Realme ve Ricoh ortaklık yapıyor: Telefon fotoğrafçılığında yeni dönem

Realme ve Ricoh ortaklığı
Ortaklık kapsamında Realme GT 8 Pro modeli Ricoh ile birlikte geliştirilen özel kamera ayarları ve algoritmalarıyla donatılacak. Telefonun kamera ara yüzü ise baştan tasarlandı. Realme, bu arayüzün Ricoh GR serisi kameraların görünüm ve hissiyatını mobil ortama taşıyacağını belirtiyor. Yine seride olduğu gibi beş farklı görüntü tonu, özel film filtreleri ve sokak fotoğrafçılığına odaklı modlar ile gelecek.
Ortaklığın amacı ise mükemmel görünen yapay kareler yerine doğallığını koruyan özgün fotoğraflar üretmek olduğu belirtiliyor. Realme GT 8 Pro, teknik açıdan da dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Cihazın, 50 MP LYT-700 (1/1.5") ana kamera ve 200 MP ISOCELL HP5 (1/1.56") periskop telefoto sensör ile geleceği belirtiliyor. Realme ve Ricoh, iş birliğine dair detayları 14 Ekim'de düzenlenecek özel bir etkinlikte paylaşacak. GT 8 serisinin Çin lansmanı bu ay, uluslararası tanıtımı ise Kasım ayında yapılacak.
