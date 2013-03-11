Phottix Mitros TTL Speedlight tepe flaş modelinin özellikleri belli oldu

Haber Editörü
Phottix tarafından geliştirilen ve ilk olarak CES 2012 fuarında karşımıza çıkan Mitros TTL Speedlight tepe flaş'ın özellikleri uzun bir süre sonra belli oldu. Profesyonel kullanıcılar hedef alınarak geliştirilen model, Canon, Nikon ve Sony uyumlu versiyonları ile piyasaya çıkacak. Flaşın teknik özelliklerine bakmak gerekirse;
- Otomatik ışık ölçüm sistemi
- Otomatik netleme motoru yardımcısı
- Yüksek hızda senkronizasyon özelliği
- Otomatik yakınlaşma ve hareketli kafa yapısı
- 4 adet AA pil ile çalışabilme
- Harici batarya bağlama yuvası
- 3.5mm senkronizasyon portu
- USB bağlantı portu
- Kızıl ötesi tetikleme özelliği
- 58 kılavuz numarası
- 24-105mm yakınlaşma özelliği
- 0.1 ile 5 saniye arasında flaş yenilenme hızı
- 202.8x77.5x58.3mm boyut
- Piller hariç 430 gram ağırlık
- Arka LCD ekran
Teknik olarak iyi özellikler sunan Phottix Mitros TTL Speedlight tepe flaşın Canon uyumlu versiyonu bugün, Nikon ve Canon uyumlu versiyonları ise Mayıs ayında 350$ tavsiye edilen satış fiyatı ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.lightingrumours.com/phottix-mitros-flashgun-for-canon-released-in-usa-and-other-countries-3569?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LightingRumours+%28Lighting+Rumours%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle