Pioneer, dünyanın en küçük harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ü lanse etti

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Pioneer, dünyanın en küçük ve en hafif harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ün bugün lansmanını gerçekleştirdi. 133 mm x 14.8 mm x 133 mm ebatlarında ve sadece 240 gram ağırlığında tasarlanan Blu-ray yazıcı, 4 MB tampon belleğe ve USB 2.0 arabirimi desteğine ev sahipliği yapıyor.
BDR-XD04'ün CD, DVD, Blu-ray diskleri yazma ve okuma hızları sırasıyla şu şekilde;
Yazma hızı:
- BD-R: 2x, 4x, 6x
- BD-R DL: 2x, 4x, 6x
- BD-R TL: 2x, 4x
- BD-R QL: 2x, 4x
- BD-R (LtH): 2x, 4x
- BD-RE: 2x
- BD-RE DL: 2x
- BD-RE TL: 2x
- DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
- DVD-R DL: 2x, 4x, 6x
- DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x
- DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x
- DVD+R DL: 2.4x, 4x, 6x
- DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x
- DVD-RAM: 2x, 3x, 5x
- CD-R: 4x, 10x, 16x, 24x
- CD-RW: 4x, 10x, 16x, 24x
Okuma hızı (Maksimum değerler):
- BD-ROM (Tek katman): 6x
- BD-ROM (Çift katman): 6x
- DVD-ROM (Tek katman): 8x
- DVD-ROM (Çift katman): 8x
- CD-ROM: 24x
Pioneer BDR-XD04'ün bu ay içerisinde 187$ fiyatla piyasaya sürülmesi beklenmekte. Harici Blu-ray yazıcısının üç farklı renk seçeneğinin (şarap kırmızısı, inci beyazı, siyah) bulunduğunu da belirtelim.
http://www.zaikei.co.jp/releases/52157/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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