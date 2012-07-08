Pioneer'dan iPod/iPhone uyumlu mini ses sistemi; X-CM31

Ses ekipmanları başta olmak üzere tüketici elektroniği alanındaki çözümleriyle yakından tanınan Pioneer, iPod/iPhone destekli yeni ses sistemi X-CM31’i ürün gamına ekledi.

Siyah, beyaz, kahverengi ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk alternatifine sahip, bilgi ekranına da ev sahipliği yapan ön parlak paneliyle dikkatleri üzerine toplayan X-CM31 üzerinde dock ünitesinin yanı sıra dahili CD sürücüsü ile USB portuna sahip ve bu arayüzler üzerinden WMA ve MP3 formatlarına destek sunuyor. Öte yandan sistemdeki her iki hoparlör de 15W gücünde.

Boyutları 200mm x 250mm x 12mm olan X-CM31’in satış fiyatı ise 250 dolar olarak belirlenmiş