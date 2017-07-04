Petya’nın hedefindeki şirkete “güvenlik açığından” ötürü ceza verilebilir

Nicholas, yaptığı araştırmalar sonucunda MeDoc’ın yayımladığı bir güvenlik güncellemesinin Petya’yı yaydığını tespit etmiş. Eski FTP yazılımına sahip merkezi güncelleme sunucuları kullanan MeDoc, siber güvenlik uzmanının söylediğine göre Petya ve benzeri zararlı yazılımların kolay bir şekilde yayılmasına davetiye çıkarmış.
Ukrayna’nın siber suçlarla mücadele kurumunun başında bulunan Serhiy Demydiuk, verdiği bir röportajda MeDoc’ın, başka özel sektör firmaları olmak üzere birçok kurum tarafından uyarıldığını ve güvenlik eksikliğinden haberdar olduklarını dile getirdi. “Bunu biliyorlardı ve önemsemediler.” şeklinde konuşan Demydiuk, bu ihmalde rol oynayan kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını söyledi.
Petya’nın kim tarafından yaratıldığı hala bilinmiyor ancak bazı kurumlar ve kişiler işin arkasında Rusya’nın olduğunu iddia ediyor.
https://www.theverge.com/2017/7/3/15916060/petya-medoc-vulnerability-ransomware-cyberattack Yorum Yaz Paylaş Tweetle