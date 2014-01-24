Phase One'dan yeni 50MP CMOS sensörlü orta format dijital kamera arkası: IQ250

İlk bilgileri kısa zaman önce ortaya çıkan 50MP CMOS sensörlü orta format dijital kamera arkası IQ250, Phase One tarafından resmi olarak duyuruldu.

Firmanın arka sensör bölümleri değiştirilebilen kamera sistemleri (Örneğin Phase One 645DF+) için IQ280 ve IQ260 sonrası hazırlanan IQ250, daha önceden alıştığımızın aksine CCD yerine CMOS (Sony üretimi) sensör ile geliyor ve bu sayede çok daha iyi bir düşük ışık performansı ile hızlı çekim değerleri ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 50 megapiksel çözünürlük (8280 x 6208) ile gelen IQ250, aynı zamanda 100-6400 ISO aralığın 1/10000s - 60 dakika pozlama süresi, saniyede 1.2 kare seri çekim hızı, 2GB yüksek hızlı RAM miktarı ve 3.2-inç 1.15MP 290ppi 16 milyon renkli dokunmatik ekran gibi detaylara sahip. Üst seviye ışık yakalama kapasitesiyle 14 durak dinamik aralık sunan Phase One IQ250, IQ280 ve IQ260'ın aksine (16-bit) piksel başına da 14-bit veri kaydedebiliyor ve bu modellere göre biraz daha ufak bir sensör boyutuyla (44x33mm "FF sensörlerden %68 daha büyük) geliyor. Çağın gereklerine uygun olarak dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle gelen arka, canlı önizleme özelliğini Capture Pilot uygulaması yüklü akıllı cihazlara da aktarabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde orta format dünyasının diğer önemli ismi Hasselblad'ın duyurduğu H5D-50c'ye önemli bir rakip olan Phase One IQ250, 34,990$ fiyat etiketiyle belirli satış kanalları üzerinde elde edilebiliyor. Yeni dijital kamera arkasını tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://reviews.cnet.com/digital-cameras/phase-one-iq250/4505-6501_7-35834930.html