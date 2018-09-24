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Otomobillere ÖTV indirimi geldi!

Otomobillerin ÖTV matrahı değişti. Yeni limitlere göre bazı otomobillerin ÖTV oranı bir alt vergi dilimine girdi. Yeni ÖTV oranları neler? Yeni ÖTV hesaplama nasıl yapılır?
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile ÖTV matrahı yeniden düzenlendi. Değişikliğin etkisiyle bazı fiyat aralığındaki otomobillerin ÖTV oranı düşecek.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanırken otomobilin vergisiz fiyatına göre vergi oranı artıyor. Vergi oranını hesaplanmasında kullanılan alt ve üst limitlerin değişmesi ile bazı otomobiller bir alt vergi dilimine girdi. Yeni limitlere göre bu otomobillerin ÖTV’si yüzde 10 oranında düştü.

Motoru 1.6’yı geçmeyenler araçlar için ÖTV matrahı

Motor silindir hacmi 1600 cc ve altında olan, vergisiz fiyatı 70 bin TL’yi geçmeyen araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanacak. Aynı silindir hacmine sahip matrahı 70 bin TL’yi aşan ve 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Vergisiz fiyatı 120 bin TL’yi aşanlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak.

Düzenleme öncesi ÖTV matrahı alt limiti 46 bin lira, üst limiti ise 80 bin liraydı. Yeni matraha göre vergiler dâhil fiyatı 120 bin lira altındaki otomobillerden yüzde 45 ÖTV, 212 bin 350 lira altındaki otomobillerden yüzde 50 ÖTV, daha pahalı olanlardan yüzde 60 ÖTV alınacak.

Motoru 1.6 üzeri 2.0 altı araçlar için ÖTV matrahı

Motor silindir hacmi 1600 cc üzerinde olan ve 2000 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin TL’den 170 bin TL’ye çıktı. Vergisiz fiyatı 170 bin TL ve altındaki araçlardan yüzde 100 ÖTV, 170 bin TL üzerindeki araçlardan ise yüzde 110 ÖTV alınacak.

Motoru 2.0 üstündeki araçlar için ÖTV matrahı

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi aşan tüm otomobillerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu araçlardan yüzde 160 ÖTV alınmaya devam edilecek. 

Döviz kurundaki değişimden olumsuz etkilenen ve satışların giderek düştüğü otomobil sektörünün, bu karar ile ufak da olsa hareket kazanması hedefleniyor. Yeni limitler ile bir alt vergi dilimine giren bazı otomobillerin fiyatları 20 bin TL civarında indirime girecek. Vergi dilimi değişmeyen otomobillerin fiyatları aynı kalacak.

Yeni ÖTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yeni ÖTV matrahına göre hesaplama yapmak için öncelikle aracın vergisiz fiyatını öğrenmelisiniz. Aracın vergisiz fiyatı üzerine aşağıdaki tabloya göre ÖTV’yi ekledikten sonra elde ettiğiniz rakama bir de yüzde 18 KDV eklemelisiniz. Böylelikle Yeni ÖTV matrahına göre vergi dahil fiyatını buluş olacaksınız.


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babıesrar82 8 ay en beğenilen
Bu kredi faizleriyle hiçbir halta yaramaz.
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aLLyC 8 ay
Siz buna OTV indirimi mi diyorsunuz :)
Bu ülkede gercek anlamda ÖTV indirimi yapilamaz.
ÖTV bu ülkenin gerçeğidir.
ÖTV adil olmayan bir vergilendirme sistemidir.
Siz buna OTV indirimi mi diyorsunuz :)Bu ülkede gercek anlamda ÖTV indirimi yapilamaz.ÖTV bu ülkenin gerçeğidir.ÖTV adil olmayan bir vergilendirm...
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Ussuz 8 ay
Eskisi neymiş yenisi ne olmuş birde onu öğrenseydik
Edit: Heyecana gerek yokmuş fark eden pek bir şey yokmuş. Ornek olarak 185.000 TL olan passat 172.000 civarına düşüyormuş. Anlayacağınız


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Eskisi neymiş yenisi ne olmuş birde onu öğrenseydikEdit: Heyecana gerek yokmuş fark eden pek bir şey yokmuş. Ornek olarak 185.000 TL olan passat 172.000 civ...
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Şekmi Şarraki 7 ay
arkadaşlar aranızda hala ötv indirimi bekleyen var. Aldığınız her araç cari açığı artırmakta. Ülkenin en büyük sorunu zaten cari açık. Ne bekliyorsunuz, vergiler tamamen kalksın bütün millet gitsin alsın otomobili alsın iyice beter mi olsun cari açık. Yapacak bir şey yok, bütün sektörlerin batmasından daha çok birkaö sektöre göz yumulmalı. Cari açığın giderek artıracak şeyler bütün sektörleri batırır.
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_AsDeRf_ 7 ay Şekmi Şarraki
Cari acigi zarzor 10 bin dolara araba alabilen vatandas degil, klozetini dahi ithal eden yonetim dusunecek. 60 sene yasayacak adam 10 bin dolarlik arabadan vazgecmez, kimse de gideyim porsche alayim diye beklemiyor.
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tayfunak 7 ay
tofaş üretimi durdurmuş, inecek o ötv. acelem yok.
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naten 7 ay
Okumuş etmiş adamsın. Hükümete kim gelirse gelsin İstanbul keşmekeşinde, Türkiye satın alma düşüklüğünde değişim olmayacak. 1) ABD Greencard var. 2) Birleşik Krallık Ankara Anlaşması var. Yani 2 tane ucuz ve kolay seçenek var. Gözünü karartacaksın ve gideceksin. Parandan 6-9 kat daha değerli parası olan ülkeye gideceksin. Aynı saat çalışsan bile 5-6 kat daha yüksek satın alma gücün olacak. TR de 50 senede yaptığın birikimi orada 10 senede yapacaksın. Bahaneye gerek yok ki.
İnceleyiniz.
gov.uk/...
youtube.com/...
travel.state.gov/...
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D-Assault 7 ay naten
Birleşik krallık için 2 tane yöntem var demişsiniz. Özelden atabilir misiniz? Ciddi ciddi değerlendirmeyi düşünüyorum.
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Txrboz 7 ay
Sümbül bile 108bin tl sen indirim yapsan nolcak Türkiye bitti gençler imkanı olan kaçsın
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Vatansever Müslüman Türk 7 ay
120 bin tl ye araç alamayıp ağlayıp ülkesine milletine küfredenler herhangi bir ülkeye iltica başvurusu yapabilir
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AtiMX4 7 ay
Elektrikli araçlardan vergi alan en salak ülke biziz sanırım.
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texmo 7 ay
301 lerde indirim varmıs ,fiyat alan varmı
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Onurcan91 7 ay
Herşey almayla bitse keşke..aldıktan sonra bir de bu arabayı yürütmesi var..
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DH Misafiri 7 ay
olmuş bence
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musetea 7 ay
Demekki araba almak için uygun değilsiniz. Bu kadar basit. Başkası da uçak almak ister alamaz.
İnsan her şeyi satın alamaz.
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Concordato 7 ay musetea
B segment bir araç ihtiyaçtır oysa uçak bir lükstür.
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slevinus 7 ay musetea
Bu nasıl lakayt bir cevaptır ya?
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