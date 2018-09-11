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Pinterest'in aylık takipçi sayısı 250 milyonu aştı

Daha popüler sosyal ağlar biraz daha yavaş bir büyüme ile karşı karşıya kalırken ya da kullanıcı sayıları zaman içinde azalsa da, Pinterest sessizce her zamankinden daha büyük hale geldi.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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sosyal medya
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Pinterest, her ay 250 milyondan fazla insanın Pinterest'i kullandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca Pinterest, platformun 2017 başından bu yana %75 artışla 175 milyardan fazla iğneye(pine) sahip olduğunu söyledi. 

Aktif kullanıcı sayısı Twitter'a yaklaştı 

Pinterest'in kullanıcılarının %20'si ABD'de yaşayan kişilerden oluşurken, %80 ABD dışında yaşayan kullanıcılardan oluşuyor, buna ek olarak Pinterest'in küresel bir topluluğu bulunmakta. 
Pinterest, kullanıcılarının topluluğa aktif olarak katıldığını ve sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık %71'nin bu topluluğa dahil olduğunu ve buradaki fikirleri kullanıcıların %98'inin gerçek hayatta denediklerini belirten bir Nielsen araştırmasını paylaştı. 
Bazı söylentiler Pinterest'in yayın hayatının uzun sürmeyeceğini beklerken, lansmanından sekiz yıl sonra  aylık aktif kullanıcı sayısı 335 milyon ile Twitter'ın kullanıcı sayısına çok yakın.
Pinterest'in kullanıcı sayısının artışındaki en büyük pay Pinterest'nin  fikirlerini paylaşan insanlara destek olmasında gizli. 

https://newsroom.pinterest.com/en/post/helping-a-quarter-billion-people-find-inspiration Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
Nasıl bir şey bu
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AirSupport 8 ay
Pinterest çok iyi ya çok güzel içerikler bulabiliyorum. Ben bildirimleri falan kapadım yoksa çekilmiyor.
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elLbufFer 8 ay
Pinterest neduu
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Tommy Shelby 8 ay
Pinterest iyidir
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EyeCoral 8 ay
Pinterest sevdiğim bir uygulama, denemeyen varsa denesin bence, ama neden sosyal ağ diyorlar pek anlamadım, pek sosyal ağ gibi bişey değil ki
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MustafaC53 8 ay
lağım patlamış gibi bildirim yolluyor heryerden, olsun o kadar takipçi.
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intel7mix 8 ay MustafaC53
Bir kere denemek için kayıt oldum e-posyalarıma dadandılar. Demek ki bir tek bana değilmiş.
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