Avengers: Endgame adım adım rekora gidiyor

Sinema tarihinin en çok beklenen filmlerinden birisi olmayı başaran Avengers: Endgame salonları hınca hınç doldurmayı da bildi. 10 yıllık emeğin ürünü diyebileceğimiz film en çok hasılat rekoruna da göz kırpıyor.

Avengers: Endgame ne kadar hasılat elde etti?

26 Nisan 2019 tarihinde tüm dünyada gösterime giren film özellikle bunun etkisiyle ilk haftasonunu 1.2 milyar gibi inanılmaz bir hasılat rekoru ile kapatmıştı. Sinema tarihinde 2.7 milyar dolar ile en çok hasılat yapan Avatar filmini geçip geçmeyeceği merakla beklenen Avengers: Endgame adım adım rekora ilerliyor.

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13 Mayıs itibariyle elde edilen hasılat rakamlarına göre Avengers: Endgame yapımı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. ABD içerisinde 728 milyon dolar gelir elde edilirken yurtdışında da 1.77 milyar dolarlık bir hasılata ulaşıldı.

Hasılata en büyük katkıyı 600 milyon dolar gelir elde eden Çin yapıyor. Çin haricinde 3 haneli rakamlara ulaşabilen başka bir ülke yok. İngiltere 89 milyon dolar ile ikinci sırada. Güney Kore ise 82 milyon dolarlık hasılat üretmiş. Ülkemizde ise 7 milyon dolar yani yaklaşık 42 milyon TL hasılat söz konusu.

Star Wars: The Force Awakens ve Titanic filmlerini geride bırakarak ikinci sıraya yerleşen filmin zirveye oturmasına sadece 200 milyon dolarlık bir fark kaldı. Artık yavaş yavaş hasılat ivmesi düşüyor ancak yaz tatili de hesaba katıldığında Haziran başlarında rekor haberini alabiliriz.