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Petrol Ofisi de sanal operatör işletmeciliğine giriyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Petrol Ofisi de sanal operatör işletmeciliğine giriyor

Gün geçtikçe sanal operatör işletmeciliğine daha fazla firmanın girdiğini görüyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray gibi spor kulüpleri ile başlayan süreçte BİM marketler zinciri kendi adı ile işletmeciliğe başlarken, şimdi diğer bir dev firmanın da sanal şebeke işletmeciliğine başladığı haberi geldi.

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Petrol Ofisi, POCELL adını verdiği sanal şebeke işletmeciliğine başladığını resmen duyurdu. Avea altyapısını kullanan POCELL, faturasız hatlarla hizmet verecek.

Petrol Ofisi istasyonlarından elde edilecek hatlara belirli TL yüklemeleri karşılığında litre başına akaryakıt indirimi de yapılıyor.

POCELL'de Faturasız Performans ve Yakıt İndirimi olmak üzere iki paket mevcut. Faturasız Performan Tarifesi'nde konuşmalar koşulsuz her yöne 10 dakikası 50 kuruştan fiyatlandırılıyor. Tarifeye ek olarak 20 TL yüklemelerde 250 SMS ve 250 MB internet hediye ediliyor. 30 TL yüklemelerde ise hediyeler yurtiçi her yöne 500 SMS ve 500 MB internet şeklinde sıralanıyor.

Yakıt İndirimi tarifesi de 20TL ve 30TL üzeri yükleme yapıldığında devreye giriyor. 20 TL yüklemelerde satın alacağınız yakıt litresi başına 8 kuruş, 30 TL yüklemelerde ise 10 kuruş indirim uygulanıyor. Yakıt indirimi yükleme tarihinden itibaren 30 gün boyunca maksimum 100 lt yakıt alımında gerçekleşiyor.

http://pocell.com.tr/ Yorum Yaz
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inexo 6 yıl
ek 1gb 10tl olsa güzel olur bimcell gibi
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mert1907 6 yıl
Ekstra ne veriyorlar ki. Yakit indirimi yerine indirimli internet sms dk gibi hizmetlere girmeliler ki Avea veya digerlerinden farki olsun. Bu tipki iss lari gibi. Hepsi kampanya diyerek basliyorlar ttnet altyapisi kullaniyorlar ve fiyatlar ayni kapiya cikiyor.
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ssbrutality 6 yıl
DH Cell Mükemmel Fikir Hemen Alırım.
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Visee 6 yıl
citicell
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CARNIVALE 6 yıl
DHCELL kurulsun. 10 TL'ye 500 dk. her yöne konuşma + 500 sms + 500 mb internet olsun.
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Noxco 6 yıl
Hiç gereği yoktu
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SS10 6 yıl
Yakında bakkallar da birleşip operatör firması oluşturursa şaşırmam.

Öyle bir şey olacaksa da lideri Erdal Bakkal olmalı
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GylR? 6 yıl
Ne kadar fazla o kadar rekabet buda kullanıcıların yararına ama kendi altyapılarını kullanmadıkları sürece sadece isim farkı.
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