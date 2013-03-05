Phase One, IQ2 serisi orta format dijital kamera arkası modellerini duyurdu

Sayılı Orta Format fotoğraf makinesi üreticilerinden birisi olan başarılı Phase One firması, 645 orta format sistem ile uyumlu üç yeni kamera arkası sensör modelini duyurdu.

Phase One tarafından duyurulan ve IQ280, IQ260 ve IQ260 Achromatic isimlerine sahip olan modellerden IQ280 kamera arkası modeli 80MP çözünürlüğe, IQ260 kamera arkası modeli 60MP çözünürlüğe ve IQ260 Achromatic modeli ise 60Mp çözünürlükte siyah beyaz ve filtreleme olmayan bir yapıya sahip. Gövde malzemesi olarak alüminyum kullanılan modeller, 3.2" 1.15 milyon nokta dokunmatik ekrana sahipler.

13 diyafram aralığına kadar dinamik aralık ve 16bit renk derinliği sunabilen sensörlerden IQ280 modeli, Wi-Fi bağlantı üzerinde görüntü aktarma ve iOS cihazlar üzerinden kontrol edilebilme imkanı yanında, ISO 35-3200 desteğine sahip. 60MP'lik IQ260 modeli ise yüksek hızda 1/10,000 çekim ve bir saate kadar uzun pozlama özelliği haricinde, Achromatic modeli ile siyah/beyaz ve filtresiz kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor.

İleri düzey profesyonel fotoğrafçıları hedef alan Phase One IQ2 serisi kamera arkaları, 40,000$'dan başlayan fiyatlar ile haziran ayında piyasaya çıkıyorlar.

http://www.dpreview.com/news/2013/03/04/Phase-One-unveils-IQ280-IQ260-IQ260-Achromatic-series-medium-format-digital-backs