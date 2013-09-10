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Philips'den 144 Hz'lik Dünyanın En "Hızlı" Oyuncu Monitörü!

6 yıl
16,1b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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IFA 2013 turumuzda Philips standına uğrayarak firmanın yeni tanıtımını gerçekleştirdiği 144Hz tazeleme oranına sahip oyun monitörünü değerlendiriyoruz.
 

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batkent 6 yıl en beğenilen
Çok merak ediyorum Vestelin standına ne zaman uğrayacaksınız ?
1 Yanıt Yanıtla +12
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crossmatch 6 yıl redkitt
redkitt
1.06 daki hatun fena :D

:D sayende 2 defa izledim. Ne adamız ya? :)
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Şu 120/144 Hz monitörlerin fiyatları düşmedi arkadaş.

Ayrıca ASUS'un da 144 Hz monitörü var, ASUS daha önce yapmış demek.
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karayulun 4 yıl
Türkçe'de fonksyon diye bir kelime yoktur Ender Yıldız. Fonksyonelite yerine 'işlevsellik' demeli idin. Ender Yıldız Türkçe konuşmaya özen göstermeli. Yakışmadı. Türkçemiz çok zengin iken neden fransızca kelimeler kullanmaya çalışılmakta? Türkçe'de fonksyon diye bir kelğime yoktur, 'İşlev' diye bir kelime vardır. Dikkat edilmeli. Unutma Ender Yıldız; Milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlerin avıdır.
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muchelsa 5 yıl
Bi bizde olsa şunlar var ya offf :D
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AMD HASTASI 044 5 yıl enderc
İşde buda cikti fiyati 3000 tlmi
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L@civert 5 yıl
Sony nin ps3 için ürettiği monitör daha hızlı değil miydi?
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haktan77 5 yıl
Hollanda'dan beklenmeyecek bir monitör.Başka markalarında bunun gibi 144 Hz monitör çıkarmaları gerekiyor derim..
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ModDoctor 5 yıl
Servis riskini goze almak lazim bunu almak icin
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Joker38 5 yıl
uçmuş philips
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Joker38 5 yıl
philips coşmuş
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choiboungee 5 yıl
Geçmişte ki tecrübelerime dayanarak Philips in elektirik tasarruflu ampülleri dışında ki başka ürünlerini kullanmamanız yönünde.
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ironblood19 6 yıl
du riechst so gut
OKAMI Bunumu önerirsiniz gelince yoksa altakinimi 2ms yenileme orani cok iyi. donanimhaber.com/... buda var tabi 1ms yenileme orani. donanimhaber.com/...
Ben anlayamadim bu hz ve ms olayini. sonucta 1 saniye 1000ms ye esit. eger yenileme orani veya gecikme suresi 1 ms ise bu 1000hz yapar. 2 ms ise 500 hz yapar. burdaki rakamlar nerde 144 hz nerde ? Kacirdigim bir yer var galiba

2 ms Yenileme hızı değil. 2 ms GTG' dir genellikle... yani Grey To Grey deöek
2 ms içerisinde Gri'den bir renge (örneğin beyaz) sonra yeniden Gri ye dönüşmesidir.
en.wikipedia.org/...
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yenerbalcı 6 yıl
isterse 1244 Hz olsun 6 bit paneli millete geçiriyorlar

Hz yüksek olan monitörlerin hepsi (%100) 6 bit renk kalitesindedir

Her zaman söylemişimdir 3D monitör almak enayiliktir

Philips panel üretmiyor ki 144hz paneli asus nereden alıyorsa philips de oradan alıyor Dünyanın en hızlısı ...

1ms monitör diyorlar ... dünyada böyle bir panel yok 1ms diyorsa bunu 6 ya da 12 ile çarpın

forumda o kadar sazan var ki 5ms yi farkediyormuş birde iddaa ediyor insan 16ms bile farkedemez

IPS panelde düşük gecikme süresiymiş hala 15 yıl önceki IPS lerden bahsediliyor araştırma yapmadan kafadan sallamayın
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iceman_54 6 yıl
baksin isine asus cikardi daha once. ama bana gore hala benq xl 2420 t bir numara
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GokhanMaths 6 yıl
Tn panel de bu iş kolay hele birde ips de yap
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senersongur 6 yıl
600hz plazma tv alıp bilgisayara bağlarız olur bşter.
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