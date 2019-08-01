Audi, elektrikli E-tron SUV'un daha ucuz versiyonunu tanıttı

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Elektrikli araç pazarına E-tron SUV ile giriş yapan Audi, bu alandaki ürün çeşitliliğini arttırmak adına aracın yeni bir versiyonunu görücüye çıkardı. Audi E-tron 50 ismiyle tanıtılan araç, ilk versiyon olan E-tron 55’ten yaklaşık 11 bin euro daha ucuz olacak.

Audi E-tron 50’nin daha ucuz olmasının elbette bazı nedenleri var. Bunlardan ilki, bu versiyonda 71 kWh’lık batarya paketi kullanılıyor olması. Söz konusu batarya ile birlikte E-tron 50’nin sürüş menzili 300 kilometre olacak. E-tron 55’te ise tek şarjla 390 kilometre menzil sunan 95 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. Bu da E-tron 50’nin diğer versiyondan 90 kilometre daha az menzile sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca küçük bataryanın bir getirisi olarak E-tron 55’ten 120 kg daha hafif olduğunu da ekleyelim.

İki versiyon arasındaki farklardan biri de, E-tron 50’deki hızlı şarj desteğinin 120 kW’a kadar düşmüş olması. E-tron 55’e baktığımızda bu değerin 150 kW olduğunu görüyoruz. Fakat bu noktada değişmeyen önemli bir nokta var ki, o da hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 80 dolum özelliğinin batarya kapasiteleri arasındaki farktan etkilenmemiş olması. Zira bu sürenin her iki versiyonda da aynı olduğunu söylemek mümkün.

Audi E-tron 50’yi bir üst versiyondan daha ucuz yapan detaylardan birisi de beygir gücü. İki araçta da aynı elektrik motorları bulunmasına rağmen üretilen güç 402 beygirden 310 beygire, maksimum tork değeri de 664 Nm’den 540 Nm’ye düşürülmüş. Audi E-tron 50 bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlarken, maksimum 190 km/s hıza çıkabilecek.