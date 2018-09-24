Otomobillere ÖTV indirimi geldi!

Gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile ÖTV matrahı yeniden düzenlendi. Değişikliğin etkisiyle bazı fiyat aralığındaki otomobillerin ÖTV oranı düşecek.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanırken otomobilin vergisiz fiyatına göre vergi oranı artıyor. Vergi oranını hesaplanmasında kullanılan alt ve üst limitlerin değişmesi ile bazı otomobiller bir alt vergi dilimine girdi. Yeni limitlere göre bu otomobillerin ÖTV’si yüzde 10 oranında düştü.

Motoru 1.6’yı geçmeyenler araçlar için ÖTV matrahı

Motor silindir hacmi 1600 cc ve altında olan, vergisiz fiyatı 70 bin TL’yi geçmeyen araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanacak. Aynı silindir hacmine sahip matrahı 70 bin TL’yi aşan ve 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Vergisiz fiyatı 120 bin TL’yi aşanlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak.

Düzenleme öncesi ÖTV matrahı alt limiti 46 bin lira, üst limiti ise 80 bin liraydı. Yeni matraha göre vergiler dâhil fiyatı 120 bin lira altındaki otomobillerden yüzde 45 ÖTV, 212 bin 350 lira altındaki otomobillerden yüzde 50 ÖTV, daha pahalı olanlardan yüzde 60 ÖTV alınacak.

Motoru 1.6 üzeri 2.0 altı araçlar için ÖTV matrahı

Motor silindir hacmi 1600 cc üzerinde olan ve 2000 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin TL’den 170 bin TL’ye çıktı. Vergisiz fiyatı 170 bin TL ve altındaki araçlardan yüzde 100 ÖTV, 170 bin TL üzerindeki araçlardan ise yüzde 110 ÖTV alınacak.

Motoru 2.0 üstündeki araçlar için ÖTV matrahı

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi aşan tüm otomobillerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu araçlardan yüzde 160 ÖTV alınmaya devam edilecek.

Döviz kurundaki değişimden olumsuz etkilenen ve satışların giderek düştüğü otomobil sektörünün, bu karar ile ufak da olsa hareket kazanması hedefleniyor. Yeni limitler ile bir alt vergi dilimine giren bazı otomobillerin fiyatları 20 bin TL civarında indirime girecek. Vergi dilimi değişmeyen otomobillerin fiyatları aynı kalacak.

Yeni ÖTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yeni ÖTV matrahına göre hesaplama yapmak için öncelikle aracın vergisiz fiyatını öğrenmelisiniz. Aracın vergisiz fiyatı üzerine aşağıdaki tabloya göre ÖTV’yi ekledikten sonra elde ettiğiniz rakama bir de yüzde 18 KDV eklemelisiniz. Böylelikle Yeni ÖTV matrahına göre vergi dahil fiyatını buluş olacaksınız.