Pioneer, dünyanın en küçük harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ü lanse etti

Pioneer, dünyanın en küçük ve en hafif harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ün bugün lansmanını gerçekleştirdi. 133 mm x 14.8 mm x 133 mm ebatlarında ve sadece 240 gram ağırlığında tasarlanan Blu-ray yazıcı, 4 MB tampon belleğe ve USB 2.0 arabirimi desteğine ev sahipliği yapıyor.



BDR-XD04'ün CD, DVD, Blu-ray diskleri yazma ve okuma hızları sırasıyla şu şekilde;

Yazma hızı:



BD-R: 2x, 4x, 6x

BD-R DL: 2x, 4x, 6x



BD-R TL: 2x, 4x



BD-R QL: 2x, 4x



BD-R (LtH): 2x, 4x



BD-RE: 2x



BD-RE DL: 2x



BD-RE TL: 2x



DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x



DVD-R DL: 2x, 4x, 6x



DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x



DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x



DVD+R DL: 2.4x, 4x, 6x



DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x



DVD-RAM: 2x, 3x, 5x



CD-R: 4x, 10x, 16x, 24x



CD-RW: 4x, 10x, 16x, 24x Okuma hızı (Maksimum değerler):

BD-ROM (Tek katman): 6x



BD-ROM (Çift katman): 6x

DVD-ROM (Tek katman): 8x

DVD-ROM (Çift katman): 8x

CD-ROM: 24x Pioneer BDR-XD04'ün bu ay içerisinde 187$ fiyatla piyasaya sürülmesi beklenmekte. Harici Blu-ray yazıcısının üç farklı renk seçeneğinin (şarap kırmızısı, inci beyazı, siyah) bulunduğunu da belirtelim.



http://www.zaikei.co.jp/releases/52157/