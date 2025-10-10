Realme ve Ricoh ortaklık yapıyor: Telefon fotoğrafçılığında yeni dönem

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında ünlü fotoğraf markalarıyla iş birliği trendi sürüyor. Bu kez Realme ve Japon görüntüleme markası Ricoh, uzun vadeli bir stratejik ortaklık duyurdu. Markaların dört yıldır üzerinde çalışıldığı bu iş birliği, ilk kez Realme GT 8 Pro amiral gemisinde kullanılacak.

Realme ve Ricoh ortaklığı

Ortaklık kapsamında Realme GT 8 Pro modeli Ricoh ile birlikte geliştirilen özel kamera ayarları ve algoritmalarıyla donatılacak. Telefonun kamera ara yüzü ise baştan tasarlandı. Realme, bu arayüzün Ricoh GR serisi kameraların görünüm ve hissiyatını mobil ortama taşıyacağını belirtiyor. Yine seride olduğu gibi beş farklı görüntü tonu, özel film filtreleri ve sokak fotoğrafçılığına odaklı modlar ile gelecek.

Ortaklığın amacı ise mükemmel görünen yapay kareler yerine doğallığını koruyan özgün fotoğraflar üretmek olduğu belirtiliyor. Realme GT 8 Pro, teknik açıdan da dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Cihazın, 50 MP LYT-700 (1/1.5") ana kamera ve 200 MP ISOCELL HP5 (1/1.56") periskop telefoto sensör ile geleceği belirtiliyor. Realme ve Ricoh, iş birliğine dair detayları 14 Ekim’de düzenlenecek özel bir etkinlikte paylaşacak. GT 8 serisinin Çin lansmanı bu ay, uluslararası tanıtımı ise Kasım ayında yapılacak.

