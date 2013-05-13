Petrol Ofisi de sanal operatör işletmeciliğine giriyor





Gün geçtikçe sanal operatör işletmeciliğine daha fazla firmanın girdiğini görüyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray gibi spor kulüpleri ile başlayan süreçte BİM marketler zinciri kendi adı ile işletmeciliğe başlarken, şimdi diğer bir dev firmanın da sanal şebeke işletmeciliğine başladığı haberi geldi.





Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Petrol Ofisi, POCELL adını verdiği sanal şebeke işletmeciliğine başladığını resmen duyurdu. Avea altyapısını kullanan POCELL, faturasız hatlarla hizmet verecek.





Petrol Ofisi istasyonlarından elde edilecek hatlara belirli TL yüklemeleri karşılığında litre başına akaryakıt indirimi de yapılıyor.





POCELL'de Faturasız Performans ve Yakıt İndirimi olmak üzere iki paket mevcut. Faturasız Performan Tarifesi'nde konuşmalar koşulsuz her yöne 10 dakikası 50 kuruştan fiyatlandırılıyor. Tarifeye ek olarak 20 TL yüklemelerde 250 SMS ve 250 MB internet hediye ediliyor. 30 TL yüklemelerde ise hediyeler yurtiçi her yöne 500 SMS ve 500 MB internet şeklinde sıralanıyor.





Yakıt İndirimi tarifesi de 20TL ve 30TL üzeri yükleme yapıldığında devreye giriyor. 20 TL yüklemelerde satın alacağınız yakıt litresi başına 8 kuruş, 30 TL yüklemelerde ise 10 kuruş indirim uygulanıyor. Yakıt indirimi yükleme tarihinden itibaren 30 gün boyunca maksimum 100 lt yakıt alımında gerçekleşiyor.

http://pocell.com.tr/