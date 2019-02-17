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Picktricity isimli şirketten klasik güneş panellerine alternatif geldi

Picktricity isimli şirket ürettiği ince ve esnek güneş panelleri sayesinde, güneş paneli montajının yapılamadığı ya da panel montajı yapılmasının zor olduğu anlarda devreye giriyor.
3 ay
7,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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İşletmenizde güneş enerjisi kullanarak maliyetleri düşürmek istiyor ancak tüm yapılarınızın yuvarlak ve kavisli ya da klasik güneş panellerinin montajını zorlaştıran bir çatıya sahip olmasından dolayı bu beklentinizi hayata geçiremiyorsanız, Picktricity adlı şirket imdadınıza yetişebilir. Massachusetts ABD merkezli bu şirket, esnek ve ince bir film halinde olan güneş panelleri üretiyor.

Bir fuel oil şirketi olan Sprague Energy , 2017 yılında sipariş verdiği ve depolama tanklarının üstlerine yapıştırttığı panellerden o kadar memnun kalmış ki Picktricity ile yapılan anlaşmayı uzatma kararı almış. Enerji şirketinin sürdürülebilirlik yöneticisi Jay Leduc, yıllık tasarruf konusunda yüzlerinin gülmesi neticesinde daha fazla güneş paneli taktırmanın doğru hareket tarzı olacağını düşünmüş.

Picktricity’nin CEO’su Kevin Maloney’e göre kendi geliştirdikleri paneller, klasik güneş panellerine nazaran çok daha hafif ve kurulum için de karmaşık raf sistemlerine ihtiyaç duymuyor.

Sprague Energy, alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti sektördeki diğer işletmelerle de paylaşma yoluna gitmiş. Temiz ve yenilenebilir enerjinin kıymetinin fuel oil sektöründe bile bilinmesi, diğer fosil yakıt işletmelerinde de farkındalık yaratılabileceğinin bir göstergesi olabilir.

Aşağıda güneş panellerinin kurulumu videosuna göz atabilirsiniz.


https://www.renewableenergymagazine.com/pv_solar/energy-company-promotes-solar-panels-for-use-20190211 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
enerjibes.com/...
Türkiye'de üretilmiyor diyen cahilce gelsin ??????????
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DH Misafiri 3 ay
Oldukça kullanışlı. Türkiye de standart panellerin üretimi bile yapılmıyor yada yapılamıyor. Ülkede teknolojik bir ton firma var ama hiç biri elini taşın altına koymuyor. Dışarıdan al fahiş fiyata içeriye sat. %1000 Kar et. Ülkede ki firmaların %98 ' in ana mantığı bu düşünceye bağlı. Dünya güneş panelleri konusunda daha da ilerlemeden, Türkiye ' nin ciddi anlamda bu işe kaynak ayırması lazım. Ülkemizde gün boyu güneş alan yer çok.
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