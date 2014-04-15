Pentax’tan 51.4MP çözünürlükte CMOS sensörlü yeni orta format fotoğraf makinesi: 645z

Herkesin FF (Tam Kare) sensörlü bir fotoğraf makinesi beklediği Pentax, bilindiği gibi uzun zamandır 645D ile orta format fotoğraf makinesi pazarında yer alıyor. Bu pazarda yer alan güncel makineler gibi CCD yerine CMOS sensöre geçiş yapan ve bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde tüm bilgileri ortaya çıkan 645z'yi kullanıcıların beğenisine sunan Pentax, özellikle profesyonellere yönelik yeni bir seçenek ortaya koyuyor.





Gövde yapısı ve tasarım çizgisi bakımından yerine geldiği 645D'ye oldukça benzeyen orta format fotoğraf makinesi Pentax 645z, esas farkını 51.4MP (8265 x 6192) piksel çözünürlüğündeki AA filtresi olmayan CMOS sensörüyle (44x33mm Sony üretimi) koyuyor ve bu sayede CCD sensörlü orta format fotoğraf makinelerine göre çok daha iyi düşük ışık performansı, uzun deklanşör hızı ve daha hızlı yakalama performansı ortaya koyabiliyor. AA filtresi olmadığı için de yüksek keskinlikte sonuçlar vaat eden model, standart olarak 1920x1080 piksel yani FullHD (60i, 50i, 30p, 25p, 24p) videolar çekebiliyor, interval modunda ise çektiği fotoğraflardan 4K videolar (Belirlenen aralıklarla 2-2000 kare) oluşturabiliyor. Pentax 645AF2 bağlantı yapısıyla farklı ihtiyaçlara uygun lenslerle kullanılabilen fotoğraf makinesi, daha fazla teknik detaya inmek gerekirse 100-204,800 ISO aralığına, sahne algılamalı SAFOX11 (27 nokta 25 çapraz tip) otomatik netleme sistemine, RAW (3 x 14 bit) çekim desteğine, 3.2-inç 1,37 milyon nokta hareketli LCD ekrana, saniyede 3 kare seri çekim hızına, %98 kapsama alanına sahip pentaprism optik vizöre, çok daha doğru sonuçlar için Focus Peaking destekli canlı ön izleme özelliğine, maksimum 1/4000 enstantane hızına, 86k RGB sensör ile TTL ölçüm sistemine, soğuk hava, yağmur ile toza dayanıklı gövdeye ve 1/125 flaş senkron hızı gibi ayrıntılara sahip.





Çektiği görüntüleri iki adet SD ile SDHC hafıza kartlarına (Kablosuz aktarma için Eye-Fi ve Pentax FluCard destekleri) kaydedebilen ya da USB 3.0 üzerinden dışa aktarabilen Pentax 645z, D-LI90 isimli lityum-iyon bataryasıyla ortalama 400 dakika video ve 650 civarı fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor. 117 x 156 x 123mm boyut ve 1550gram ağırlık değeriyle gelen sektörün en yenisi, dahili flaşı olmasa da harici flaş yuvasını bünyesinde barındırıyor. Özel teknolojiyle sensör temizliği konusunda yüksek verimlilik sağlayabilen makine, video çekimlerinin daha iyi olması için de harici mikrofon ve kulaklık portlarına sahip.

Pentax'ın orta format yeni fotoğraf makinesi 645z, 8500$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/04/15/ricoh-announces-medium-format-pentax-645z?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2#embeddedSampleGallery9343873733