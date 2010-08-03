Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer Computers, Windows 7 işletim sistemli tableti DreamBook ePad A10 Plus'ı satışa sundu

Pioneer Computers, Windows 7 işletim sistemli tableti DreamBook ePad A10 Plus'ı satışa sundu.
8 yıl
14,2b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pioneer Computers, Windows 7 işletim sistemli tableti DreamBook ePad A10 Plus'ı satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Comupters, DreamBook ePad A10 Plus adını verdiği tabletini satışa sundu. 263 x 168 x 18mm ölçülere ve 980 gram ağırlığa sahip olan tablet kullanıcılara Windows XP ve Windows 7 işletim sistemleri ile sunulacak. Pioneer Computers DreamBook ePAD A10 Plus'ta 10.1 içn boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ve çoklu dokunmatik destekli ekrana yer verilmiş. Pioneer Computers, satışa sunduğu tabletinde Intel Atom N450 (1.66 Ghz) işlemciye ve Intel GMA 3150 GPU'ya vermiş. 2 GB'a kadar bellek desteğine yer verilen tablette depolama alanı için 500 GB HDD (max) veya 32 GB SSD (max) kullanılabiliyor. DreamBook ePAD A10 Plus üzerinde yer alan diğer bileşenler ise şu şekilde belirtilmiş;

? Mini VGA x 1
? USB 2.0 x 2
? LAN 10/100Mx 1
? Kulaklık x1, Mikrofon x 1
? MS/SD/MMC kart okuyucu, SIM Kart girişi
? 1.3M Webcam, dahili mikrofon
? 2 x 1 W hoparlör
? WiFi 802.11 b/g/n
? 3G/Wimax (Opsiyonel)
? Hareket ve ışık sensörü
? Bluetooth (Opsiyonel)

Pioneer Computers'ın Windows 7 işletim sistemli tableti DreamBook ePAD A10 Plus, 599$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Pioneer Computers, Windows 7 işletim sistemli tableti DreamBook ePad A10 Plus'ı satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 8 yıl
vay ben pionerr ha. dk 700 kolonları hala duruyor ses üzerine üstüne tanımam bu firmanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 8 yıl
İpad yerine alınabilir bence..Bide satılan yerin linki varsa pm atarsanaınz sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim