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Avengers: Endgame adım adım rekora gidiyor

Son yılların en önemli filmi haline gelen Avengers: Endgame yavaş yavaş hasılat rekoruna doğru ilerliyor. Global çapta 2.5 milyar dolar gelir elde eden filmin Avatar’’a yetişmesi an meselesi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en çok beklenen filmlerinden birisi olmayı başaran Avengers: Endgame salonları hınca hınç doldurmayı da bildi. 10 yıllık emeğin ürünü diyebileceğimiz film en çok hasılat rekoruna da göz kırpıyor.

Avengers: Endgame ne kadar hasılat elde etti?

26 Nisan 2019 tarihinde tüm dünyada gösterime giren film özellikle bunun etkisiyle ilk haftasonunu 1.2 milyar gibi inanılmaz bir hasılat rekoru ile kapatmıştı. Sinema tarihinde 2.7 milyar dolar ile en çok hasılat yapan Avatar filmini geçip geçmeyeceği merakla beklenen Avengers: Endgame adım adım rekora ilerliyor.

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13 Mayıs itibariyle elde edilen hasılat rakamlarına göre Avengers: Endgame yapımı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. ABD içerisinde 728 milyon dolar gelir elde edilirken yurtdışında da 1.77 milyar dolarlık bir hasılata ulaşıldı.

Hasılata en büyük katkıyı 600 milyon dolar gelir elde eden Çin yapıyor. Çin haricinde 3 haneli rakamlara ulaşabilen başka bir ülke yok. İngiltere 89 milyon dolar ile ikinci sırada. Güney Kore ise 82 milyon dolarlık hasılat üretmiş. Ülkemizde ise 7 milyon dolar yani yaklaşık 42 milyon TL hasılat söz konusu.

Star Wars: The Force Awakens ve Titanic filmlerini geride bırakarak ikinci sıraya yerleşen filmin zirveye oturmasına sadece 200 milyon dolarlık bir fark kaldı. Artık yavaş yavaş hasılat ivmesi düşüyor ancak yaz tatili de hesaba katıldığında Haziran başlarında rekor haberini alabiliriz.

 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=marvel2019.htm Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 hf. en beğenilen
Film zevkleri bir yana da, Avatar'a kötü diyenler nasıl kötü diyor anlamak güç. Senaryoysa senaryo, görsel efektse efekt, yaratıcılıksa yaratıcılık, dramsa dram, hemen hemen her şey vardı filmde. Hani Endgame daha iyiydi dersiniz sıkıntı yok da, Avatar leş, berbat, 5 para etmez, yarısında kapattım çöp, falan abartmayın, kendinizi daha da düşürmeyin.
Film zevkleri bir yana da, Avatar'a kötü diyenler nasıl kötü diyor anlamak güç. Senaryoysa senaryo, görsel efektse efekt, yaratıcılıksa yaratıcılık, dramsa dram...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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al-ozaria 3 hf.
Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Avatar, Matrix, evrenleri ile kıyaslandığında, sığ bir hayal gücünün ürünü olan bu film serisinin zirveye yerleşecek olması, kalitesinden değil seyircinin açlığından; bir nevi "Koyunun Olmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi" denecek kadar kurak bir 10 yıllık sinema sezonundan geçmemizdendir.
Film olarak yukarıda saydıklarımdan biri ile kesişse alırdı boyunun ölçüsünü. Yukarıdakilerin hepsini geçtim Titanik 1997'de değilde aynı kalitede bu gün vizyona girse piyasanın tozunu attırırdı. Bu film ona rakip bile olamazdı. Fanları 1997 ile 2019'un seyirci/gişe hasılatını kıyaslayıp kendini avutabilirler. (İki film arasında hem zaman hemde dönemsel kültürel verimlilik açısından çöl/orman farkı var.)
edit:Taht oyunlarını yukarıya yakışmadığı için çıkardım.
Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Avatar, Matrix, evrenleri ile kıyaslandığında, sığ bir hayal gücünün ürünü olan bu film serisinin zirveye yerleşecek olması,...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Angel of the Lord 3 hf. Biyturs_OnSr
Avatar görsel olarak muazzam bir film fakat "kötü tarafta olan adam, casusluk amaçlı diğer tarafa sızar ve oradaki ablaya aşık olur" teması çok klişeydi ne yazık ki.
Avatar görsel olarak muazzam bir film fakat "kötü tarafta olan adam, casusluk amaçlı diğer tarafa sızar ve oradaki ablaya aşık olur" teması çok klişeydi ne yaz...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Sunrise. 3 hf.
Avatarı geçme yalan oldu
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GunslingeR085 3 hf.
Avatar orjinal bir film, bu ise çizgi roman filmi. Avatarı ancak gişe hasılatında geçer.
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cebrail.bsrn 3 hf.
Amaannn...
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Tritlum 3 hf.
End Game bu hafta sonu en azından 2.650 görürse Avatar'ı geçene kadar vizyonda kalır. O yüzden bu hafta Avatar'ı geçip geçmeyeceği belli olacak.
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adnantuna88 3 hf.
Avatarı 4k televizyonda 60 gblık bluray diskten izleyin bide öyle görün filmi her detayına kadar muazzam ötesi
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Biyturs_OnSr 3 hf. en beğenilen
Film zevkleri bir yana da, Avatar'a kötü diyenler nasıl kötü diyor anlamak güç. Senaryoysa senaryo, görsel efektse efekt, yaratıcılıksa yaratıcılık, dramsa dram, hemen hemen her şey vardı filmde. Hani Endgame daha iyiydi dersiniz sıkıntı yok da, Avatar leş, berbat, 5 para etmez, yarısında kapattım çöp, falan abartmayın, kendinizi daha da düşürmeyin.
2 Yanıt Yanıtla +22
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Angel of the Lord 3 hf. Biyturs_OnSr
Avatar görsel olarak muazzam bir film fakat "kötü tarafta olan adam, casusluk amaçlı diğer tarafa sızar ve oradaki ablaya aşık olur" teması çok klişeydi ne yazık ki.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Glorfindel1907 3 hf. Biyturs_OnSr
Aynı şekilde düşünüyorum, Bir filmi övmek için her fırsatta bu filmi gömenleri anlamak güç, Tamam içinde klişe olabilecek şeyler var ama hangi filmde yok yani düşündüğümüzde izlediğimiz her yapımda bir sorun bulabiliriz.
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ovrclds 3 hf.
[spoiler=1132484087]Güzeldi ama be... ah Robert downey Jr reis üzdün :([/spoiler]
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caneycaney 3 hf.
Belki de çoktan geçmiştir de haberimiz yoktur?
Boxofficemojo dan veriler alındığına göre birçok yabancı ülkenin son güncellenen gişe tarihinin 5/5/2019 olduğunun farkındasınızdır umarım.
Yani bir çok Avrupa ve Asya ülkesinin 10 gündür gişe rakamları eklenmemiş buraya
boxofficemojo.com/...
Ayrıca haberde çelişkiler var.
Çin harici 3 haneli rakamlara ulaşan yok denmiş haberde ancak ;
12/05/2019 tarihinde İngiltere'nin 102 milyon $ geçtiği görülüyor.
Haber tarihi ise 15/05/2019 ...
@Spider_hip
Avatar 2 milyar dolarını 47. gününde aşmıştı yani çok uzun süre vizyonda kaldı.
Millet ilk kez 3D teknolojisini deneyimlemek için gitti.Yoksa bana göre kalitesiz bir film.
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Drxl 3 hf. caneycaney
Sana katılıyorum. Avatar'ın bu parayı kazanması sadece 3D merakından oldu.
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caneycaney 3 hf.
Belki de çoktan geçmiştir de haberimiz yoktur?
Boxofficemojo dan veriler alındığına göre birçok yabancı ülkenin son güncellenen gişe tarihinin 5/5/2019 olduğunun farkındasınızdır umarım.
Yani bir çok Avrupa ve Asya ülkesinin 10 gündür gişe rakamları eklenmemiş buraya
boxofficemojo.com/...
Ayrıca haberde çelişkiler var.
Çin harici 3 haneli rakamlara ulaşan yok denmiş haberde ancak ;
12/05/2019 tarihinde İngiltere'nin 102 milyon $ geçtiği görülüyor.
Haber tarihi ise 15/05/2019 ...
@Spider_hip
Avatar 2 milyar dolarını 47. gününde aşmıştı yani çok uzun süre vizyonda kaldı.
Millet ilk kez 3D teknolojisini deneyimlemek için gitti.Yoksa bana göre kalitesiz bir film.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Spider_hip 3 hf.
Yalnız avatar çaktırmadan ne kadar çok izlenmiş ya da daha mı pahalıydı da acaba hasılat çok çıkmış anlayamadım. Yani aylardır endgame le yatıyoruz, endgame le kalkıyoruz. Askerden kaçanlar, 20 bin dolarlara karaborsadan bilet alanlar, internet, forumlar sürekli bununla çalkalanıyor. Avatar zamanını hatırlıyorum da, yani bu kadar da konuşulmuyordu sanki yahu. O yüzden şaşırdım yani, acaba ilk 3d ayağına biletler 2 katına falan satıldı da ondan mı böyle hasılat yapıldı, izlenme rakamları neydi, ben mi bir şeyi kaçırıyorum. Bu kadar avatarla yatıp, avatarla kalkmıyorduk sanki.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 3 hf. Spider_hip
Gazetelerde baya haber olmuştu avatar. İnsanlar filmi izledikten sonra kendi hayatlarını sıkıcı bulduğu için intihar ediyorlar,avatarın dünyası çok renkli,çok güzel vs vs.
Ben yarısında sıkılmıştım
.O filmi izleyip intihar eden varsa mallık yapmış Miyazaki'nin filmlerini izleyip öyle gitselermiş bari
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al-ozaria 3 hf.
Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Avatar, Matrix, evrenleri ile kıyaslandığında, sığ bir hayal gücünün ürünü olan bu film serisinin zirveye yerleşecek olması, kalitesinden değil seyircinin açlığından; bir nevi "Koyunun Olmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi" denecek kadar kurak bir 10 yıllık sinema sezonundan geçmemizdendir.
Film olarak yukarıda saydıklarımdan biri ile kesişse alırdı boyunun ölçüsünü. Yukarıdakilerin hepsini geçtim Titanik 1997'de değilde aynı kalitede bu gün vizyona girse piyasanın tozunu attırırdı. Bu film ona rakip bile olamazdı. Fanları 1997 ile 2019'un seyirci/gişe hasılatını kıyaslayıp kendini avutabilirler. (İki film arasında hem zaman hemde dönemsel kültürel verimlilik açısından çöl/orman farkı var.)
edit:Taht oyunlarını yukarıya yakışmadığı için çıkardım.
2 Yanıt Yanıtla +11
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Darklord Sauron 3 hf. al-ozaria
Titanik ne kadar güzel film de olsa bir romantik film. Bugünün sinema seyirci kitlesiyle romantik filmde rekor kırılmaz.
Diğer taraftan avatarı orada gördükçe gıcık oluyorum, isterse recep ivedik olsun birisi geçsin artık bu filmi. Fantastik seven biriyim ama kaç sefer izleme imkanım oldu hiçbirinde tamamını izlemedim, nasıl bu kadar popüler oldu anlam veremiyorum.
Marvel kendi kitlesini kendi oluşturdu, 15 seneden fazla ilmek ilmek dokuyup da bunu elde etti. Senaryo kötüdür, mantıksızdır eyvallah ama adamlar iyi strateji yürüttü ve başardı. Ortada hiç bir marvel filmi yokken bi tane avengers çıksa 1 milyar barajını bile aşamazdı, zaten tek başıma bir film olarak hak ettiği yer de orası. Benim anlamadığım avatar bunu nasıl başardı?
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-Lanaya- 3 hf. al-ozaria
Yüzüklerin efendisi ve Matrixin ilk filmi disinda digerleri cöp. Hele hele titanic ve Avatar nedir yahu? Taht oyunlari desen 8 sezonun hali ortada, dizinin kendi oyunculari bile dalga geciyor diziyle. Harry potter in kitaplari idare eder ama filmleri 5 para etmez.
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