Petya zararlı yazılımı deniz taşımacılığı devini vurdu

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WannaCry fidye yazılımının hemen ardından ilk olarak Ukrayna'da ortaya çıkan Petya isimli zararlı yazılım, uzmanları endişelendirmiş ve yeni bir küresel siber saldırının geldiği düşünülmüştü. Her ne kadar bazı şirketlere sızıp üretim sürecine zarar verse de Petya, WannaCry kadar geniş çaplı bir etki yaratmadı ancak dünyanın en büyük lojistik ve deniz taşımacılığı şirketi olan Maersk Line şirketinin ağına sızarak şirkete 200 ile 300 milyon dolar arasında ciddi bir zarar verdi.





Danimarkalı şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Petya, şirketin rezervasyon uygulaması da dahil olmak üzere pek çok ağına sızınca yetkililer çözümü zararlı yazılımın yer aldığı ağları kapatmakta buldu ancak bu ağların kapatılması şirketin konteyner teslimatlarında gecikmeye neden oldu ve 300 milyon dolara varan zarar ortaya çıktı.





Etkileri 3.Çeyrek Raporunda Görülecek

Tabi bu zarar 130'dan fazla ülkede merkezi olan ve toplamda 90.000'in üstünde çalışanı olan bir şirket için çok ciddi görünmüyor ancak şirket yetkilileri siber saldırının neden olduğu bu zararın 3.çeyrekte gelirlerin tahminlerin altında kalmasına neden olacağını dile getirdi.

http://www.zdnet.com/article/petya-ransomware-cyber-attack-costs-could-hit-300m-for-shipping-giant-maersk/