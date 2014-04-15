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Pentax’tan 51.4MP çözünürlükte CMOS sensörlü yeni orta format fotoğraf makinesi: 645z

5 yıl
2,7b
1
37
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pentax’tan 51.4MP çözünürlükte CMOS sensörlü yeni orta format fotoğraf makinesi: 645z
Herkesin FF (Tam Kare) sensörlü bir fotoğraf makinesi beklediği Pentax, bilindiği gibi uzun zamandır 645D ile orta format fotoğraf makinesi pazarında yer alıyor. Bu pazarda yer alan güncel makineler gibi CCD yerine CMOS sensöre geçiş yapan ve bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde tüm bilgileri ortaya çıkan 645z'yi kullanıcıların beğenisine sunan Pentax, özellikle profesyonellere yönelik yeni bir seçenek ortaya koyuyor.

Gövde yapısı ve tasarım çizgisi bakımından yerine geldiği 645D'ye oldukça benzeyen orta format fotoğraf makinesi Pentax 645z, esas farkını 51.4MP (8265 x 6192) piksel çözünürlüğündeki AA filtresi olmayan CMOS sensörüyle (44x33mm Sony üretimi) koyuyor ve bu sayede CCD sensörlü orta format fotoğraf makinelerine göre çok daha iyi düşük ışık performansı, uzun deklanşör hızı ve daha hızlı yakalama performansı ortaya koyabiliyor. AA filtresi olmadığı için de yüksek keskinlikte sonuçlar vaat eden model, standart olarak 1920x1080 piksel yani FullHD (60i, 50i, 30p, 25p, 24p) videolar çekebiliyor, interval modunda ise çektiği fotoğraflardan 4K videolar (Belirlenen aralıklarla 2-2000 kare) oluşturabiliyor. Pentax 645AF2 bağlantı yapısıyla farklı ihtiyaçlara uygun lenslerle kullanılabilen fotoğraf makinesi, daha fazla teknik detaya inmek gerekirse 100-204,800 ISO aralığına, sahne algılamalı SAFOX11 (27 nokta 25 çapraz tip) otomatik netleme sistemine, RAW (3 x 14 bit) çekim desteğine, 3.2-inç 1,37 milyon nokta hareketli LCD ekrana, saniyede 3 kare seri çekim hızına, %98 kapsama alanına sahip pentaprism optik vizöre, çok daha doğru sonuçlar için Focus Peaking destekli canlı ön izleme özelliğine, maksimum 1/4000 enstantane hızına, 86k RGB sensör ile TTL ölçüm sistemine, soğuk hava, yağmur ile toza dayanıklı gövdeye ve 1/125 flaş senkron hızı gibi ayrıntılara sahip. 

Çektiği görüntüleri iki adet SD ile SDHC hafıza kartlarına (Kablosuz aktarma için Eye-Fi ve Pentax FluCard destekleri) kaydedebilen ya da USB 3.0 üzerinden dışa aktarabilen Pentax 645z, D-LI90 isimli lityum-iyon bataryasıyla ortalama 400 dakika video ve 650 civarı fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor. 117 x 156 x 123mm boyut ve 1550gram ağırlık değeriyle gelen sektörün en yenisi, dahili flaşı olmasa da harici flaş yuvasını bünyesinde barındırıyor. Özel teknolojiyle sensör temizliği konusunda yüksek verimlilik sağlayabilen makine, video çekimlerinin daha iyi olması için de harici mikrofon ve kulaklık portlarına sahip. 
Pentax'ın orta format yeni fotoğraf makinesi 645z, 8500$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.
 
Pentax’tan 51.4MP çözünürlükte CMOS sensörlü yeni orta format fotoğraf makinesi: 645z
Pentax’tan 51.4MP çözünürlükte CMOS sensörlü yeni orta format fotoğraf makinesi: 645z


http://www.dpreview.com/news/2014/04/15/ricoh-announces-medium-format-pentax-645z?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2#embeddedSampleGallery9343873733 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IamConquest 5 yıl
Bu markaların DSLR lerine bakmıyorduk bile. Adamlar bir çıkardı tam çıkardı.
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kakarikikiri 5 yıl
pentax sevdiğim bir marka, k-5 e bayılıyorum ama bu fiyat aralığında benim tercihim başka marka cihazlardan yana olurdu. yine de fiyatının hakkını vereceğini düşünüyorum pentax ın.
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sinoka 5 yıl
Bir aralar DSLR lar çok yüksek fiyata satıldılar sonra rekabet ile ucuzladılar. Bakarsınız bu makinelerde ucuzlar bir kaç yıl sonra.
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common man 5 yıl
Özellik olarak ne verir tam bilmiyorum ama kalıbına bakılırsa verilen paranın karlşılığı alınabilir gibi bence
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theyapici 5 yıl
makine ucuz tamam lenslere bakın bir de:)
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PHI 5 yıl
Orta formatın en ucuzu bu oldu sanırım?
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ozangunay 5 yıl theyapici
Lensler makinanın fiyatına göre çok da abartı değil gibi:

SMC-FA 645 75MM F2.8 $839.00
SMC-FA 645 45MM F2.8 $1,319.00
SMCP-FA 645 150mm f/2.8(IF) $1,679.00
SMCP-FA 645 300MM f/5.6 ED(IF) $5,759.00
SMC-FA 645 400MM F5.6 EDIF $3,479.00
SMC-FA 645 ZOOM 45-85 F4.5 $2,879.00
SMCP-FA 645 120mm f/4 MACRO $1,679.00
SMCP-FA 645 200MM f/4 (IF) $1,319.00
SMCP-FA 645 80-160/4.5 $2,519.00
SMCP-FA 645 33-55 f/4.5 AL $3,239.00
SMCP-FA 645 ZOOM 150-300MM F/5.6 ED $3,239.00
SMCP-FA 645 35mm f/3.5 $1,919.00
SMCP-FA 645 55-110 f/5.6 $2,039.00

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ulan64ude 5 yıl
bu makineyi alırken 2kere düşünün. çok fotoğraf çekiyorsanız depolama sıkıntısı yaşarsınız
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dreamblue35 5 yıl
kağıt üzerinde mükemmel değerler sunuyor
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devilsadvocate 5 yıl
tank gibi:) fiyat ve taşınabilirlik açısından biz amatörler için astronomik ölçülerde olsa da orta format pazarında baya iş yapar gibi. bir kaç gün kullanabilmeyi çok isterdim:)
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fotifoti 5 yıl
düğün fotoğrafçılarına iyi gider :) iş yapıyo olsam alırdım.
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Brky 5 yıl
pentax biraz geri planda kalmıştı. böyle bir atılım sevindirdi. pentax kalitedir.
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OKANATLI 5 yıl
kendisi kaslı durmakla beraber kullanırken de aynı zamanda kas yapabileceimiz bir alet olmus :)
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3DneBandim 5 yıl
abi Süper ya tipindeki asalete bak.
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çekomastik 5 yıl
Vur dedik öldürdü. :)
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alcest 5 yıl çekomastik
thenewcamera.com/...

Linkte seri çekim hızı 1 yazılmış pentax için 3 olacak.


Sadece linke tıklayın ve farka bakın :)

Pentax orta formatı bitirecek



Ve en önemlisi Pentax 13 tane eski orta format lensini yeniden üretecek ve bu yılda 3 yeni objektif çıkartacak.
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