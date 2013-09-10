Philips'den 144 Hz'lik Dünyanın En "Hızlı" Oyuncu Monitörü!

Haber Editörü
|Türkçe'de fonksyon diye bir kelime yoktur Ender Yıldız. Fonksyonelite yerine 'işlevsellik' demeli idin. Ender Yıldız Türkçe konuşmaya özen göstermeli. Yakışmadı. Türkçemiz çok zengin iken neden fransızca kelimeler kullanmaya çalışılmakta? Türkçe'de fonksyon diye bir kelğime yoktur, 'İşlev' diye bir kelime vardır. Dikkat edilmeli. Unutma Ender Yıldız; Milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlerin avıdır.
|Bi bizde olsa şunlar var ya offf :D
|İşde buda cikti fiyati 3000 tlmi
|Sony nin ps3 için ürettiği monitör daha hızlı değil miydi?
|Hollanda'dan beklenmeyecek bir monitör.Başka markalarında bunun gibi 144 Hz monitör çıkarmaları gerekiyor derim..
|Servis riskini goze almak lazim bunu almak icin
|philips coşmuş
|Geçmişte ki tecrübelerime dayanarak Philips in elektirik tasarruflu ampülleri dışında ki başka ürünlerini kullanmamanız yönünde.
du riechst so gutOKAMI Bunumu önerirsiniz gelince yoksa altakinimi 2ms yenileme orani cok iyi. donanimhaber.com/... buda var tabi 1ms yenileme orani. donanimhaber.com/...Ben anlayamadim bu hz ve ms olayini. sonucta 1 saniye 1000ms ye esit. eger yenileme orani veya gecikme suresi 1 ms ise bu 1000hz yapar. 2 ms ise 500 hz yapar. burdaki rakamlar nerde 144 hz nerde ? Kacirdigim bir yer var galiba
2 ms Yenileme hızı değil. 2 ms GTG' dir genellikle... yani Grey To Grey deöek
2 ms içerisinde Gri'den bir renge (örneğin beyaz) sonra yeniden Gri ye dönüşmesidir.
en.wikipedia.org/...
| isterse 1244 Hz olsun 6 bit paneli millete geçiriyorlar
Hz yüksek olan monitörlerin hepsi (%100) 6 bit renk kalitesindedir
Her zaman söylemişimdir 3D monitör almak enayiliktir
Philips panel üretmiyor ki 144hz paneli asus nereden alıyorsa philips de oradan alıyor Dünyanın en hızlısı ...
1ms monitör diyorlar ... dünyada böyle bir panel yok 1ms diyorsa bunu 6 ya da 12 ile çarpın
forumda o kadar sazan var ki 5ms yi farkediyormuş birde iddaa ediyor insan 16ms bile farkedemez
IPS panelde düşük gecikme süresiymiş hala 15 yıl önceki IPS lerden bahsediliyor araştırma yapmadan kafadan sallamayın
|baksin isine asus cikardi daha once. ama bana gore hala benq xl 2420 t bir numara
|Tn panel de bu iş kolay hele birde ips de yap
|600hz plazma tv alıp bilgisayara bağlarız olur bşter.
:D sayende 2 defa izledim. Ne adamız ya? :)
Ayrıca ASUS'un da 144 Hz monitörü var, ASUS daha önce yapmış demek.