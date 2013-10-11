Pinterest, "Promoted Pins" isimli reklam sistemine başlıyor

Diğer sosyal ağlardan sunduğu farklı yapı ile ayrılan Pinterest, gelir elde edebilmek için "Promoted Pins" isimli reklam sisteminin duyurusunu yaptı.

Bu yeni sistem sayesinde para ödeyen kullanıcıların paylaştığı içerikler Facebook ve Twitter'da da olduğu gibi Pinterest'in ana akışının başında ve arama içeriklerinin ön sıralarında görüntülenecek. Bu içeriklerin altına sponsorlu olduğunun yazılacağını belirten servis, bu içerikleri açılır pencere şeklinde sunmayacak ve mümkün mertebe şeffaf pencere ile gösterecek.

Şimdilik belirli iş ortaklarına açıldığı belirtilen Promoted Pins sistemi, yakın zaman içerisinde servisin bütün kullanıcıları tarafından görüntülenmeye başlayacak.





http://blog.pinterest.com/post/61688351103/planning-for-the-future