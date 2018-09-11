Pinterest'in aylık takipçi sayısı 250 milyonu aştı

Pinterest, her ay 250 milyondan fazla insanın Pinterest'i kullandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca Pinterest, platformun 2017 başından bu yana %75 artışla 175 milyardan fazla iğneye(pine) sahip olduğunu söyledi.

Aktif kullanıcı sayısı Twitter'a yaklaştı

Pinterest'in kullanıcılarının %20'si ABD'de yaşayan kişilerden oluşurken, %80 ABD dışında yaşayan kullanıcılardan oluşuyor, buna ek olarak Pinterest'in küresel bir topluluğu bulunmakta.

Pinterest, kullanıcılarının topluluğa aktif olarak katıldığını ve sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık %71'nin bu topluluğa dahil olduğunu ve buradaki fikirleri kullanıcıların %98'inin gerçek hayatta denediklerini belirten bir Nielsen araştırmasını paylaştı.

Bazı söylentiler Pinterest'in yayın hayatının uzun sürmeyeceğini beklerken, lansmanından sekiz yıl sonra aylık aktif kullanıcı sayısı 335 milyon ile Twitter'ın kullanıcı sayısına çok yakın.

Pinterest'in kullanıcı sayısının artışındaki en büyük pay Pinterest'nin fikirlerini paylaşan insanlara destek olmasında gizli.

https://newsroom.pinterest.com/en/post/helping-a-quarter-billion-people-find-inspiration