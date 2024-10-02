Çin, 1 yılda temiz enerjiye yurtdışında 100 milyar dolar yatırım yaptı

Dünyanın en büyük güneş paneli, lityum batarya ve elektrikli araç üreticisi olan Çin, inovasyon ve üretim kapasiteleri ile dünya lideri konumunda. CEF raporuna göre, Çin'in bu alandaki etkisi "şaşırtıcı bir farkla" öne çıkıyor. Ülke, küresel elektrikli araç ihracatının yüzde 32,5’ini, lityum batarya üretiminin yüzde 24,1’ini ve güneş paneli üretiminin yüzde 78,1’ini gerçekleştiriyor. Ancak bu hakimiyet, Çin’in piyasalara aşırı arz sunarak fiyatları düşürdüğü ve rakipleri zayıflattığı yönündeki endişeleri de beraberinde getiriyor.
Ticaret engellerini aşma çabası
Öte yandan Çin, ucuz Çin ithalatı üzerindeki kısıtlamaların iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını engelleyeceğini söyleyerek gümrük vergisi artışlarına karşı çıkıyor. Çinli üst düzey iklim elçisi Liu Zhenmin, Mart ayında yaptığı açıklamada, Çin üretiminden uzaklaşmanın küresel enerji dönüşüm faturasını yüzde 20 arttırabileceği uyarısında bulunmuştu.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.