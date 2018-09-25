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Peugeot 3008 ve 508'e hibrit versiyon geliyor

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2019 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunacağı yeni hibrit motorlarını görücüye çıkardı. Değişimin öncüleri 3008 ve 508 modellerinin teknik özellikleri de açıklandı
7 ay
18,3b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Peugeot 3008 ve 508'e hibrit versiyon geliyor
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Son yıllarda oldukça etkileyici tasarımlara imza atarak büyük beğeni toplayan Peugeot, şimdi de kaputun altında yapacağı köklü değişimlerle otomobil severleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Çatısı altında yer aldığı PSA Grubu’nun geçen haftaki elektrikli dönüşüm açıklamalarından sonra harekete geçen Fransız marka, 2019 yılının ikinci çeyreğinde satışa çıkması beklenen yeni hibrit motorlarını tanıttı. Yapılan açıklamaya göre dönüşümün öncüleri Peugeot 3008, 508 Sedan ve 508 SW olacak. Peugeot 208’in tamamen elektrikli versiyonu başta olmak üzere diğer modeller de zamanla bu değişimden payına düşeni alacak.

Peugeot 3008 Hybrid4

Peugeot’nun büyük beğeni toplayan crossover modeli 3008 ile ilgili oldukça güzel haberler var. Hybrid4 adı verilen aktarma organları sayesinde dört tekerlekten çekiş sistemine kavuşan aracın kaputunun altında 200 PS güç üreten 1.6 litre PureTech benzinli ünite ve her biri 109 PS (80 kW) güç üreten iki elektrik motoru bulunacak. Bu motorlardan birinin ön aksta, diğerinin ise arka aksta bulunması da 3008’e dört çeker yeteneği kazandıran özellik olacak.

Hibrit sisteme dahil olan 13.2 kWh’lık batarya paketi yalnızca elektrikli olarak 50 km menzil sağlayacak. WLTP’ye göre hesaplanan bu rakamın gerçeğe oldukça yakın olacağını söylemek mümkün. Hibrit sistem sayesinde Peugeot 3008’in kilometredeki CO2 salınımı da 49 gramın altına düşecek. Totalde 300 PS güce ulaşan sistem, Peugeot 3008 Hybrid4’ün 0-100 km/s hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlamasına imkan verecek.

Peugeot 3008 Hybrid4, kaputun altındaki güncellemelerin yanı sıra kozmetik ve teknoloji tarafındaki yeniliklere de ev sahipliği yapacak. Kabin tarafındaki malzeme kalitesini yükselten GT donanım seviyesiyle de satılmaya başlanacak 3008’de, 508 modelinden alınan dur/kalk özellikli adaptif hız kontrolü ve şerit takip asistanı da bulunacak. 3008 hibritin ön tekerleklerden çekiş versiyonu da aileye sonradan eklenecek.

Peugeot 508 Sedan ve 508 SW Hybrid

Yeni 508 Sedan ve 508 SW’nin hibrit versiyonları, 3008’in aksine ön tekerleklerden çekiş sistemine sahip olacak. 180 PS güç üreten 1.6 litre PureTech benzinli üniteyle 80 kW’lık bir elektrik motorunu bir araya getiren Hybrid sistemde toplam 225 PS güç çıkışı bulunacak. 11.8 kWh’lık batarya paketi de 508 Sedan ve 508 SW’nin elektrikli olarak 40 km gidebilmesine imkan verecek. Araçların yalnızca elektrikli sürüş modundaki maksimum hızı 135 km/s olacak.

Her iki model de Allure, GT Line ve GT donanım seviyelerinde satın alınabilecek. Hybrid ve Hybrid4 adı verilen sistemlerin her ikisi de e-EAT8 adı verilen 8 ileri şanzımanla birlikte çalışacak. Bu şanzıman, ön akstaki 80 kW’lık elektrikli motorla bağlantılı olacak. araçlardaki bataryalar standart şarj cihazı ile 7 saatte tam doluma ulaşırken, Wallbox (6.6kW, 32A) ile bu süre 2 saatin altına düşürülebilecek.


https://int-media.peugeot.com/en/new-peugeot-plug-hybrid-so-efficient-so-exciting-0 Yorum Yaz
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b@d0 7 ay en beğenilen
gün gelecek pejo vw'i geride bırakacak :))
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AqRaMa 7 ay
bizim yerli otomobil bunları solda sıfır bırakacak...
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lazloo 7 ay fukarakoala
Allah başka dert vermesin.
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xamaximax 7 ay
şuan en iyi iç mekanlardan biri 3008
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emrehanci 7 ay
50-60 km menzil için şuan gelişmekte olan hybrit teknolojisine bir dünya para verilmez.
3 sene sonra akülerin (2 ad.) değişim masrafı da en az 8.000-10.000 TL de göz önünde bulundurulursa albenisi olmayan bir teknoloji.
Hybrit teknolojisinin akü ve menzil sorunu belirli ekonomik bir düzeye düşmeden alınmaz.
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DH Misafiri 7 ay
Yerli araç için örnek araç sayısı artıyor. Tasarım sürecini daha hızlı yapmak için bu araçlardan esinlenmemiz lazım.
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cnv_58 7 ay
Ülkemize tez zamanda helmedi artık hybrid zamanı bu yakıt fiyatlarla sonraki aracım kesinlikle hybrid olucak keşke daha uzun menzil olsa
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haberelectro 7 ay
Niye ikisinde motor ve bataryalar farklı 508 üvey evlat gibi olmuş.
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lazloo 7 ay haberelectro
3008 in de satması için.
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b@d0 7 ay en beğenilen
gün gelecek pejo vw'i geride bırakacak :))
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fukarakoala 7 ay
3008 kullandım güzel araç ancak o orta kolluk dolap olmasından dolayı araçtakiler durmadan bişi alınca çok rahatsız ediyordu. Bunun harici 10 numara olur elektrik li motorlar
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lazloo 7 ay fukarakoala
Allah başka dert vermesin.
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AqRaMa 7 ay
bizim yerli otomobil bunları solda sıfır bırakacak...
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