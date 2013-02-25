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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Phase One, fotoğraf işleme programı Capture One Express'in 7. sürümünü duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Özellikler profesyonel fotoğrafçılar tarafından çok fazla tercih edilen fotoğraf düzenleme yazılımı Capture One Express'in, Phase One firması tarafından 7. sürümü duyuruldu.
Ürettiği başarılı orta format fotoğraf makineleri yanında, fotoğraf işleme yazılımları da üreten Phase One, Windows ve Mac sürümleri bulunan Capture One Express'in 7. sürümü ile kullanıcılara daha detaylı HDR aracı, yeni berraklık aracı, piyasadaki birçok model ile uyumlu otomatik lens düzeltme özelliği ve ekstra uygulama kullanmadan siyah-beyaz dönüşüm imkanı sağlıyor. Yeni katalog organizasyon özellikleri ile fotoğrafların kategoriler halinde saklanmasına yardımcı olan Capture One Express 7, yeni geliştirilen kablosuz fotoğraf görüntüleme özelliği sayesinde, daha fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafların akıllı cihazlar üzerinden gösterilmesine olanak sağlıyor.
Phase One Capture One Express 7, 99$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. 
http://www.dpreview.com/news/2013/02/25/Phase-One-releases-Capture-One-Express-version-7 

http://www.dpreview.com/news/2013/02/25/Phase-One-releases-Capture-One-Express-version-7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
7.99 $ gördüm atladım. Sazanlik zor iş
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Batuist 6 yıl
Şimdi bu reklam mı haber anlamadım da!!! Hani haberlik bir tarafını göremedim ama haberler başlığı altında yer alıyor..
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turxell 6 yıl
dikkat haberimiz reklam içermektedir...!
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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