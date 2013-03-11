Phottix Mitros TTL Speedlight tepe flaş modelinin özellikleri belli oldu





Fotoğraf sistemleri için ürettiği aksesuarlar ile tanıdığımız Phottix firmasının, Mitros TTL Speedlight tepe flaşının özellikleri belli oldu.

Phottix tarafından geliştirilen ve ilk olarak CES 2012 fuarında karşımıza çıkan Mitros TTL Speedlight tepe flaş'ın özellikleri uzun bir süre sonra belli oldu. Profesyonel kullanıcılar hedef alınarak geliştirilen model, Canon, Nikon ve Sony uyumlu versiyonları ile piyasaya çıkacak. Flaşın teknik özelliklerine bakmak gerekirse;

Otomatik ışık ölçüm sistemi

Otomatik netleme motoru yardımcısı

Yüksek hızda senkronizasyon özelliği

Otomatik yakınlaşma ve hareketli kafa yapısı

4 adet AA pil ile çalışabilme

Harici batarya bağlama yuvası

3.5mm senkronizasyon portu

USB bağlantı portu

Kızıl ötesi tetikleme özelliği

58 kılavuz numarası

24-105mm yakınlaşma özelliği

0.1 ile 5 saniye arasında flaş yenilenme hızı

202.8x77.5x58.3mm boyut

Piller hariç 430 gram ağırlık

Arka LCD ekran Teknik olarak iyi özellikler sunan Phottix Mitros TTL Speedlight tepe flaşın Canon uyumlu versiyonu bugün, Nikon ve Canon uyumlu versiyonları ise Mayıs ayında 350$ tavsiye edilen satış fiyatı ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





http://www.lightingrumours.com/phottix-mitros-flashgun-for-canon-released-in-usa-and-other-countries-3569?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LightingRumours+%28Lighting+Rumours%29