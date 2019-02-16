Çin uzayda bir güneş enerjisi istasyonu inşa edecek

Çin'in Uzay Teknolojisi Akademisi, uzayda güneş enerjisini yakalayacak ve Dünya'ya geri ışınlayacak bir yörünge santrali üzerinde çalışıyor. Çinli bilim adamları ilk önce 2021 ile 2025 yılları arasında, elektrik üretmek için stratosfere fırlatılacak küçük ve orta büyüklükteki güneş enerjisi istasyonları kurmayı ve başlatmayı planlıyorlar.

Hedef güneş enerjisini Dünya'ya ışınlamak

Uzayda yüzen bir elektrik santrali için en büyük sorun, enerjinin Dünya'ya nasıl geri getirileceğini bulmak. Projenin arkasındaki bilim adamlarının hala bu kısmı üzerinde çalışmalar yaptıkları belirtiliyor. Ancak şu andaki plan, uzaydaki istasyonun güneşten enerjiyi alıp ardından mikrodalga veya lazer şeklinde Dünya'daki bir tesise ışınlaması.

https://www.smh.com.au/world/asia/plans-for-first-chinese-solar-power-station-in-space-revealed-20190214-p50xtg.html

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Eğer çalışmalar iyi giderse ve güneş enerjisi Dünya'yaaktarılabilirse, Çinli bilim adamlarıuzayda daha büyük ve daha güçlü güneş enerjisi tesisleriplanlıyorlar. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi Başkan Yardımcısı Li Ming, Çin'in bir uzay güneş enerjisi santrali inşa edenistediklerini belirtti.