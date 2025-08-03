JBL yeni Bluetooth hoparlörünü tanıttı: 16W sürücü, 14 saat pil ömrü ve dinamik aydınlatma

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Tam Boyutta Gör JBL, Çin’de Grip isimli yeni Bluetooth hoparlörünü 110 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Hoparlör; suya dayanıklı yapısı, güçlü ses performansı ve görsel efektleriyle özellikle dış mekan kullanıcıları ve parti severlere hitap ediyor.

JBL Grip özellikleri

JBL Grip, 16W gücünde ve 32 x 80 mm boyutlarında bir sürücüyle geliyor. Bu sürücü, 70Hz ile 20kHz arasındaki frekans yanıt aralığı sayesinde hem derin basları hem de parlak tizleri etkili biçimde aktarabiliyor.

Hoparlör, IP68 sertifikasıyla toz ve suya karşı tam koruma sunuyor. 1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olan Grip, aynı zamanda 1 metreden düşmeye karşı da dayanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bluetooth 5.4 teknolojisiyle donatılan hoparlör, daha stabil bağlantı, hızlı eşleşme ve düşük gecikme sunuyor. Auracast desteği sayesinde birden fazla JBL Grip hoparlör birbirine bağlanarak daha geniş ve stereo bir ses alanı oluşturabiliyor.

Cihazın pili tek şarjla 12 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. “Boost+” modu etkinleştirildiğinde bu süre 14 saate kadar çıkabiliyor. Dahili lityum iyon bataryası 5V/3A adaptörle USB-C üzerinden yaklaşık 3 saatte tamamen şarj olabiliyor.

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JBL Grip, dört farklı renkten oluşan dinamik ışık sistemiyle geliyor. Ortam aydınlatması, nefes alma efekti ve müziğe göre ritmik ışık gibi modları bulunuyor. Ayrıca, renk sıcaklığı ve parlaklık ayarları JBL Portable uygulaması üzerinden kullanıcıya özel şekilde düzenlenebiliyor.

152.5 x 64 x 65.2 mm ebatı ve 385 gram ağırlığıyla kolayca taşınabilen hoparlör, çantalara ya da bisiklet gidonlarına kolayca asılabilmesi için ipli kancaya ve düz zeminlerde kaymaması için kauçuk ayaklara sahip.

JBL Grip, Kar Beyazı, Nar Kırmızısı, Gece Siyahı ve Mine Mavisi gibi çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor. İlerleyen dönemde Üzüm Mavisi ve Greyfurt Turuncusu gibi yeni renklerin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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