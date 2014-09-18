Philips akıllı telefonlar üzerinden bazı ağrıları gidermeyi amaçlıyor









Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tıp alanında da önemli gelişmeler yaşanırken, tedavi açısından olmasa da en azından takip edebilme açısından mobil cihazların rolü de artmaya başladı. Ancak Philips farklı bir bakış açısına sahip.





Firma geliştirdiği bağlantılı medikal cihazlarla insan vücudundaki küçük çaplı ağrıları gidermeyi amaçlıyor. Aslında bu tür cihazlar çoktandır piyasada var. Ancak Philips bunları daha çok tüketiciye ulaşılabilir yapmayı amaçlıyor.





Firmanın iOS cihazları ile uyumlu olarak kısa süre sonra piyasaya süreceği medikal aksesuarlardan ilki PulseRelief adını taşıyor. Sinirlere elektrik sinyalleri yollayan TENS teknolojisini temel alan cihaz bu sayede beyni uyararak endorfin salgılanmasını sağlıyor ve iskelet kası temelli küçük çaplı ağrıları giderebiliyor. Uygulama sayesinde bu sinyalleri 60 farklı yoğunluk seviyesinde gönderebilmek mümkün.





Diğer aksesuar ise Blue Touch adını taşıyor. Deriye mavi LED ışıkları gönderen cihaz vücudun nitrik oksit salgılamasını sağlıyor ve kan akışını artırarak doğal iyileşme sürecini hızlandırabiliyor. Yine uygulama üzerinden farklı tedavi yoğunlukları seçebiliyorsunuz.





İki aksesuar da bu ay içerisinde mağazalarda satışa başlayacak. Ancak aksesuarları kullanmadan önce interneteki yorumları okumanızda ve doktorunuza danışmanızda fayda var.

http://www.ifa.philips.com/news/healthy-families/philips-bluetouch-and-pulserelief-app