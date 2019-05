Phase One, fotoğraf işleme programı Capture One Express'in 7. sürümünü duyurdu

Özellikler profesyonel fotoğrafçılar tarafından çok fazla tercih edilen fotoğraf düzenleme yazılımı Capture One Express'in, Phase One firması tarafından 7. sürümü duyuruldu.

Ürettiği başarılı orta format fotoğraf makineleri yanında, fotoğraf işleme yazılımları da üreten Phase One, Windows ve Mac sürümleri bulunan Capture One Express'in 7. sürümü ile kullanıcılara daha detaylı HDR aracı, yeni berraklık aracı, piyasadaki birçok model ile uyumlu otomatik lens düzeltme özelliği ve ekstra uygulama kullanmadan siyah-beyaz dönüşüm imkanı sağlıyor. Yeni katalog organizasyon özellikleri ile fotoğrafların kategoriler halinde saklanmasına yardımcı olan Capture One Express 7, yeni geliştirilen kablosuz fotoğraf görüntüleme özelliği sayesinde, daha fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafların akıllı cihazlar üzerinden gösterilmesine olanak sağlıyor.

Phase One Capture One Express 7, 99$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

