olsa ciddi düşünürdüm :) Tam kare olsa kafama naylon çorap geçirip bakkalı soyar alırdım o aleti
Büyük sensör takıntım var cücük sensör kesmiyor beni
---------------------------------------------------------------------
Heee e tabi abartılmış o zaman :)
Refik sen takılma buralara gençsin harcarlar seni :) Kurban verme kendini hemen :D :D
Fotoğrafını çek keyfine bak :) Yukarıdaki tartışmayı hala anlamadım anlayamayacağım da :D @Cross kendini parçalıyor @Pier asmış kendini gazetede çıktı :D :D
@İtasdemir' de polis tarafından aranıyormuş :D :D