Picktricity isimli şirketten klasik güneş panellerine alternatif geldi

İşletmenizde güneş enerjisi kullanarak maliyetleri düşürmek istiyor ancak tüm yapılarınızın yuvarlak ve kavisli ya da klasik güneş panellerinin montajını zorlaştıran bir çatıya sahip olmasından dolayı bu beklentinizi hayata geçiremiyorsanız, Picktricity adlı şirket imdadınıza yetişebilir. Massachusetts ABD merkezli bu şirket, esnek ve ince bir film halinde olan güneş panelleri üretiyor.

Bir fuel oil şirketi olan Sprague Energy , 2017 yılında sipariş verdiği ve depolama tanklarının üstlerine yapıştırttığı panellerden o kadar memnun kalmış ki Picktricity ile yapılan anlaşmayı uzatma kararı almış. Enerji şirketinin sürdürülebilirlik yöneticisi Jay Leduc, yıllık tasarruf konusunda yüzlerinin gülmesi neticesinde daha fazla güneş paneli taktırmanın doğru hareket tarzı olacağını düşünmüş.

Picktricity’nin CEO’su Kevin Maloney’e göre kendi geliştirdikleri paneller, klasik güneş panellerine nazaran çok daha hafif ve kurulum için de karmaşık raf sistemlerine ihtiyaç duymuyor.

Sprague Energy, alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti sektördeki diğer işletmelerle de paylaşma yoluna gitmiş. Temiz ve yenilenebilir enerjinin kıymetinin fuel oil sektöründe bile bilinmesi, diğer fosil yakıt işletmelerinde de farkındalık yaratılabileceğinin bir göstergesi olabilir.

Aşağıda güneş panellerinin kurulumu videosuna göz atabilirsiniz.

https://www.renewableenergymagazine.com/pv_solar/energy-company-promotes-solar-panels-for-use-20190211