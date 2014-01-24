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Phase One'dan yeni 50MP CMOS sensörlü orta format dijital kamera arkası: IQ250

5 yıl
8,6b
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16
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Phase One'dan yeni 50MP CMOS sensörlü orta format dijital kamera arkası: IQ250
İlk bilgileri kısa zaman önce ortaya çıkan 50MP CMOS sensörlü orta format dijital kamera arkası IQ250, Phase One tarafından resmi olarak duyuruldu.
Firmanın arka sensör bölümleri değiştirilebilen kamera sistemleri (Örneğin Phase One 645DF+) için IQ280 ve IQ260 sonrası hazırlanan IQ250, daha önceden alıştığımızın aksine CCD yerine CMOS (Sony üretimi) sensör ile geliyor ve bu sayede çok daha iyi bir düşük ışık performansı ile hızlı çekim değerleri ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 50 megapiksel çözünürlük (8280 x 6208) ile gelen IQ250, aynı zamanda 100-6400 ISO aralığın 1/10000s - 60 dakika pozlama süresi, saniyede 1.2 kare seri çekim hızı, 2GB yüksek hızlı RAM miktarı ve 3.2-inç 1.15MP 290ppi 16 milyon renkli dokunmatik ekran gibi detaylara sahip. Üst seviye ışık yakalama kapasitesiyle 14 durak dinamik aralık sunan Phase One IQ250, IQ280 ve IQ260'ın aksine (16-bit) piksel başına da 14-bit veri kaydedebiliyor ve bu modellere göre biraz daha ufak bir sensör boyutuyla (44x33mm "FF sensörlerden %68 daha büyük) geliyor. Çağın gereklerine uygun olarak dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle gelen arka, canlı önizleme özelliğini Capture Pilot uygulaması yüklü akıllı cihazlara da aktarabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde orta format dünyasının diğer önemli ismi Hasselblad'ın duyurduğu H5D-50c'ye önemli bir rakip olan Phase One IQ250, 34,990$ fiyat etiketiyle belirli satış kanalları üzerinde elde edilebiliyor. Yeni dijital kamera arkasını tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
(Cnet) / (DP)  
Phase One'dan yeni 50MP CMOS sensörlü orta format dijital kamera arkası: IQ250

http://reviews.cnet.com/digital-cameras/phase-one-iq250/4505-6501_7-35834930.html Yorum Yaz
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altoids 5 yıl
Bu makinelerin tek artısı yüksek çözünürlük ve alan derinliği arkadaşlar, görüntü kalitesi bakımından inanılmaz bir fark var ama patent savaşları nedeniyle kullanım açısından pekçok durumda lider slr firmalarından geri kalıyorlar. Bu makineler hep flaş, sert ışık ister. Ayrıca çözünürlükten dolayı muare problemleri de çok yaşanır. Bilmeyenlere; reklam piyasasının kullandığı makineler çoğunlukla bunlardır.
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alcest 5 yıl
çöp
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theyapici 5 yıl
canon da phase one ı alırsa uzun vadede karlı çıakr bu işten güzel haberler
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Mertjuan 5 yıl
daha büyük sensör
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fotifoti 5 yıl
biri açıklasın hakikaten orta format nedir, ne işe yarar, ne faydası var bilelim.
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ozturert 5 yıl fotifoti
fotifoti
biri açıklasın hakikaten orta format nedir, ne işe yarar, ne faydası var bilelim.

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1 Yanıt Yanıtla +2
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mehmedaltair 5 yıl
hey maşallah
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fatihcanery 5 yıl
ikidir orta format sözünü duyuyorum,nedir tam olarak
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Bradley Cooper 5 yıl
hey maşallah
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Rainmanht 5 yıl
Porsche yada bugatti arabalar gibi bundan alan kesin Türkiyede 1 tane var diye haber yapar :D hayalötesi makine
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olağan_şüpheli 5 yıl
41 mp e Nokia 808 var hemde daha ucuz
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grafiker 5 yıl
Orta format daha çok moda fotoğrafları araç tanıtım fotoğrafları vs gibi kurgulu işlerde muhteşem bir cihaz ama reklamdaki gibi çıkayım dışarıda iki fotoğraf çekeyim cihazı değil bence reklamı becerememişler. Ama böyle bir makina hayalim :)
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killnOd 5 yıl
Demekki sonunda 8K buralarada sıçradı.
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