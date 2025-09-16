Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörünü satışa sundu: Sound Party neler sunuyor?

Xiaomi Sound Party özellikleri
Sound Party, 15 W tweeter ve 35 W woofer sürücüleriyle toplamda 50 W güç sunuyor. Daha geniş ses ve daha derin bas için Bass Boost modu ve Harman AudioEFX ayarıyla birlikte geliyor.
Yaklaşık 1,2 kg ağırlığındaki hoparlör, gövdesine gizlenmiş taşıma koluyla kolayca taşınabiliyor. Ölçüleri 255 x 92 x 92 mm olan cihaz, siyah gövde üzerine turuncu detaylarla geliyor. Hoparlör, IP67 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı yapıda.
Bağlantı tarafında Bluetooth 5.4 bulunuyor. Android kullanıcıları, Android 8.1 ve üzeri cihazlarda NFC ile tek dokunuşla eşleştirme yapabiliyor. İki hoparlörü eşleştirip TWS modu sayesinde gerçek stereo ses almak da mümkün.
Hopartörün asıl dikkat çekici özelliği ise Party Connect. Aynı anda 100 adede kadar hoparlörü birbirine senkronize ederek devasa bir ses sistemi oluşturabiliyorsunuz. Cihazda ayrıca, müzikle senkronize çalışan 3D efektli "time tunnel" aydınlatma sistemi ve eller serbest görüşme için dahili mikrofon yer alıyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...