Pentax'ın tam kare fotoğraf makinesi dedikoduları yeniden başladı

Fotoğraf dünyasında çok uzun bir süredir beklenen tam kare (FF) Pentax fotoğraf makinesi hakkında yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Her zaman dedikodular üzerinde kalan makine hakkında ortaya çıkan bilgi ise diğerlerine göre daha farklı görünüyor.

CP+ 2013 fuarı kapsamında, Pentax Forums yetkileri ile görüşen bir Tokina çalışanı, Pentax'tın tam kare (FF) bir fotoğraf makinesi üzerinnde çalıştığını söyledi ve çalışan makinenin prototip versiyonun da hazır olduğunu belirtti.

Uzun zamandır özellikle sadık Pentax kullanıcıları tarafından merakla beklenen makine, sayısız dedikodu ve bilgi ile gündeme gelmeye devam ediyor.

http://www.pentaxforums.com/news/tokina-confirms-pentax-full-frame-under-development.html