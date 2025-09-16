Giriş
    Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörünü satışa sundu: Sound Party neler sunuyor?

    Xiaomi, Haziran ayında tanıttığı Sound Party Bluetooth hoparlörünü Türkiye ve Avrupa'da satışa sundu. Cihazın fiyatı ve özellikleri neler?                      

    Xiaomi Sound Party satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Haziran ayında tanıttığı Sound Party Bluetooth hoparlörünü Türkiye ve Avrupa'da satışa sundu. 5.099 TL'den satışa sunulan hoparlör neler sunuyor bir göz atalım.

    Xiaomi Sound Party özellikleri

    Sound Party, 15 W tweeter ve 35 W woofer sürücüleriyle toplamda 50 W güç sunuyor. Daha geniş ses ve daha derin bas için Bass Boost modu ve Harman AudioEFX ayarıyla birlikte geliyor.

    Yaklaşık 1,2 kg ağırlığındaki hoparlör, gövdesine gizlenmiş taşıma koluyla kolayca taşınabiliyor. Ölçüleri 255 x 92 x 92 mm olan cihaz, siyah gövde üzerine turuncu detaylarla geliyor. Hoparlör, IP67 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı yapıda.

    Xiaomi Sound Party satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    38 Wh'lik büyük bir bataryayla gelen Sound Party, ışık ve bas güçlendirme kapalıyken %50 ses seviyesinde 26 saate kadar müzik dinleme süresisunuyor.USB-C üzerinden şarj olan cihaz, hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikada 2 saatlik çalma süresi kazanabiliyor. Hoparlör ayrıca, 15W’a kadar güç çıkışıyla telefon veya diğer cihazlar için powerbank işlevi de görebiliyor.

    Bağlantı tarafında Bluetooth 5.4 bulunuyor. Android kullanıcıları, Android 8.1 ve üzeri cihazlarda NFC ile tek dokunuşla eşleştirme yapabiliyor. İki hoparlörü eşleştirip TWS modu sayesinde gerçek stereo ses almak da mümkün.

    Hopartörün asıl dikkat çekici özelliği ise Party Connect. Aynı anda 100 adede kadar hoparlörü birbirine senkronize ederek devasa bir ses sistemi oluşturabiliyorsunuz.  Cihazda ayrıca, müzikle senkronize çalışan 3D efektli “time tunnel” aydınlatma sistemi ve eller serbest görüşme için dahili mikrofon yer alıyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/09/16/xiaomi-sound-party-wireless-speaker-eu-launch/ https://www.mi.com/tr/product/xiaomi-sound-party/
