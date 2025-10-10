Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme ve Ricoh ortaklık yapıyor: Telefon fotoğrafçılığında yeni dönem

    Realme GT 8 Pro amiral gemisinde Ricoh markasının gelişmiş fotoğrafçılık algoritmaları yer alacak. 4 yıllık çalışmanın ürünü en iyi sokak fotoğrafçılığı olacak.  

    Realme GT 8 Pro Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında ünlü fotoğraf markalarıyla iş birliği trendi sürüyor. Bu kez Realme ve Japon görüntüleme markası Ricoh, uzun vadeli bir stratejik ortaklık duyurdu. Markaların dört yıldır üzerinde çalışıldığı bu iş birliği, ilk kez Realme GT 8 Pro amiral gemisinde kullanılacak.

    Realme ve Ricoh ortaklığı

    Ortaklık kapsamında Realme GT 8 Pro modeli Ricoh ile birlikte geliştirilen özel kamera ayarları ve algoritmalarıyla donatılacak. Telefonun kamera ara yüzü ise baştan tasarlandı. Realme, bu arayüzün Ricoh GR serisi kameraların görünüm ve hissiyatını mobil ortama taşıyacağını belirtiyor. Yine seride olduğu gibi beş farklı görüntü tonu, özel film filtreleri ve sokak fotoğrafçılığına odaklı modlar ile gelecek.

    Ortaklığın amacı ise mükemmel görünen yapay kareler yerine doğallığını koruyan özgün fotoğraflar üretmek olduğu belirtiliyor. Realme GT 8 Pro, teknik açıdan da dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Cihazın, 50 MP LYT-700 (1/1.5") ana kamera ve 200 MP ISOCELL HP5 (1/1.56") periskop telefoto sensör ile geleceği belirtiliyor. Realme ve Ricoh, iş birliğine dair detayları 14 Ekim’de düzenlenecek özel bir etkinlikte paylaşacak. GT 8 serisinin Çin lansmanı bu ay, uluslararası tanıtımı ise Kasım ayında yapılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    podye neresi lpg li araçta oksijen sensörü arızası motor üst kapak yağ kaçağı neden olur belgrad ormanı tehlikeli mi honor 400 pro kaç yıl güncelleme alacak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum