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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer, dünyanın en küçük harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ü lanse etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
49,4b
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Optik Sürücüler
knight
Haber Editörü
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Pioneer, dünyanın en küçük harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ü lanse etti
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Pioneer, dünyanın en küçük ve en hafif harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ün bugün lansmanını gerçekleştirdi. 133 mm x 14.8 mm x 133 mm ebatlarında ve sadece 240 gram ağırlığında tasarlanan Blu-ray yazıcı, 4 MB tampon belleğe ve USB 2.0 arabirimi desteğine ev sahipliği yapıyor.
BDR-XD04'ün CD, DVD, Blu-ray diskleri yazma ve okuma hızları sırasıyla şu şekilde;
Yazma hızı:
  • BD-R: 2x, 4x, 6x
  • BD-R DL: 2x, 4x, 6x
  • BD-R TL: 2x, 4x
  • BD-R QL: 2x, 4x
  • BD-R (LtH): 2x, 4x
  • BD-RE: 2x
  • BD-RE DL: 2x
  • BD-RE TL: 2x
  • DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
  • DVD-R DL: 2x, 4x, 6x
  • DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x
  • DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x
  • DVD+R DL: 2.4x, 4x, 6x
  • DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x
  • DVD-RAM: 2x, 3x, 5x
  • CD-R: 4x, 10x, 16x, 24x
  • CD-RW: 4x, 10x, 16x, 24x

Okuma hızı (Maksimum değerler):

  • BD-ROM (Tek katman): 6x
  • BD-ROM (Çift katman): 6x
  • DVD-ROM (Tek katman): 8x
  • DVD-ROM (Çift katman): 8x
  • CD-ROM: 24x

Pioneer BDR-XD04'ün bu ay içerisinde 187$ fiyatla piyasaya sürülmesi beklenmekte. Harici Blu-ray yazıcısının üç farklı renk seçeneğinin (şarap kırmızısı, inci beyazı, siyah) bulunduğunu da belirtelim.

Pioneer, dünyanın en küçük harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ü lanse etti
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Pioneer, dünyanın en küçük harici Blu-ray yazıcısı BDR-XD04'ü lanse etti
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http://www.zaikei.co.jp/releases/52157/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abdulmusavvir 7 yıl
Fiyat çok yüksek, 3 katı fiyata sattıktan sonra her firma hafiflik işini halleder, satmak istemeyen tüccar misali, bu cihazda sorun bol keseden olabilir.
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Oziko 7 yıl
Kırmızı baya ateşli.
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Stansflower 7 yıl
Tasarım olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim.Özellikler kırmızı renkli model çok güzel duruyor.Türkiye'ye geldiğinde düşüneceğim.
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deneme123deneme 7 yıl
kırmızı güzel görünüyor
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tarkowskitat 7 yıl
Sıralamayı değiştirmek için sağdaki menüyü kullanabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hayyam_karadenizli 7 yıl
187 dolar ha, o paraya aynı hızda 3 değişik marka BD-Yazıcı alırım, üstüne de para artar.
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hacı.basat 7 yıl
Slimler için artık 8x bekliyoruz, 6x leri var ve 67 dolar, 8x zaten 10 dakika 1 disk için, hızlı olsun, kalın olsa da razıyız.
pioneer
amazon.com/...
panasonic
amazon.com/...
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oledudi 7 yıl
Kırmızı fena
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Bukalemun 7 yıl
usb 3.0 - daha büyük ön bellek - uygun fiyat önemli , blu ray pek destek görmedi sanırım 3D istiyorlar insanlar.
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