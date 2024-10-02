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    Çin, 1 yılda temiz enerjiye yurtdışında 100 milyar dolar yatırım yaptı

    Avustralyalı araştırma grubu Climate Energy Finance (CEF) tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli firmalar 2023 başından bu yana yurtdışı temiz enerji projelerine 100 milyar dolar yatırım yaptı.
    Çin, 1 yılda temiz enerjiye yurtdışında 100 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Çin, temiz enerji teknolojilerine yaptığı yurtdışı yatırımlarında 2023’ün başından bu yana 100 milyar doları aştı. Avustralyalı araştırma kuruluşu Climate Energy Finance (CEF) tarafından hazırlanan raporda, Çinli şirketlerin ABD ve diğer ülkelerdeki gümrük tarifelerini aşmak amacıyla bu yatırımlara hız verdiği belirtildi.

    Dünyanın en büyük güneş paneli, lityum batarya ve elektrikli araç üreticisi olan Çin, inovasyon ve üretim kapasiteleri ile dünya lideri konumunda. CEF raporuna göre, Çin'in bu alandaki etkisi "şaşırtıcı bir farkla" öne çıkıyor. Ülke, küresel elektrikli araç ihracatının yüzde 32,5’ini, lityum batarya üretiminin yüzde 24,1’ini ve güneş paneli üretiminin yüzde 78,1’ini gerçekleştiriyor. Ancak bu hakimiyet, Çin’in piyasalara aşırı arz sunarak fiyatları düşürdüğü ve rakipleri zayıflattığı yönündeki endişeleri de beraberinde getiriyor.

    Ticaret engellerini aşma çabası

    Çin, 1 yılda temiz enerjiye yurtdışında 100 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    ABD ve Kanada, Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygularken, Avrupa Birliği de bu hafta içinde benzer bir kararı oylamaya hazırlanıyor. Ayrıca, ABD’nin Çin'den ithal ettiği güneş panellerine yüzde 50, lityum bataryalara ise yüzde 25 oranında vergi uygulanıyor.
    Çin, 1 yılda temiz enerjiye yurtdışında 100 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    CEF analisti ve raporun ortak yazarı Xuyang Dong, Çinli özel şirketlerin bu yatırımlarının büyük ölçüde ticaret engellerini aşma çabasıyla yönlendirildiğini belirtti. Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa Birliği’nin planladığı yüzde 40’lık vergi artışından kaçınmak için Türkiye’de 1 milyar dolarlık bir fabrika inşa ediyor. Benzer şekilde Chery’nin de Türkiye’ye yatırım yapması bekleniyor. Batarya üreticisi CATL ise Almanya, Macaristan ve diğer ülkelerde yeni fabrikalar kurmayı planlıyor.
    Çin, 1 yılda temiz enerjiye yurtdışında 100 milyar dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Çin’in temiz enerji teknolojileri alanındaki yatırımlarının bu denli büyümesi, küresel enerji geçişi üzerinde de önemli bir etkiye sahip. İngiltere’nin Grantham Enstitüsü tarafından yapılan ayrı bir araştırmaya göre, 2030 yılına kadar Çin’in temiz enerji üretim kapasitesinin üçte ikisi “yerel talebi aşarak” ihracat pazarlarını hedefleyecek. Bu süreçte, ülkenin toplam güneş paneli üretim kapasitesinin 860 GW gibi devasa bir boyuta ulaşması bekleniyor.

    Öte yandan Çin, ucuz Çin ithalatı üzerindeki kısıtlamaların iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını engelleyeceğini söyleyerek gümrük vergisi artışlarına karşı çıkıyor. Çinli üst düzey iklim elçisi Liu Zhenmin, Mart ayında yaptığı açıklamada, Çin üretiminden uzaklaşmanın küresel enerji dönüşüm faturasını yüzde 20 arttırabileceği uyarısında bulunmuştu.

    Kaynakça https://www.reuters.com/sustainability/china-pumped-over-100-bln-overseas-cleantech-since-2023-research-group-says-2024-10-02/ https://climateenergyfinance.org/wp-content/uploads/2024/10/final-_-CEF-Report-China-Outbound-FDI-2-October-2024-2.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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