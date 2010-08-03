Pioneer Computers, Windows 7 işletim sistemli tableti DreamBook ePad A10 Plus'ı satışa sundu.

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Comupters, DreamBook ePad A10 Plus adını verdiği tabletini satışa sundu. 263 x 168 x 18mm ölçülere ve 980 gram ağırlığa sahip olan tablet kullanıcılara Windows XP ve Windows 7 işletim sistemleri ile sunulacak. Pioneer Computers DreamBook ePAD A10 Plus'ta 10.1 içn boyutunda 1024x600 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ve çoklu dokunmatik destekli ekrana yer verilmiş. Pioneer Computers, satışa sunduğu tabletinde Intel Atom N450 (1.66 Ghz) işlemciye ve Intel GMA 3150 GPU'ya vermiş. 2 GB'a kadar bellek desteğine yer verilen tablette depolama alanı için 500 GB HDD (max) veya 32 GB SSD (max) kullanılabiliyor. DreamBook ePAD A10 Plus üzerinde yer alan diğer bileşenler ise şu şekilde belirtilmiş;

? Mini VGA x 1

? USB 2.0 x 2

? LAN 10/100Mx 1

? Kulaklık x1, Mikrofon x 1

? MS/SD/MMC kart okuyucu, SIM Kart girişi

? 1.3M Webcam, dahili mikrofon

? 2 x 1 W hoparlör

? WiFi 802.11 b/g/n

? 3G/Wimax (Opsiyonel)

? Hareket ve ışık sensörü

? Bluetooth (Opsiyonel)

Pioneer Computers'ın Windows 7 işletim sistemli tableti DreamBook ePAD A10 Plus, 599$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.