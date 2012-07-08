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Pioneer'dan iPod/iPhone uyumlu mini ses sistemi; X-CM31

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,4b
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Müzik / Ses Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Pioneer'dan iPod/iPhone uyumlu mini ses sistemi; X-CM31
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Ses ekipmanları başta olmak üzere tüketici elektroniği alanındaki çözümleriyle yakından tanınan Pioneer, iPod/iPhone destekli yeni ses sistemi X-CM31’i ürün gamına ekledi.

Siyah, beyaz, kahverengi ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk alternatifine sahip, bilgi ekranına da ev sahipliği yapan ön parlak paneliyle dikkatleri üzerine toplayan X-CM31 üzerinde dock ünitesinin yanı sıra dahili CD sürücüsü ile USB portuna sahip ve bu arayüzler üzerinden WMA ve MP3 formatlarına destek sunuyor. Öte yandan sistemdeki her iki hoparlör de 15W gücünde.

Boyutları 200mm x 250mm x 12mm olan X-CM31’in satış fiyatı ise 250 dolar olarak belirlenmiş

Pioneer'dan iPod/iPhone uyumlu mini ses sistemi; X-CM31
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Pioneer'dan iPod/iPhone uyumlu mini ses sistemi; X-CM31
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Pioneer'dan iPod/iPhone uyumlu mini ses sistemi; X-CM31
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Oziko 7 yıl
Sadece iPod'u desteklemesi kadar darlaşma görmedim teknolojide.
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halog 7 yıl
Bu ne kindir böyle.Birçok mobil cihazın ses çipi çok daha kötü apple cihazlardan.Altı üstü bir dock eklenmiş.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok iddalı ve tasarımıda iyi ancak almayı düşünürsem ve Türkiye'de olacağı fiyatını düşünürsem pahalı geliyor.. Birde sadece iphone desteklemesi kötü bence..
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Mr.Loney 7 yıl
iphone un ve ipod un işe yaramaz bir sesi var ne demeye bunlara habire ses sistemi çıkartırlar anlamam
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theraptorx 7 yıl Mr.Loney
Mr.Loney

iphone un ve ipod un işe yaramaz bir sesi var ne demeye bunlara habire ses sistemi çıkartırlar anlamam

Eskiden bende senin gibi düşünüyordum ancak yeni nesillerde seste iyileştirme yapılmış gibi. Bunun yanında kaliteli bir sistemle inan süper ses çıkıyor. Evdeki diğer MP3 playerları kullanmıyorum bile artık.
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theraptorx 7 yıl
Türkiye'de 250 USD olmayacağına iddia'ya girerim:)
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