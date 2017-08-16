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Petya zararlı yazılımı deniz taşımacılığı devini vurdu

Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Ukrayna'da ortaya çıkan ve WannaCry'a benzer küresel bir etki yaratacağından endişe duyulan Petya zararlı yazılımı Maersk Line şirketine milyonlarca dolarlık zarar verdi
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Petya zararlı yazılımı deniz taşımacılığı devini vurdu
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WannaCry fidye yazılımının hemen ardından ilk olarak Ukrayna'da ortaya çıkan Petya isimli zararlı yazılım, uzmanları endişelendirmiş ve yeni bir küresel siber saldırının geldiği düşünülmüştü. Her ne kadar bazı şirketlere sızıp üretim sürecine zarar verse de Petya,  WannaCry kadar geniş çaplı bir etki yaratmadı ancak dünyanın en büyük lojistik ve deniz taşımacılığı şirketi olan Maersk Line şirketinin ağına sızarak şirkete 200 ile 300 milyon dolar arasında ciddi bir zarar verdi. 


Danimarkalı şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Petya, şirketin rezervasyon uygulaması da dahil olmak üzere pek çok ağına sızınca yetkililer çözümü zararlı yazılımın yer aldığı ağları kapatmakta buldu ancak bu ağların kapatılması şirketin konteyner teslimatlarında gecikmeye neden oldu ve 300 milyon dolara varan zarar ortaya çıktı. 


Etkileri 3.Çeyrek Raporunda Görülecek 

Tabi bu zarar 130'dan fazla ülkede merkezi olan ve toplamda 90.000'in üstünde çalışanı olan bir şirket için çok ciddi görünmüyor ancak şirket yetkilileri siber saldırının neden olduğu bu zararın 3.çeyrekte gelirlerin tahminlerin altında kalmasına neden olacağını dile getirdi.

http://www.zdnet.com/article/petya-ransomware-cyber-attack-costs-could-hit-300m-for-shipping-giant-maersk/ Yorum Yaz
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memotunc 1 yıl
Maersk Line şirketinin ağına sızarak şirkete 200 ile 300 milyon dolar arasında ciddi bir zarar verdi.

Burayı gözüm bir an için ağzına s.k okudu :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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merm 1 yıl memotunc
memotunc
Maersk Line şirketinin ağına sızarak şirkete 200 ile 300 milyon dolar arasında ciddi bir zarar verdi.

Burayı gözüm bir an için ağzına s.k okudu :)

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BlindGuardianNN 1 yıl
WannaCry fidye yazılımının hemen ardından ilk olarak Ukrayna'da ortaya çıkan Petya isimli zararlı yazılım, uzmanları endişelendirmiş ve yeni bir küresel siber saldırının geldiği düşünülmüştü. Her ne kadar bazı şirketlere sızıp üretim sürecine zarar verse de Petya, WannaCry kadar geniş çaplı bir etki yaratmadı ancak dünyanın en büyük lojistik ve deniz taşımacılığı şirketi olan Maersk Line şirketinin ağına sızarak şirkete 200 ile 300 milyon dolar arasında ciddi bir zarar verdi.
geleceğin mesleği,iyi bir hacker olmak
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MustafaC53 1 yıl
Bende diyorum aliexpress ten niye bukadar geç geliyor ürünler.
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BekirHan 1 yıl MustafaC53
MustafaC53

Bende diyorum aliexpress ten niye bukadar geç geliyor ürünler.

Ahahahaha

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