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Çin uzayda bir güneş enerjisi istasyonu inşa edecek

Teknoloji konusunda ütopik çalışmalar yapan Çin, şimdi de uzayda bir güneş enerjisi istasyonu kurarak, bu enerjiyi Dünya'ya ışınlayacak bir proje üzerinde çalışıyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çin'in Uzay Teknolojisi Akademisi, uzayda güneş enerjisini yakalayacak ve Dünya'ya geri ışınlayacak bir yörünge santrali üzerinde çalışıyor. Çinli bilim adamları ilk önce 2021 ile 2025 yılları arasında, elektrik üretmek için stratosfere fırlatılacak küçük ve orta büyüklükteki güneş enerjisi istasyonları kurmayı ve başlatmayı planlıyorlar.

Hedef güneş enerjisini Dünya'ya ışınlamak

Uzayda yüzen bir elektrik santrali için en büyük sorun, enerjinin Dünya'ya nasıl geri getirileceğini bulmak. Projenin arkasındaki bilim adamlarının hala bu kısmı üzerinde çalışmalar yaptıkları belirtiliyor. Ancak şu andaki plan, uzaydaki istasyonun güneşten enerjiyi alıp  ardından mikrodalga veya lazer şeklinde Dünya'daki bir tesise ışınlaması.
Eğer çalışmalar iyi giderse ve güneş enerjisi Dünya'ya istenildiği gibi aktarılabilirse, Çinli bilim adamları 2050 yılına kadar uzayda daha büyük ve daha güçlü güneş enerjisi tesisleri inşa etmeyi planlıyorlar. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi Başkan Yardımcısı Li Ming, Çin'in bir uzay güneş enerjisi santrali inşa eden ilk ülke olmasını istediklerini belirtti.

https://www.smh.com.au/world/asia/plans-for-first-chinese-solar-power-station-in-space-revealed-20190214-p50xtg.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Bana daha çok yeni nesil yörüngesel silahın ilk adımları gibi geldi. Sağda solda komple teorisyenlerinin güneşin enerjisi silaha çevirme hikayeleri var zaten. Böyle bir enerjinin transferi konusunda nasıl önlem alacaklar oda merak konusu tabi.
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firat_kilic 3 ay
Tencerenin içinde her hareket ısıya dönüşür. (ister rüzgar, ister güneş enerjisi, ister kömür,hareket enerjisi bile....) Pişen tencerenin içindekiler olur. Meditasyon şart. Piyasa dinleri bunu sağlamaz, sağlayamaz.
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Fenomenon 3 ay
çinlilerden korkulur.
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general4242 3 ay
Topladığı enerjiyi aşağıya radyo frekans veya kızıl otesi olarak aktarirken o noktalardan geçen canlılar mefta olur herhalde. Uçak gecmemesi için de önlem mi alirlar artık.
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gun 3 ay general4242
Çok düşük enerji yoğunluğu ile geniş bir alandan topyayacaklar dolayısıyla oradan geçen canlılara zarar verecek kadar olmayacaktır.
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Askaparta 3 ay
Güzel görünüyor ama enerji transferi nasıl olacak bakalım.
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Swonz 3 ay
Vay bubanın kemüğüne
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oguzhan diric 3 ay
Dyson küresine doğru ????
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BenVarım 3 ay oguzhan diric
aynen öyle, bunu dyson küresinin prototipi sayabiliriz, inşallah başarılı olurlar da bir an önce faaliyete başlar
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sreylare 3 ay
Amerika'yı yakacağım iklimini değiştireceğim bana dur diye yalvaracaklar dünyanın 1 numarası ben olmak istiyorum diyorsun. Düşündürme böyle şeyler dünya savaşı çıkarırlar atom bombası atarlar tepene.
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beyazsoy 3 ay
Dünya daha çok ısınacak iklimler birbirine girecek yazın insanlar sokağa çıkamiyacak çoğu yer buzullarin erimesi ile sular altında kalacak
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çin, Uzay ve
5 etiket daha güneş enerjisi istasyonu güneş enerjisi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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